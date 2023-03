Tv-kommentaattoriksi siirtyneelle rallilegendalle tuomio törkeästä veropetoksesta

Kokenut kartanlukija ei ilmoittanut Jari-Matti Latvalan kautta saamiaan muhkeita menestyspalkkioita verottajalle. Törkeästä veropetoksesta ehdolliseen vankeuteen tuomittu Anttila vältti veroja peräti reilut 330 000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut rallimaailman legendoihin lukeutuvan Miikka Anttilan vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen törkeästä veropetoksesta. Vankeusrangaistus määrättiin ehdollisena.

Anttila salasi vuosina 2015, 2017 ja 2018 saamiaan menestyspalkkioita verottajalta. Koska Anttila ei ilmoittanut yhteensä 612 000 euron palkkioista, hän vältti veroja noin 331 500 euroa.

Petoksen tultua ilmi Anttila maksoi verot vuosilta 2015 ja 2018. Kun oikeuteen mentiin, verovelasta oli maksamatta vielä lähes puolet eli noin 164 000 euroa.

Rikosten tekoaikaan Anttila toimi MM-sarjan menestyjiin kuuluneen Jari-Matti Latvalan kartturina. Vuonna 2015 Latvala ja Anttila sijoittuivat MM-hopealle, vuosina 2017 ja 2018 neljänneksi.

Myös Latvalan tulot ovat olleet verottajan luupin alla. Joulukuussa Latvala kertoi selvinneensä veroveloistaan, jotka nousivat peräti 4,5 miljoonaan euroon.

Lempäälässä asuva Anttila on ollut koko ajan verovelvollinen Suomeen.

Poliisin esitutkinnassa Anttila kiisti syyllistyneensä rikokseen. Kartanlukijana hän oli sopimussuhteessa Latvalan kuljettajaoikeudet omistaneen manageriyhtiö Buag AG:n kanssa.

Buag markkinoi Latvalan kuljettajapalveluita ja solmi niistä sopimukset. Anttila oli osa Volkswagenin ja Toyotan kanssa solmittuja sopimuksia.

Tallit maksoivat parin menestyksestä Buagin kautta Latvalan erilliselle palkkiotilille ranskalaiseen Société Générale S.A. -pankkiin. Latvala puolestaan siirsi Anttilalle tämän osuuden palkkioista.

Vuodesta 2015 alkaen Anttila sijoitti rallimenestyksen tuomat palkkiot Henki-Fennian varainhoitovakuutukseen. Pääomasta olisi pitänyt maksaa verot ennen sijoitusta.

Miikka Anttila vieraili tammikuussa Heikki Kovalaisen apukuskina Tunturirallissa.

Poliisille antamansa lausunnon mukaan Anttila ei ymmärtänyt tehneensä mitään väärin.

– Olen ollut siinä uskossa, että varoista maksetaan verot siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan sijoituksesta, Anttila ilmoitti lausunnossaan.

– Valitsin suomalaisen vakuutusyhtiön, koska uskoin, että jos teen virheen esimerkiksi juuri verotuksen kanssa, tulee se ilmi, koska vakuutuksesta menisi tieto verottajalle ja voisin korjata virheen.

Anttilan mukaan hän sai harhaanjohtavaa tietoa sijoittamisesta.

– Kun olen keskustellut sijoitusvakuutustuotteesta, en ole ymmärtänyt, että siihen aikaan ympärilläni oleva lähipiirini ja lähimmät työtoverini ovat olleet rajoitetusti verovelvollisia Suomeen, joten heidän verokohtelunsa on ollut erilainen kuin minulla.

Lähipiiristään Anttila mainitsee nimeltä Latvalan ja aiemman ralliparinsa Mikko Hirvosen.

– Käyttämäni asiantuntijat eivät ole oivaltaneet, että minun verokohteluni poikkeaa lähipiirini verokohtelusta.

– Sijoituksen tarkoituksena oli säilyttää varat turvassa, saada niille järkevää kasvua, sekä olla perheelle turvana, jos minulle sattuu vakava tapaturma rallissa.

Esitutkinnassa nousivat esiin myös Latvalan tililtä Anttilan sukulaiselle annetut lainat. Anttila väitti, ettei tiennyt, miltä tililtä rahat lainattiin.

Latvalan selvityksen mukaan tilin kortti oli ollut myös Anttilan käytössä. Anttila kiisti väitteen.

Miikka Anttila oli jonkin aikaa myös Mustavuoren laskettelukeskuksen leivissä Tampereella.

Oikeudessa puitiin kuitenkin vain epäiltyä törkeää veropetosta. Anttilan vakuuttelut tietämättömyydestä eivät hellyttäneet Länsi-Suomen aluesyyttäjää, joka vei jutun käräjille.

Oikeudessa Anttila tunnusti epäillyn rikoksen ja myönsi verottajan 164 000 euron korvausvaatimuksen oikeaksi.

Vankeusrangaistus määrättiin ehdollisena Anttilan aiemman nuhteettomuuden vuoksi.

Anttila ei valittanut tuomiosta, joka on näin ollen lainvoimainen.

50-vuotias Anttila on rallin MM-sarjan historian kokenein kilpailija. Aktiivisen ralliuransa jälkeen hän on työskennellyt muun muassa Mustavuoren laskettelukeskuksen liiketoimintajohtajana Tampereella. Tällä hetkellä hän toimii C Moren ralliasiantuntijana.