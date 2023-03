Tiesitkö? Harri Rovanperä opetti Sébastien Loebille ralliautoilua – ”Ei olisi pitänyt ihan kaikkea näyttää”

Harri Rovanperä opasti takavuosina supertähti Sébastien Loebia rallin saloihin. Myöhemmin Loebilta tiedusteltiin apuja Kalle Rovanperälle.

Sébastien Loeb on ralliautoilun supertähti ja lajin pääluokan yhdeksänkertainen maailmanmestari. Aika harva tietänee, että uransa alussa Loeb perehtyi ralliautoilun saloihin myös Harri Rovanperän opastuksella.

Netissä on jo jonkin aikaa kiertänyt kuva, jossa Loeb istuu ralliauton kyydissä kuljettajanaan entinen ammattikuljettaja ja maailmanmestari Kalle Rovanperän isä Harri Rovanperä.

Harri Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille nähneensä kyseisen kuvan ensi kertaa noin vuosi sitten. Hän ei tiedä kuvan ottajaa, mutta uskoo, että se on otettu vuonna 1998 Barcelonassa.

Loeb oli tuohon aikaan Ranskan autourheiluliiton tukema kuljettaja ja vasta aloittelemassa nousuaan kohti lajin huippua. Harri Rovanperä puolestaan oli Seatin tehdastallin WRC-tallin kuljettaja. Seatin WRC-projekti oli tuolloin alkuvaiheessaan, mutta käytännössä Rovanperä oli siis jo tuolloin MM-sarjan pääluokan kuljettaja.

Rovanperä, 56, uskoo, että kuva on otettu Seatin tehtaan alueella sijainneella testitiellä. Rovanperän mukaan Loeb sai tuolloin ensi kertaa ”maistiaisen” siitä, miten huippuluokan nelivetoisella ralliautolla pitäisi ajaa. Ranskalaistähti ei päässyt itse ajamaan, mutta Rovanperä perehdytti häntä nelivetoisen saloihin.

– Sieltä tuli delegaatio Seat Sportille ja ”Seppo” oli siinä mukana. Siitä sitten Seppo kyytiini. Oli siinä toki muitakin kyyditettäviä, mutta Seppo siinä tietysti oli innokkaana näkemään ja kokemaan, Rovanperä muistelee.

– Olin testaamassa autoa, ja nämä tulivat sinne testipaikalle. Sepon lisäksi muistan sen, että siinä oli muutama muukin nuori rallimies Ranskasta.

Ajokkina oli Seat Cordoba WRC. Aikoinaan kun Loeb alkoi tehdä kovia tuloksia, Rovanperä muisti, että tämä oli aiemmin ollut hänen kyydissään oppia imemässä.

– Näin jälkeenpäin mietittynä ei ole muita henkilöitä erityisesti jäänyt mieleen siitä kyseisestä sessiosta. Tietenkin kun tuo kuva tuli vastaan, niin muisto nuoresta Seposta autossani tuli entistä kirkkaampana mieleen, Rovanperä tuumaa.

– Se porukka oli kai tutustumassa Seat Sportin toimintaan ja ehkä siinä saattoi olla vähän sitäkin, että Seat katsasteli hieman nuoria kuljettajia ja ranskalaiset puolestaan toivat itseään tykö Seatille. Minulla oli puolestaan ihan normaali työpäivä testeineen menossa, Rovanperä jatkaa.

Kyseessä oli karkea soratie, jolla oli myös hyppyjä.

– Se oli ihan kohtuuhaastava paikka ja mäkistä aluetta, jolla pääsi rummuttamaan autoa aika hyvin.

– Muistan kyllä, että Loeb oli innokas ja kehui, kuinka hienosti nelivetoinen menee. Oli sitä mieltä, että kyllä etenee.

Harri Rovanperä porhalsi Seat Cordoba WRC Evo2:lla Suomen MM-rallissa vuonna 1999.

Rovanperä kutsuu Loebia, 49, tuttavallisesti Sepoksi, koska miehet ovat tuttuja toisilleen vuosien takaa ja tulleet aina hyvin juttuun keskenään.

