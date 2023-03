Nyt on tasaista! Tässä on rallin MM-sarjan pistetilanne

Meksikon MM-ralli on ajettu.

Ranskalainen suurmestari Sébastien Ogier, 39, johtaa tämän kauden rallin MM-sarjaa kolmen ajetun osakilpailun jälkeen.

Meksikon MM-rallin kokonaiskilpailun ja power stagen Toyotallaan voittanut Ogier on kerännyt 56 pistettä. Toisena MM-pisteissä on Meksikossa toiseksi sijoittunut belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville, jolla on 53 pistettä.

Meksikon soralla kokonaiskilpailun neljänneksi ajanut ja power stagelta kaksi lisäpistettä ottanut Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on MM-pisteissä kolmantena 52 pisteellään. Neljäntenä pistetaulukossa on M-Sport-tallin Fordilla ajava virolaistähti Ott Tänak, jolla on 47 pistettä.

MM-pistetaulukon kahdeksantena on Hyundai-kuljettaja Esapekka Lappi. Meksikossa keskeyttämään ulosajon takia joutunut Lappi on kaapinut 15 pistettä.

Seuraavaksi MM-sarjassa ajetaan Kroatian asfaltilla alkaen 20. huhtikuuta.