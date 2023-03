Kalle Rovanperän tallikaverin tilanne huolestuttaa – tyly arvosana: ”Myrkkyä”

Ilta-Sanomat arvioi Meksikon MM-rallin Rally1-luokan kuljettajien suoritukset.

Meksikon MM-ralli päättyi Sebastien Ogierin voitonjuhliin. Ilta-Sanomat arvioi, miten Rally1-luokan kuljettajat suoriutuivat.

Sebastien Ogier 10 (loppusijoitus: 1.)

Mitä muuta voi antaa yhä säännöllisesti keikkailevalle ranskalaiselle, joka piipahtaa sarjassa näyttämässä menemisen mallia nuorukaisille? Ogier pääsi reitille ihanneolosuhteissa, mutta se oli vain osa totuutta upean ajon taustalla. Suoritus oli yksinkertaisesti täydellinen, ja saattaa rohkaista Ogieria vierailemaan Toyotan ratin takana suunniteltua useammin. Seitsemäs voitto Meksikossa tuli Ogierille näytöstyyliin, sillä haastajat tuli riisuttua aseista jo kun miehen nimi lisättiin lähtöluetteloon.

Sebastian Ogier oli kisan varma voittaja.

Thierry Neuville 9 (2.)

Lähtöpaikka suosi Neuvillea kaikkien kisapäivien ajan, mutta voittokamppailuun miehestä ei siitä huolimatta ollut. Belgialainen sompailee autoaan rutiinilla ja saattaa jopa voittaakin yhden rallin kauden aikana, mutta siihen maineteot sitten jäävätkin. Varma ja vauhdikas, tiiminsä uskottu sotaratsu, mutta ei Toyota-tähtien tai Ott Tänakin veroinen voittaja. Tiedostaa rajallisuutensa ja ajaa useimmiten kelpo tuloksia, mikä saa tiimin väen tyytyväiseksi.

Elfyn Evans 8 1/2 (3.)

Vihdoinkin! Hämärän rajamailla pitkään vaeltanut walesilainen sai aikaan ajon, jollaista häneltä on odotettu jo puolitoista vuotta. Sen verran aikaa on vierähtänyt Evansin viimeisimmästä osakilpailuvoitosta. Korkeimmalle korokkeelle Evans ei vieläkään kavunnut, mutta pirteä ajo Meksikossa saattaa antaa kaivatun lisäbuustin kauden jatkoa ajatellen. Uusi auto ilman keskilukkoa ei ole osunut miehen käteen aiemman menopelin tavoin, mutta suunta on tällä hetkellä parempaan päin.

Kalle Rovanperän kisa oli pettymys.

Kalle Rovanperä 8 (4.)

Maailmanmestarin mitta-asteikolla Rovanperän ajo Meksikossa oli pienoinen pettymys. Tallikaverit saivat omat autonsa liitämään liukkaissa olosuhteissa vauhdikkaammin. Rovanperä ei ollut yllättynyt vauhdistaan, sillä kisa ei kuulu miehen suosikkeihin. Kanssakilpailijat voivat vain pelolla odottaa, milloin Rovanperä iskee luun kurkkuun ja oikaisee kaasujalkansa. Viime vuonna ilotulitus alkoi Kroatian asvaltilta.

Esapekka Lappi 7 (Keskeytys)

Huima alkuvauhti oli hienoinen yllätys, mutta pieni ajovirhe kuivasi Lapin voittohaaveet. Pieksämäkeläinen kuuluu ajotaidoiltaan säännöllisesti voittoja napsiviin kuljettajiin, mutta edellytyksenä on, että hän nousee oikealla jalalla vuoteesta. Lapin tulokset ovat täysin riippuvaisia päivän kunnosta. Sinällään ulosajo huippuvauhdista ei ole nolo juttu, vaan antaa odottaa lisää vastaavaa nopeutta Lapilta.

Esapekka Lapin kisa päättyi ennen aikojaan.

Dani Sordo 7 (5.)

Espanjalaiskonkari liittyy yhä kutsusta Hyundain tiimiin. Valtavalla kokemuksella ajava Sordo puoltaa valintaansa tasaisilla suorituksilla, mutta nyt niidenkin aika alkaa olla ohi. Sordon jakkara olisi jo vähitellen luovutettava nuorelle lahjakkuudelle, jonka kehityskäyrä sojottaa ylöspäin ja joka on ns. katsomaton kortti.

Ott Tänak 6 1/2 (11.)

Tänak ei missään vaiheessa kiusannut Fordiaan antaumuksella. Käytännössä virolaisen kilpailukyky jäi tyystin näkemättä Meksikossa heti EK3:lla tapahtuneen turbon rikkoutumisen vuoksi. Edes pähkähullut riskit eivät olisi parantaneet sijoitusta lähellekään tyydyttävää, joten Tänak ajeli rallin läpi mökkitontteja tiiraillen. MM-pisteissä Tänak pitää viidettä sijaa, mutta on todennäköisesti Rovanperän ohella kauden kuumimpia mestarikandeja.

Takamoto Katsuta 6 (11.)

Sympaattinen japanilainen suhtautuu kunnianhimoisesti ralliuraansa. Tahtotila tehdä Toyotan pääjohtaja iloiseksi on kova, mutta Katsutan ranteet panevat hanttiin. Valmennusohjelman tuloksena Katsuta on saavuttanut nykyisen tasonsa, johon valitettavasti kuuluvat ajovirheet. Miehen aggressiivinen ajotyyli on nykyautoille myrkkyä, sillä oikein säädettynä Rally1-auto on nöyrä ja tottelevainen kapistus.

Pierre-Louis Loubet 5 (13.)

Hyvillä yhteistyökumppaneilla M-Sportilta paikan ostanut ranskalainen on kuin kalpea varjo tunnetuista maanmiehistään. Nuoren miehen kestävyys ei vastaa rallin MM-sarjan vaatimuksia. Vauhdikkaat retket erikoiskokeilla päättyvät yleensä pensaaseen. Niin kävi myös Meksikossa, missä Loubet kopsahteli kiviin tämän tästä.