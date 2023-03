Esapekka Lappi hurjana Meksikossa – Ott Tänakin vauhti on surkeaa

Esapekka Lappi jäi kärkikaksikon ulkopuolelle vain päivän viimeisessä ajossa.

Esapekka Lappi on kovassa vauhdissa Meksikossa.

MM-rallin Meksikon kisoissa Hyundain Esapekka Lappi ja tämän kartanlukija Janne Ferm ottivat varmoin ottein haltuunsa perjantain kisapäivän.

Päivän aikana ajetuista kahdeksasta erikoiskokeesta kaksikko kirjasi pohja-ajan viidessä ja tuli kakkossijalle kahdessa. 10 erikoiskokeen jäljiltä Lappi on kärjessä 5,3 sekunnin erotuksella kakkosena tulevaan Toyotan Sebastien Ogieriin. Kolmantena oleva Elfyn Evans on jäänyt Lapista jo puoli minuuttia.

– Olipa aikamoinen päivä, ehkä jopa urani paras. Odotin kyllä, että olemme täällä vahvoja, mutta että taistellaan kärkisijasta ja vielä Ogieria vastaan. Se on kirsikka kakun päälle, Lappi hehkutti perjantain päätteeksi.

Ainoa varjo Lapin suorituksessa oli päivän viimeinen ja kisojen 10. erikoiskoe, jossa suomalaiskuski jäi 7. sijalle 2,2 sekunnin päähän espanjalaiskuski Daniel Sordon pohja-ajasta.

Uransa toista voittoa jahtaava pieksämäkeläinen yrittää säilyttää maltin matkassa.

– Ei saa kuitenkaan liikaa tuudittautua. Vielä on monta erikoiskoetta jäljellä. Tuntuu, että perusvauhti on tosi hyvällä tasolla. Isommin ei kannata huomiseksi mitään muuttaa. Vaihdetaan renkaat ja katsotaan, että kaikki on kunnossa, Lappi mietti.

Toisella suomalaistähdellä, Toyotan Kalle Rovanperällä ja tämän kartanlukija Jonne Halttusella oli vaikea päivä. Toisena autona reitillä ollut Rovanperä kärsi aura-auton roolistaan ja on rallissa viidentenä liki minuutin päässä kärjestä.

– Teimme keulilta sen, mitä pystyimme. Tappiota olisi voinut tulla enemmänkin, mitä aiempiin vuosiin vertaa. Ei tämä huono päivä ollut. Olen ihan tyytyväinen, Rovanperä summasi.

Viimeinen 10. erikoiskoe oli ainoa, jossa Rovanperä pääsi täpärästi Lapin edelle.

– Huomenna lähtöpaikka paranee. Toivotaan, että voimme taistella ainakin meidän lähellämme olevia kuskeja vastaan. Lähdetään kirimään se, mitä pystytään.

Meksikon MM-ralli on harvinaisen hankalan kisan maineessa. Ohut ilmanala ja kuumuus koettelevat autoja sekä yhtä lailla kuljettajia ja kartanlukijoitakin.

Kisaa ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen johtanut M-Sport Fordin Ott Tänak kärsi kolmannella erikoiskokeella auton teknisistä ongelmista ja putosi tuolloin pysähtymisen takia lähes kahdeksan minuutin päähän kärjestä.

MM-sarjaa johtanut Tänak jatkoi Meksikon rallia moottoriongelmansa jälkeen, mutta huomattavan hiljaisella vauhdilla. Perjantain päätteeksi Tänak oli langennut aina 18. sijalle yli 14 minuutin päähän Lapin kärkilukemasta.

Emil Lindholm ajaa WRC2-luokassa kolmantena reilun 20 sekunnin päässä kärkimies Gus Greensmithista. Yleiskilpailussa Lindholm on yhdeksäntenä.