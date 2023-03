Ratkaiseeko tämä seikka Kalle Rovanperän kohtalon seuraavassa MM-rallissa? Edessä poikkeuksellinen tilanne

Tiimien iskukyky Meksikon MM-rallissa on kauden suurin arvoitus. Kalle Rovanperä toivoo kykenevänsä hyödyntämään avauslenkin lähtöpaikkansa.

Kolmen pisteen takaa-ajoasemassa Meksikon MM-ralliin starttaava Kalle Rovanperä taktikoi Ruotsin rallissa.

Hän yritti hankkia itselleen niin suotuisan lähtöpaikan Meksikoon kuin oli mahdollista. Se tarkoitti luopumista täydestä viiden pisteen potista Power Stagella, sillä sen Rovanperä olisi todennäköisesti napannut, mikäli olisi pitänyt oikean jalkansa suorana hieman pidempään.

Kalle Rovanperä sijoittui Ruotsissa neljänneksi.

Rovanperän näkökulmasta kyse oli viisaasta peliliikkeestä, koska erikoiskokeet Meksikossa ovat perinteisesti irtosoran peitossa. Yksikin reitille omaa ajovuoroa ennen startannut kisavauhtia liikkuva auto helpottaa tehtävää perjantain 130 EK-kilometrin pituisella ensimmäisellä lenkillä.

Ensi viikolla Meksikossa kisan avauspäivänä ajolinjat tiehen piirtää Ott Tänak, joka Ruotsin rallin voittajana ja sarjan pistekärkeä pitävänä kuljettajana saa kyseenalaisen kunnian.

Näihin, hentoihin ajolinjoihin Rovanperä koettaa Toyotansa sovittaa, jotta saa maksimaalisen pidon autonsa renkaiden alle.

– Yritetään seurata, mutta hankalaahan se on. Siinä on vain yhdet renkaanjäljet, eikä se aina niihin osu. Jarrutuksissa ja mutkista ulos kiihdyttäessä pitäisi seurata sitä pientä linjaa, joka siellä on, Rovanperä tietää.

Toyota on koko MM-sarjassa mukanaolonsa ajan kärsinyt yhdestä ongelmasta: vetopidon puutteesta. Kun olosuhteet muuttuvat liukkaiksi, on Toyotalla lipsahtanut sormi suuhun, kuten viime vuonna kävi Kreikan Akropolis-rallissa.

– Ehdottomasti. Tuollaiset rallit ovat olleet isoin ongelma uudella autolla. Viime vuoden jälkeen olemme ottaneet askeleita, mutta onko se tarpeeksi? Se nähdään sitten kisassa.

Rally1-autoilla kilpaillaan nyt toista vuotta. Merkittävin vihreän siirtymän aiheuttama tekninen muutos aiempiin WRC-autoihin verrattuna oli hybridimoottori, jonka oli tarkoitus tukea perinteistä polttomoottoria.

Toisin on käynyt. Alkukaudesta hybridiä on hyödynnetty jopa edelliskautta vähemmän. Erikoiskokeilla hybridipotku kestää pienen hetken ja tulee satunnaisesti, kun laite latautuu riittävästi. Siirtymäosuuksilla tekniikka on ollut käytössä noin kolme kilometriä koko rallissa.

Meksikossa uuden teknologian olisi kuitenkin toimiessaan mahdollista loistaa aiempaa enemmän. Hybridiyksikkö on maksimiteholtaan 134 hevosvoimaa, kun taas polttomoottori tarjoaa noin 400 hevosvoimaa – paitsi Meksikossa, jossa ohut ilmanala syö helposti sata hevosvoimaa turboautojen moottoritehosta.

Hybridimoottorin tuottaman tehon määrä on varsin pieni nykyisin. Lisätehoa olisi tultava riittävän paljon ja riittävän usein, jotta sillä voitaisiin kompensoida polttomoottorin tehon laskua Meksikossa.

– Sillä on iso vaikutus, paljon isompi kuin muualla. Kun on 25–30 pinnaa vähemmän tehoa, niin se on todella iso määrä tuollaisessa kilpa-autossa. Hybridi sitten auttaa, ja toivottavasti on koko ajan mukana auttamassa.

Ott Tänak voitti Ruotsin MM-rallin.

Se, että arkkivihollinen, Ott Tänak on jälleen Rovanperän pahin vastustaja, ei yllätä suomalaista.

– Ei oikeastaan. Osasin odottaa, että kun Ott pääsee tiimiin, niin hän tekee isoja steppejä. Oli ihan selvää, että hän pääsee sillä autolla heti hyvään vauhtiin, niputtaa Rovanperä.