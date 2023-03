Jari-Matti Latvala otti kantaa tulikuumaan kysymykseen – ”Tarvitsemme pari vuotta lisää”

Rallin MM-sarjan kulisseissa puidaan äärimmäisen vaikeaa asiaa.

Autonvalmistaja Toyota on esitellyt innokkaasti vetyautoaan ratkaisuksi rallin MM-sarjan tulevaisuudensuunnitelmiin. Toyotan rallitallin pomo Jari-Matti Latvala, 37, kuitenkin myöntää Autosport-lehdessä, että vetyauton kehittämiseen menee vielä pari vuotta ennen kuin se voisi olla valmis täysipainoiseen kilpailukäyttöön.

Rallin MM-sarja etsii kiivaasti tulevaisuuden suuntaansa. MM-sarjan seuraavan sukupolven ajokkien pitäisi olla kestävän kehityksen mukaisia ja heijastella sitä, mitä liikenteessä ylipäätään tapahtuu.

Isona ongelmana vaikuttaa kuitenkin olevan, etteivät autonvalmistajatkaan itsekään tiedä kristallinkirkkaasti, mikä on autoilun tulevaisuuden suunta.

Keskustelu ei ole lainkaan helppo, vaikka autoteollisuus on viime ajat vannonutkin vahvasti sähköistämisen nimeen. Sähkön ja sähköautojen ympäristöystävällisessä tuotannossa on omat vaikeutensa ja infraakin puuttuu.

Täyssähköautojen lisäksi keskusteluissa ovat vahvasti olleet kestävän kehityksen mukaiset polttoaineet, vetyautot sekä hybriditeknologia, joka on jo nyt käytössä MM-sarjan pääluokan Rally1-ajokeissa.

Toyotan GR Yaris H2 -vetyauto kuvattuna Belgian MM-rallissa viime vuonna.

Latvala ja Toyota ovat puhuneet vetyauton puolesta jo jonkin aikaa. Toyota esitteli GR Yaris H2 -vetyautoaan muun muassa Belgian MM-rallin yhteydessä viime vuonna.

Latvala kertoi tuolloin, että autossa voidaan käyttää polttomoottoria, johon on vaihdettu polttoainepumppu ja rakennettu lisää jäähdytystä. Autossa on myös ääni, joka on monille moottoriurheilun seuraajille tärkeää. Ääni on myös turvallisuustekijä, koska ralliauton ääni varoittaa yleisöä lähestyvästä autosta.

Vetytekniikassakin on kuitenkin vielä teknisiä asioita ratkaistavana, täysin ”valmiiksi paketiksi” sitä ei voida väittää.

Ongelmana on se, että se kapasiteetti, mitä vedyllä pääsee tällä hetkellä, on liian pieni. Tarvitaan lisää kapasiteettia, jotta vedyllä päästäisiin pidemmälle.

– Nesteversio olisi todella hieno, mutta sen kehittäminen vaatii vielä aikaa. Uskon, että tarvitsemme pari vuotta lisää kehitystyötä, Latvala arvioi Autosportille.

– Toimintamatka on isoin asia. Kunhan ratkaisemme ajomatkaan liittyvät ongelmat, on kyse vain siitä, että saamme tankkausasemat paikoilleen, Latvala jatkoi.

Latvalan mukaan Toyotalla kehitetään intensiivisesti kilpailukäyttöön sopivia vetyautoja.