Harri Rovanperä käveli Monacon kaduilla, kun vastaantulijoilta tuli yllättävä pyyntö: ”No perskutarallaa, miksipäs ei”

Harri Rovanperä päätyi sattumalta pitkälle reissulle.

Harri Rovanperä on pitkän linjan rallikarju.

Meksikon osakilpailu ajetaan rallin MM-sarjassa kolmen vuoden tauon jälkeen tänä viikonloppuna.

Viimeksi Meksikon sorarallissa kaasuteltiin keväällä 2020. Silloin kisa jäi tyngäksi koronan takia.

MM-rallia Meksikossa ei ajettu lainkaan kahtena viime vuotena, mutta The Rally of Nations Guanajuato -kilpailu kaasuteltiin huhtikuun alussa 2022 samoilla tienoilla, joilla MM-rallikin järjestetään.

Viime vuoden kilpailussa mukana ajamassa oli entinen ammattikuljettaja Harri Rovanperä.

Rovanperä, 56, päätti lähteä mukaan ralliin, vaikka taukoa kilpailullisesta ajamisesta oli tuolloin kertynyt jo noin kymmenen vuotta.

– Tämä juttu lähti liikkeelle siitä, kun kävelin Monte Carlossa rallin aikaan kadulla. Näitä meksikolaisia rallin järjestäjiä tuli vastaan ja he ottivat heti puheeksi, että sinun pitää tulla ajamaan, Rovanperä kertoo.

ROVANPERÄ oli voittanut kilpailun vuonna 2002 Peugeot 206 WRC:llä. Se ei ollut silloin MM-ralli. Hän on ollut ajamassa Meksikossa myös silloin, kun kilpailulla on ollut MM-arvo.

– Olin voittanut Meksikossa WRC-autolla vuonna 2002, ja he halusivat minun tulevan sitten ajamaan 20-vuotisjuhlakilpailuun. Sanoin harkitsevani asiaa, mutta sitten he rupesivat oikein pommittamaan, että tulepas nyt ajamaan.

Rallin järjestäjät lupasivat hoitaa matkustelun ja majoittumisen kulut sekä hommasivat Rovanperälle ajokiksi Citroën DS3 R5:n.

– Ajattelin, että no perskutarallaa, miksipäs ei, Rovanperä naurahtaa.

Hän kehuu kilpailun järjestelyjä ja yleistä ilmapiiriä.

– Järjestäjät ovat tosi rentoa ja asiallista porukkaa. Sieltä on tullut vuosien varrella paljon tuttuja ja kavereita.

Harri Rovanperä kuvattuna Belgian MM-rallissa 2022.

Nations Guanajuato -kilpailu ajettiin viime vuonna eräänlaisena esikilpailuna tämän vuoden MM-rallille. Meksikolainen organisaatio halusi testata toimintaansa ja markkinoida tulevaa MM-rallia.

Veteraanikuljettaja Rovanperä ajoi Citroën DS3 R5 -ajokilla yleiskilpailussa viidenneksi.

– Pääsääntöisesti tiet Meksikossa ovat aika jouheita, osa jopa todella nopeita. Soraa siellä on kahdenlaista. On sellaista hiesupintaa, liukasta. Sitten kiviäkin löytyy, aika karkeaa se on renkaille ja jousitukselle. Aika rajua ylipäätään, Rovanperä kuvailee.

Yksi erikoispiirre Meksikossa on ohut ilmanala, joka höylää rutkasti voimia turboautojen moottoreista.

– Autoista häviää terävin voima. Tuntuu, ettei olisi turboa ollenkaan.

Myös kuumuus voi vaivata kuljettajia. Viime vuonna ralli järjestettiin huhtikuun alussa, joten se oli kalenterissa liki samaan aikaan kuin tänä vuonna.

– Lämpöä riittää. Viime vuonna oli liki 40 astetta lämmintä. Autoissa oli varmaankin se 60–70 astetta, Harri Rovanperä sanoo.

Harri Rovanperän Kalle-poika ampaisee Meksikon MM-ralliin pistetaulukon toiselta sijalta. Se tarkoittaa sitä, että Kalle ajaa reitillä ajojärjestyksessä toisena. Ensimmäisenä reitillä teitä liukkaasta irtosorasta putsaten porhaltaa M-Sport-tallin Fordilla virolaistähti Ott Tänak.

– On se parempi ajaa toisena kuin ensimmäisenä, mutta ei siitä isoa apua ole. Sanotaan näin, että fiilismielessä on ihan hyvä ajaa ainakin toisena, ettei tarvitse olla koluamassa niitä ihan ensimmäisiä kiviä pois, Harri Rovanperä arvioi poikansa asetelmia.

Kalle Rovanperä vauhdissa Kreikan soralla viime vuonna.

Esimerkiksi Sardinian ja Kreikan sorarallit olivat poika-Rovanperän edustamalle Toyotalle hankalia viime vuonna.

NYT Toyotalla uskotaan, että auton kilpailukykyä mainitun kaltaisissa ralleissa on saatu parannettua. Sen pitäisi tietää hyvää Rovanperän kannalta myös Meksikon-kilpailua ajatellen.

– Toivotaan, että ovat saaneet auton alustaa ja vetopitoa paremmaksi. Kovalla renkaalla on ajettava ja se on aiemmin ollut vähän myrkkyä, siihen on haluttu pitoa lisää, isä-Rovanperä kertoo

– Onko autoa saatu noissa oloissa paremmaksi – lopullinen totuushan siitä selviää vasta kisassa, hän jatkaa.

Harri ja Kalle Rovanperä Kreikan helteessä viime vuonna.

Kalle Rovanperä, 22, on rallin puolustava maailmanmestari ja voittanut urallaan toistaiseksi kahdeksan MM-osakilpailua. MM-palkintopallisijoja hän on napannut yhteensä 14.

Harri Rovanperä voitti 111 osakilpailun mittaisella MM-urallaan yhden osakilpailun ja otti yhteensä 15 palkintopallisijaa. Ainoa MM-osakilpailuvoitto tuli Ruotsista vuonna 2001. Hänen ajokkinaan oli tuolloin Peugeot 206 WRC.