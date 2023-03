Sébastien Ogier on taas ralli­maailman ykkönen – Markku Alén lataa tiukan näkemyksen suur­mestarin hirmu­palkasta

Sébastien Ogier on taas rallimaailman ykkösnimi, vaikka Kalle Rovanperän piti ottaa titteli haltuunsa. Markku Alén uskoo, että ranskalaisen nälkä kasvaa syödessä.

Rallin MM-sarjan tilanne on kolmen ensimmäisen osakilpailun jälkeen eriskummallinen. Sarjaa johtaa ranskalainen suurmestari Sébastien Ogier, joka ajelee kisoja vain silloin tällöin. Ensimmäisestä kolmesta kisasta hän on ajanut kaksi ja voittanut molemmat.

Rallisivusto Dirtfish kirjoittaa, että Ogier vaikuttaa nyt olevan se kuski, jota muut jahtaavat ja jonka päänahka on kaikista arvokkain. Näin siitä huolimatta, että sarjassa ajaa vain 22-vuotias hallitseva maailmanmestari, tulevien vuosien hallitsijaksi ennakoitu Kalle Rovanperä.

Myös rallilegenda Markku Alén on kiinnittänyt huomiota Ogierin hurjaan alkukauden vireeseen. Hänen mielestään kilpailu kärjessä on ylipäätään koventunut sitten viime kauden.

– Nii-i. Kyllä se niin on, että pojat ovat nostaneet tasoaan. Ogierillakin hirveä motivaatio, kun oli välillä yhdestä kisasta pois. Thierry Neuville ja Ott Tänak olivat tosi vahvoja Ruotsissa. Luulen että taso on noussut viime vuoteen nähden, Alén tuumii.

– Olen arvostanut Ogierin aina ihan järkyttävän korkealle, ihan huima kaveri. Samaten kuin Loeb. Nämä ranskalaiset ovat taikureita ratissa. Perstuntuma ja rutiini on niin karmea näillä kavereilla. Viime kaudella jo näki, että vaikka hän on kuukauden tai kaksi sivussa, se ei meinaa mitään.

Sebastien Ogier juhli kauden toista voittoaan toisessa kisassaan.

Hän ei kuitenkaan suostu vielä laskemaan Rovanperää ulos absoluuttisesta kärjestä, vaikka Ogier intoutuisi vielä ajamaan enemmänkin kisoja loppukauden aikana.

– Ei tämä koko homma ole vielä käsitelty Kallen osalta. Kyllä Kalle sieltä nousee. Mutta jos Ogier päättää ajaa loppukauden, niin paha poika tulee olemaan voitettavaksi.

– Ei Kallen vauhti ole mihinkään pudonnut. Se on vaan niin, että ei muuta kuin lisää kaasua.

Ogierin, 39, iskukyky on käsittämätön suhteessa siihen, että hänellä ei ole ajamisessaan täyden kauden tuottamaa rutiinia.

– Tämä on ihan totta. Normaalisti se on niin, että mitä enemmän ajaa kisoja, sitä enemmän on rutiinia ja fiilistä autoon. Nuo ranskalaiset ovat vaan niin kovia ukkoja. Ogier näytti taas Meksikossa, että vauhti riittää vaikka olisi yhden kisan välissä pois. Ja aika ylivoimaisesti vielä, Alén ruotii.

Kalle Rovanperän kauden avausvoitto odottaa vielä itseään.

Voi kuitenkin olla, että tällaisten kisasuoritusten seurauksena kisoja tulee ajettavaksi suunniteltua enemmän. Voittoja liukuhihnalta napsiva ranskalainen on tietysti Toyotalle kullanarvoinen ase.

Myös Alén uskoo, että ranskalaisen suurmestarin nälkä on kasvanut syödessä.

– Luulen että Ogier alkaa ajaa vähän enemmän, ei hän tätä tähän jätä. Hän johtaa nyt MM-sarjaa, ja luulen että tuli vielä vähän ahneemmaksi. Luulen että Jari-Matti Latvala ja Toyota joutuvat laittamaan kättä taskuun.

Taskusta on löydyttävä muutakin kuin pohja, sillä moninkertaisen maailmanmestarin palveluille on huomattava hintalappunsa. Sanoma kertoi maanantaina, että ranskalainen veloittaa arviolta puoli miljoonaa euroa per ralli – ja voittobonukset sen päälle.

Alén ei kuitenkaan pidä tätä kummoisenakaan hintana mestarin palveluksista.

– Hänhän on halpa mies silloin. Mestari on mestari.

Kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier myöntää, että ajaminen on rennompaa ja paineettomampaa, kun ajaa vain yksittäisiä kisoja maailmanmestaruuden tavoittelun sijaan.

– Katselen elämää eri perspektiivistä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ehkä siksi rentoudun vuosi vuodelta enemmän. Totta kai paineita on enemmän, kun taistelee maailmanmestaruudesta, mutta lopulta tämä ei tunnu niin hirveän erilaiselta. Tuntuu siltä, että tullen ralleihin kuten aina ennenkin ja haluan tehdä parhaani, Ogier sanoi Dirtfishille.

Markku Alén voitti urallaan 19 MM-osakilpailua.

Myös Alén on sitä mieltä, että nuorena mestarina Rovanperän takaraivossa voi jyskyttää pykälää kovempi paine.

Hän kuitenkin luottaa siihen, että Rovanperän vauhti on kovaa, kun rallisirkus siirtyy pienen kisatauon jälkeen Eurooppaan. Alén odottaa hienoa rallikesää ja kovaa kamppailua voitoista.

– Uskon että kun pojat pääsevät Eurooppaan, nähdään mikä on kaikkien taso. Alkukausi on vielä vähän opeteltu, mutta Kroatiassa aletaan mennä jalka suorana.

Ogier johtaa on kerännyt kahdesta ajamastaan rallista 56 MM-pistettä. Hän johtaa MM-sarjaa kolmen pisteen erolla Hyundain belgialaiseen Neuvilleen. Rovanperä on kolmantena 52 pisteen saldollaan.

Sarja jatkuu 20.–23.4. Kroatian rallilla. Ogier nähdään Toyotan ratissa myös silloin.