Esapekka Lappi törttöili kalliisti – nyt tipahti yllättävä arvio

Dirtfish-sivustolla arvioitiin rallitähtien suoriutumista Meksikon soralla.

Suomen rallitoivot Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi saivat runtua rallisivusto Dirtfishin artikkelissa, jossa arvioitiin kuljettajien suoriutumista Meksikon MM-osakilpailussa.

Toimittaja Colin Clark pisteytti ajosuoritukset arvosanoilla 1–10. Neljänneksi sijoittunut Rovanperä sai vitosen ja kärkipaikalta sähköpylvääseen rysäyttänyt Lappi nelosen. Suomalaisia huonomman arvosanan (2) sai vain yksi mies, Pierre-Louis Loubet.

Hallitsevan maailmanmestarin Rovanperän suoritusta kuvaillaan vaisuksi.

– Rovanperän viikonloppu oli epätavallisen rikkonainen, minkä kruunasi hänen kalliiksi käynyt virheensä power stagella. Vuosi sitten tähän aikaan Kalle oli karkumatkalla MM-taistelussa, ja tuolloin puhuttiin vain siitä, milloin hän varmistaa tittelin, Clark kirjoittaa.

Rovanperä aloitti viime kauden nelossijalla ja sen jälkeen kahdella voitolla. Nyt plakkarissa on Monte Carlon kakkossija sekä kaksi ajoa neljänneksi.

– Vaikuttaa siltä, että vastustajat ovat parantaneet, eikä kukaan voi olettaa, Rovanperän vain marssivan mestariksi. Hänellä ei ole varaa moneen tällaiseen viikonloppuun, koska MM-taisto on niin tiukkaa, artikkelissa todetaan.

Lue lisää: Nyt on tasaista! Tässä on rallin MM-sarjan pistetilanne

Lapin alkukausi on huomattavasti synkempi kuin Rovanperällä. Hyundain tehdaskuski on kaasutellut parhaimmillaan seitsemänneksi.

Meksikossa Lapin vauhti oli hulppeaa, mutta keskittyminen herpaantui pahalla hetkellä lauantaina.

Vaikka Clark antoi Lapille surkean arvosanan, hänellä riittää luottoa suomalaiseen.

– Mielestäni hän on yksi luontaisesti lahjakkaimmista ja nopeimmista kuskeista, mutta lähes aina jotain on jäänyt puuttumaan. Mikä ikinä puuttuva palanen on ollutkaan, hän on tainnut löytää sen. Lapista huokuu itsevarmuus, mistä todella pidän, jutussa arvioidaan.

Sebastien Ogier voitti Meksikossa. Rallikausi jatkuu huhtikuun lopussa Kroatiassa.