– On tästä kyseisestä ajosessiosta hänen kanssaan vitsailtu jälkeenpäin. Ettei olisi sinuakaan pitänyt ottaa kyytiin perhana. Vedit myöhemmin pataan meitä kaikkia saakeli. Ettei olisi ihan kaikkea pitänyt opettaa, Rovanperä naureskelee viitaten Loebin vuosikausia jatkuneeseen hallintaan MM-sarjassa.

Rovanperä arvostaa Loebin taidot todella korkealle. Ranskalaisen kyvyt ja potentiaali näkyivät käytännössä heti, kun hän nousi MM-sarjan pääluokkaan 2000-luvun alussa.

– Kyllä se alkoi siinä tosi nopeasti kirkastua, että tämän kanssahan ollaan kohta hätää kärsimässä kaikki, urallaan yhden MM-osakilpailun voittanut ja yhteensä 15 MM-palkintopallipaikkaa napannut Rovanperä huokaa.

Hän ei osaa nostaa Loebin upeista suorituksista yhtä ylitse muiden, mutta muistaa erityisesti erään piirteen hänestä.

– Kovia vetoja ja venymisiä on niin paljon, ettei sieltä pysty mitään yksittäistä nostamaan. Silloin kun hän ajoi ensimmäisiä kisoja nelivetoisella WRC-Citroënilla, niin jäi mieleen sellainen ominaispiirre.

– Hän malttoi ottaa kilpailun ensimmäisen lenkin rauhallisemmin ja sitten toisella lenkillä yleensä tempaisi niin, että se oli luulot pois kaikilta. Hyvin laskelmoiva kaveri ollut tekemisissään kyllä aina.

Loeb on jo lopettanut rallin MM-sarjan kiertämisen vakituisesti, mutta hän voitti silti maineikkaan Monte Carlon kilpailun viime vuonna. Lisäksi hän on jatkanut ajamista muissa kilpaluokissa.

Miten on ylipäätään mahdollista, että Loeb pystyy yhä huipputuloksiin?

– On se mahdollista tietenkin, kun hän on koko ajan kuitenkin jollain kilpavehkeellä tässä ajanut, vaikka onkin MM-sarjan vakituisen kiertämisen lopettanut. Koko ajan se tuntuma ja jyvä ovat siellä. Ei tarvitse miettiä ja etsiä sitä – sittenhän se on eri asia, jos on 2–3 vuoden tauko kilvanajosta kokonaan, Rovanperä arvioi.

– Jos on koko ajan jyvällä, niin sittenhän sitä tietää missä mennään ja tuollainen mies kuin Loeb – kaikki tietävät ne taidot ja sen kilpailupään, henkiset ominaisuudet.

Sébastien Loeb kuvattuna Kreikan MM-rallissa viime vuonna.

Harrin poika, Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä, 22, on nyt puolustava maailmanmestari ja todistanut taitonsa kaikenlaisilla ajoalustoilla. Isä-Rovanperän mukaan Kallen koulimisessa huipulle oli kuitenkin vaihe, jolloin asfalttiajon opetusta tiedusteltiin alustavasti Loebilta. Tätä opetusta ei kuitenkaan koskaan päätetty järjestää, vaan poika-Rovanperä perehtyi asfalttiajon nikseihin pitkälti kilpailussa, jotka valittiin juuri pikitiellä kehittymistä ajatellen.

Harri Rovanperä on nähnyt paljon vaivaa Kalle-poikansa uran eteen.

Loeb on kiistattomasti supertähti, mutta Harri Rovanperän mukaan nöyrä ja erittäin mukava ihminen.

– Ei tee itsestään numeroa. On ihan asian mies – ihan meidän miehiä.

– Ja huippu-ukko ratissa edelleen, kun jaksaa touhuta ja ajaa yhä kisaa. Tosi kova vastustaja kaikille heille, jotka ovat häntä vastaan joutuneet tai päässeet ajamaan.

Suomen rallipiireissä ranskalaistaituria kutsutaan arvostaen Seppo Löppöseksi.

– Sébastien sen kyllä tietää – todennäköisesti näin, Harri naurahtaa.

– Minä en voi tietenkään mitään kunniaa hänen menestyksestään ottaa. Mutta sen kyllä tiedän, että hän arvostaa suomalaista ralliosaamista – ehdottomasti näin, Rovanperä sanoo.