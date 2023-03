Rallin MM-sarjan kulisseissa hierotaan mullistavaa sopimusta – jättimäinen riski mietityttää

Rallin MM-sarjan osakilpailu Yhdysvalloissa on ollut puheissa jo vuosien ajan.

Meksikon osakilpailu on ollut mitä mainioin piristysruiske rallin MM-sarjan kisakalenterissa vuodesta 2004 alkaen.

Teknisesti ottaen se ajetaan Pohjois-Amerikan mantereella, mutta ei kuitenkaan Yhdysvalloissa, jossa viimeksi kilpailtiin vuonna 1988.

Vuosina 1973 ja 1974 MM-osakilpailu Yhdysvalloissa tunnettiin nimellä Press on Regardless ja vuosina 1986–88 Olympus-rallina.

Rallilta jäi yhdysvaltain valtava katsojapotentiaali hyödyntämättä, sillä katsojia Washingtonin osavaltiossa ajettu kisa ei kiehtonut lainkaan. Metsään asti ei innokkaita riittänyt, ja kun lajin televisiointi oli vasta edessäpäin – lukuun ottamatta satunnaisia uutispätkiä – päätettiin pistää pillit suosiolla pussiin.

Kipinä jäi kuitenkin kytemään.

Kulisseissa mahdollista paluuta on väännetty kaikessa hiljaisuudessa jo vuosia, mutta asiat eivät ole edistyneet. Nyt kaikki palaset ovat valmiita loksahtamaan paikalleen, kunhan reunaehdoista ei jousteta.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on ajatuksesta innoissaan.

– Olen ymmärtänyt, että rallin järjestäjä on nyt löytänyt sellaisen tahon, joka on valmis ottamaan riskin tiimien puolesta. He ovat työskennelleet asian eteen, mikä on ratkaisevassa roolissa siinä, miksi kisa tapahtuu.

Merkittävä ero Eurooppaan syntyy siinä vaiheessa, jos tapahtuu vakava onnettomuus. Yhdysvaltalaisessa oikeusjärjestelmässä korvaussummat ja vankeusrangaistukset ovat eurooppalaisittain katsoen täysin kohtuuttomia.

Sellaista riskiä yksikään tiimeistä tai kuljettajista ei halua ottaa. Latvala on ymmärtänyt, että vastuunkantaja rallin turvalliselle läpiviemiselle on löytynyt.

– Ei se muutoin onnistuisikaan, Latvala huomauttaa.

Siitä huolimatta kukaan tuskin haluaa kokea amerikkalaista tuomioistuinta, joka voi rangaista jättimäisillä sakoilla ja mahdollisella vankeusrangaistuksella talleja ja kuljettajia, mikäli jotain pahaa tapahtuu.

Harva uskaltaa ottaa jättimäistä riskiä.

Sen vuoksi vastuukysymyksen määrittely USA:ssa on aivan toista luokkaa, mitä missään muualla. Yhdysvalloissa kilpaileminen ratkaisisi monta ongelmaa, kun ralli näyttäytyisi tyylillä uusille faneille.

Kansainvälinen Autoliitto Fia haluaa laajentaa sarjaa entisestään, mutta toisaalta nykysuunnitelmissa suuri painoarvo on Pohjois-Euroopassa ajettavilla ralleilla.

Fian suunnitelmissa on ollut viedä MM-sarja Latvian maaperälle jo ensi vuonna. Se palvelisi huonosti yhteisiä tavoitteita, sillä Ruotsissa, Suomessa ja Virossa ajettavat MM-osakilpailut supistavat jo nyt maantieteellistä levinneisyyttä. Osakilpailujen määrä ei juurikaan tulisi muuttumaan nykyisestä 13 rallista.

– Tärkeää on, että sarja kävisi joka mantereella. Amerikassa ei ole oltu aikoihin, vaikka siellä asuu 300 miljoonaa ihmistä. Se on iso automarkkina, huomauttaa Latvala.

MM-sarjan promoottorin urheilutoimenjohtaja Peter Thul vakuuttaa kaiken olevan kunnossa, vaikka yksityiskohdat rallille selviävätkin vasta hieman myöhemmin. Mikäli ralli toteutuu, ajetaan se Tennesseen osavaltiossa.

– Iso steppi on jo tehty, mutta vielä on paljon tehtävää. Ralli halutaan Yhdysvaltoihin ja Chattanoogan kaupunkiin. He tekevät ensin testiajon ja sitten järjestävät kandidaattikisan. MM-sarjaan he voivat päästä vaikka jo ensi vuodeksi, jos kaikki menee hyvin. Heillä on kunnianhimoinen tavoite, Thul myöntää.

Peter Thul on rallin MM-sarjan urheilujohtaja.

– Me neuvottelemme ryhmän kanssa, jolla uskomme olevan riittävän valmiudet kisan järjestämiseksi.

Vastuukysymykseen Thulillakaan ei ole selkeää vastausta, mutta tilanne näyttää ilmeisen lupaavalta rallin toteutumisen suhteen.

– Vakuutukset tietysti otetaan, kuten formula ykkösissä. Se (vastuukysymys) täytyy vielä selvittää, mutta kyllähän USA:ssa moottoriurheilutapahtumia on. Syksyllä otetaan Fia mukaan prosessiin ja mennään käsi kädessä siitä eteenpäin. Toivottavasti ralli toteutuu, sillä kyse on isosta markkinasta.

Autonvalmistajille, kuten Hyundaille, kyse on tuntemattomasta markkinasta. On turha nojata liiaksi vanhoihin kokemuksiin, joskin amerikkalainen, stadionurheiluun vahvasti kallellaan oleva kulttuuri ei äkkiä ajatellen palvele kovin hyvin maastossa kisailtavaa rallitapahtumaa.

– Se on hyvä juttu, sillä kyse on kuitenkin MM-sarjasta. USA on yksi ensimmäisiä markkinoita, joka tarvitaan. Formula ykkösistä tiedän, mitä Yhdysvaltoihin meno vaatii. Olen erittäin iloinen tällaisesta suunnitelmasta, Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul sanoo.

Cyril Abtiteboul vaihtoi F1-ympyrät täksi kaudeksi Hyundain tallipäälliköksi.

Ranskalaispomo rummuttaa MM-sarjan arvon lisäämistä, johon USA olisi kalenterin osalta hyvä vastaus.

– Uskon niin. MM-sarjan kattavuutta pitää lisätä, mutta ei sinne voi vain hyökätä. Tapahtuma on markkinoitava hyvin.

Järjestämiseen liittyvät riskit ja niiden arvioimisen Abiteboul jättää eri tahoille.

– Sitä pitää todella katsoa, mutta luotan promoottoriin, että he tekevät siinä oikean ratkaisun.