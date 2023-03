Jari-Matti Latvalalta suoraa puhetta Ott Tänakista – ”Siihen täytyy varautua”

Meksikon MM-ralli on kauden ensimmäinen tositesti Toyotan mestaruushaaveille.

Vaikka Toyota paketoi rallikauden 2022 äärimmäisen menestyksekkäästi tiimin ensimmäiseen tuplapottiin, eli kuljettajien ja tiimien mestaruuteen, jäi vuodesta myös selkeitä parannuskohteita.

Toyotan GR Yaris Rally1 on melkoinen peto useimmissa olosuhteissa, mutta tekninen näkökulma on vain osa totuutta. Ruotsissa mukaan mestaruuskamppailuun itsensä punnersi Ott Tänak, joka sai Fordinsa liitämään sellaista vauhtia, joka noteerattiin myös Toyotalla.

Kalle Rovanperän taidot hallitsevana maailmanmestarina tiedetään, mutta mahdottomiin hänkään ei pysty, jos jollain osa-alueella ei olla samalla viivalla muiden kanssa. Ruotsissa voitto jäi saavuttamatta pitkälti avauspäivän lähtöpaikan vuoksi, mutta loppukirissä ei antautunut mies, vaan kone.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ei tosiasioita kiertele. Haastajat ovat vakavissaan pökkäämässä Rovanperää pois valtaistuimelta, eikä Toyotankaan kohdalla armoa tunneta.

– Kilpailu on nyt kovempaa, mutta se oli tiedossa heti alussa. Ruotsi oli meiltä vaisumpi kuin odotin, sillä Kallen ei ollut helppo aurata tietä. Merkkipisteissä johtomme on yhä hyvä, Latvala sanoi.

Kauden kolmannessa MM-rallissa Meksikossa erikoiskokeita ajetaan jopa 2 500 metrin korkeudessa. Se yhdistettynä kovaan kalliopohjaan, irtosoraan ja 30 asteen lämpötiloihin on raju koitos jokaiselle.

Oma lukunsa on erikoiskokeita peittävä sora, joka on raekooltaan eurooppalaisia ralleja suurempaa ja pyyhkiytyy hitaammin pois tien pinnasta. Rovanperää auttaa se, ettei hänen tarvitse lähteä reitille ensimmäisenä.

– Lähtöpaikka on hyvä sikäli, ettei hänen tarvitse aurata. Se antaa tosi hyvät asetelmat, sillä tärkeitä kisoja tulee vielä Meksikon jälkeen. Jos soralla pärjää, niin asfaltilla on hyvä lähteä kärjessä.

Kalle Rovanperä on rallin MM-sarjassa toisena.

Latvalan papereissa kysymysmerkin ja huutomerkin yhdistelmällä on merkitty tiimin kilpailukyky olosuhteissa, jotka Meksikossa on tarjolla. Tiimin pääinsinööri Tom Fowler on varmuudella miettinyt päänsä puhki samaa asiaa, mutta onko tarvittavat eväät kyetty löytämään ennakkotesteissä, on jo toinen juttu.

Toyota valmistautui kisaan Sierra Nevadan vuoristossa, Espanjassa. Säännöt kieltävät Rally1-autoilla kilpailevilta tiimeiltä Euroopan ulkopuolella testaamisen, joten varmuutta ennakkotyön tuloksien laadusta ei ole saatu.

– Töitä on tehty. Olemme yrittäneet keskittyä juuri siihen. Yhdistelmä kovaa tienpintaa ja kovaa rengasta on ollut meille myrkkyä. Silloin tuntuu liukkaalta. Se tulee eri asioista, kuten jousituksesta ja alustan geometriasta. Olen kuitenkin luottavainen, että saamme homman kuntoon.

Rovanperän tavoin Latvala vakuuttelee arvanneensa Tänakin iskukyvyn säilyneen – siitäkin huolimatta, että yksityistiimin statuksella kilpaileva M-Sport Ford kykenee käyttämään autonsa kehitystyöhön vain "taskurahoja" aitoihin tehdastiimeihin verrattuna.

– Ei yllättänyt, sillä tiesin Ottin tulevan lujaa. Asfaltilla (Monte Carlossa) hän ei ollut samaa luokkaa, mutta niinhän se sitten olikin heti Ruotsissa; hän oli vahva. Ott haluaa ajaa mestaruudesta, joten siihen täytyy varautua, että hän on kova vastustaja.

Pysyäkseen haastajiensa, Hyundain ja M-Sport Fordin, kelkassa, Toyotan täytyy käyttää jossain vaiheessa ns. jokeriluokituksia. Se tarkoittaa sitä, että autoon luokitellaan kilpailukauden aikana uusia asioita, joista tiimit sopivat Kansainvälisen autoliiton Fian kanssa.

Kilpakumppaneille asiat tiedotetaan sopivaksi katsotussa ajankohdassa, sillä merkittäviä kilpailuetuja saattaa löytyä milloin vain.

Etenkin liukkaiden olosuhteiden varalle Toyotan on kehitettävä jotain, jottei Kreikan osakilpailun fiasko toistuisi enää viime vuoden tapaan. Tuolloin koko tiimi oli hukassa, kun pitoa ei löytynyt. Todennäköisesti myös Sardinian osakilpailu kesäkuussa tipahtaa samaan kategoriaan olosuhteidensa vuoksi, eli Toyotan ongelmien tiedetään realisoituvan ainakin kolmessa osakilpailussa.

– Niistä (jokeriluokitukset) ei vielä ole tietoa, joten en pysty asiaa enempää kommentoimaan, Latvala sanoi.