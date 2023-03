Kalle Rovanperältä hyviä uutisia – ”Ihan varmasti”

Kalle Rovanperä kertoi hyviä uutisia kannattajilleen.

Kalle Rovanperä on rallin puolustava maailmanmestari.

Tietyntyyppiset sorarallit olivat Toyotan ajokkien heikko kohta viime kaudella rallin MM-sarjassa.

Esimerkiksi Sardinian ja Kreikan sorarallit olivat Toyotalle hankalia viime vuonna.

Nyt Toyotalla uskotaan, että auton kilpailukykyä mainitun kaltaisissa ralleissa on saatu parannettua.

Tallin tähtikuljettaja Kalle Rovanperä, 22, sanoo olevansa varma, että tilanne on parantunut viime vuoteen verrattuna. Se on Rovanperän ja Toyotan kannalta hyvä uutinen sikälikin, että seuraavaksi MM-sarjassa ajetaan maaliskuun puolivälissä Meksikon soralla.

– Emme olleet huippuvauhdissa tämäntyyppisissä rankoissa soraolosuhteissa. Kaikki ovat tehneet kovasti työtä parantaakseen autoaan. On ollut mukavaa kokea, että auto on jo ihan varmasti parempi tällaisissa olosuhteissa, Rovanperä sanoi Autosportin mukaan.

– Olemme ihan varmasti menossa oikeaan suuntaan, Rovanperä jatkoi.

Rovanperä on kuljettajien puolustava maailmanmestari ja Toyota tallien puolustava mestari viime kaudelta.

Tämän kauden MM-sarjassa Rovanperä on toisena 38 pisteellään ennen Meksikon MM-osakilpailua. Pistetaulukon kärjessä on M-Sport-tallin Fordilla ajava virolaistähti Ott Tänak, jolla on 41 pistettä.

– Meksiko on yksi pahimmista paikoista ajaa reitillä ajojärjestyksessä ensimmäisenä teitä irtosorasta putsaten. Siksi olen melko iloinen, että lähden reitille toisena, Rovanperä sanoi.