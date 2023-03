Kalle Rovanperä ylistää Suomen rallilupausta – ”Näyttää tosi hyvältä”

Kenestä seuraava suuri suomalaisnimi rallin MM-sarjaan?

Leon, Meksiko

Rallin MM-sarjan huipulle pääseminen on työn ja tuskan takana.

Kalle Rovanperän nousu huipulle oli ennätysnopea ja tapahtui jo hyvin nuorella iällä. Käytännössä polku oli valmis kuljettavaksi alusta alkaen, sillä Rovanperä teki varmaa ja vakuuttavaa jälkeä jokaisessa rallisarjassa ja luokassa, johon osallistui.

Latvian rallimestaruus 16-vuotiaana ja WRC2-mestaruus 19-vuotiaana olivat vahva peruste sille, miksi Rovanperästä tuli rallimaailman uusi, nuori tähti.

Nuorten kuljettajien virta ei ole ehtymätön, mutta kynnyksellä on tällä hetkellä useampikin kuljettaja. Pelkästään suomalaisnuoria osallistui Rally2-autoilla helmikuussa ajettuun Ruotsin MM-ralliin viisi autokuntaa.

Luokassa menestyminen on yhä oiva näyttö, sillä MM-rallien oheisluokat ovat tallipäälliköiden silmissä ne seuratuimmat ponnahduslaudat. Syykin on yksinkertainen: Rally1-auto on yksityistiimien ulottumattomissa hintansa vuoksi, joten vuokratoiminta pääluokan autoilla on nollissa. Vauhdikkaita maisemakierroksia harrastavat, varakkaat kuljettajat toki erikseen.

Rovanperän silmissä yksi lupaus nousee ylitse muiden; WRC2-luokan mestaruutta tällä kaudella tavoitteleva lahtelaiskuljettaja Sami Pajari.

– Rally2:ssa näyttää tosi hyvältä, ja esimerkiksi Pajari on ajanut hyvin jo monta vuotta ja nousukäyrä on ollut hyvä. Veikkaan, että Samilla on mahdollisuus loppuun asti, mutta monta asiaa pitää tietysti osua nappiin, että tänne asti pääsee. Samilla on ainakin lupaava meininki, Rovanperä suitsuttaa.

Kalle Rovanperä ylistää Sami Pajaria.

”Loppuun asti” tarkoittaa Rovanperän kielellä samaa temppua, jonka hän itse teki, eli nousu tehdastiimin kuljettajaksi pääluokkaan ja sitä kautta kiinni MM-osakilpailuvoittoihin.

Kokemuksesta Rovanperä tietää, kuinka haastava tavoite on kyseessä. Tosin, Rovanperä on hallitsevana mestarina siirtynyt jo puolustuskannalle. Valtaistuimelle pyrkijöitä riittää jonoksi asti, joten mestaruuden uusiminen on todennäköisesti ensimmäisen voittamista työläämpää.

– Kyllähän se on vaikeaa. On vaikea päästä, ja en tiedä, onko vaikea pysyä. Se riippuu niin monesta tilanteesta, Rovanperä sanoo.