Esapekka Lapin mokalla melkoiset seuraukset – paikalliset kärsivät

Esapekka Lapin ulosajo vaikutti meksikolaisiin ikävällä tavalla.

Esapekka Lapin alkukausi on ollut tuskainen.

Kaksi viikkoa sitten ajetusta edellisestä rallin MM-sarjan osakilpailusta on tihkunut lisätietoa.

Meksikon MM-rallin yksi puhuttavimmista tilanteista oli Hyundain suomalaiskuljettaja Esapekka Lapin raju ulosajo.

Lappi johti koko rallia 11. erikoiskokeen alussa, mutta tuo lauantaiaamun ensimmäinen pikataival koitui Lapin kohtaloksi Meksikossa. Lapin auto lipesi tieltä sen verran, että se lähti pyörähtämään. Lapin suureksi epäonneksi ulkomutkassa odotti betoninen sähköpylväs.

Lappi täräytti päin kolossimaista pylvästä, joka kaatui suomalaisen Hyundain päälle. Lapin auto syttyi tuleen. Paikalle ensimmäisten joukossa saapunut WRC2-kuljettaja Gus Greensmith tarjosi suomalaisille oman sammuttimensa, jolla liekit saatiin hallintaan.

Vaarallisesta tilanteesta saatiin nyt lisää informaatiota.

Lapin törmäyksen seurauksena kahdesta lähikylästä katkesivat sähköt, uutisoi rallisivusto Dirtfish.

Sitä, kuinka kauan sähköt olivat poikki, ei kerrottu.

– Toimimme niin nopeasti kuin pystyimme korjataksemme vahingot, Meksikon MM-rallin promoottori Gilles Spitallier sanoi sivustolle.

Meksikon MM-rallin voittoon hurjasteli ranskalaislegenda Sebastien Ogier.

Rallin MM-sarja jatkuu kolmen viikon päästä Kroatiassa. MM-sarjan kärjessä keikkuu Ogier 56 pisteellä. Hän on voittanut molemmat rallit, joihin on osallistunut. Kalle Rovanperä on kolmantena 52 pisteellä.

Toyota-parin väliin kiilaa Hyundain Thierry Neuville, joka on kerännyt pisteen enemmän kuin Rovanperä.