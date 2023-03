MM-rallitähdeltä kova lausunto Sebastien Ogierista: ”Rehellisesti sanottuna...”

Sebastien Ogierin ylivoima on täyttä MM-sarjaa ajaville WRC-kuskeille jo hieman kiusallista.

Rallin MM-sarjan kuljettajien pistetaulukon kärjessä kokeilee kolmen osakilpailun jälkeen kovin tuttu nimi.

Sebastien Ogier johtaa sarjaa – vaikka ajelee MM-ralleja Toyotalla tätä nykyä osa-aikaisena kuskina ja jätti jo Ruotsin rallin väliin. 39-vuotias ranskalaislegenda on voittanut molemmat osakilpailut, joihin on osallistunut.

Kun Meksikon ralli päättyi sunnuntaina Ogierin voitonjuhliin, myönsi tallikaveri Elfyn Evans, että tilanne alkaa käydä sarjan täysipäiväisten kuljettajien kannalta kiusalliseksi.

– Seb saa tietenkin meidät kaikki näyttämään vähän hölmöltä. Rehellisesti sanottuna hän voisi mieluummin pysyä kotona minun puolestani, Evans sanoi vitsailevaan sävyyn rallisivusto Dirtfishin mukaan.

Evans itse sijoittui rallissa kolmanneksi.

Sebastien Ogier on taas hypännyt korkeimmalle korokkeelle. Täyspäiväisesti MM-sarjaa kiertävät Thierry Neuville (vas.) ja Elfyn Evans joutuivat tyytymään kakkos- ja kolmossijaan.

34-vuotiaalla Evansilla on rutkasti kokemusta Ogierin varjoon jäämisestä. Hän jäi mestaruuskamppailussa toiseksi ranskalaisen taakse sekä vuonna 2020 ja 2021.

Nyt Ogier ei enää tosissaan kilpaile maailmanmestaruudesta, mutta on silti parhaimmillaan liian kova pala haastajilleen.

– Ei tämä ole yllätys kenellekään meistä. Hän ei ole voittanut kahdeksaa maailmanmestaruutta säkällä, saati sitten seitsemää Meksikon rallia. Tiedämme mihin hän pystyy, eikä hän selvästikään ole menettänyt kosketustaan, Evans sanoi.

Ogier itse toppuutteli puheita muiden kuskien nolaamisesta.

– No, en tiedä onko se hölmöä. On tosiasia, että aloituspaikalla on rallissa iso merkitys suoritukseen, Ogier pyöritteli.

Aloituspaikalla Ogier viittasi siihen, että esimerkiksi soraralleissa kisan avauspäivänä ensimmäisenä erikoiskokeille joutuva kuljettaja kärsii siitä, että hän joutuu puhdistamaan tietä irtosorasta. Myöhemmin starttaavat kuljettajat puolestaan hyötyvät siitä, että tietä on jo puhdistettu.

Ruotsin rallin väliin jättänyt Ogier pääsi Meksikossa reitille vasta viidentenä autona ja otti kaiken irti aiempien kuskien raivaamasta tiestä.

MM-sarjan kärki on äärimmäisen tasainen. Hyundain Thierry Neuvillella pisteitä on 53 ja Kalle Rovanperällä 52. M-Sport Fordin Ott Tänak on 47 pisteessä ja Evanskin aivan tuntumassa 44 pisteellään.