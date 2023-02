Kalle Rovanperä on haltioissaan uudesta autosta – ”Näyttää upealta”

Kalle Rovanperä pääsi jälleen Toyota Starletin rattiin.

Rallin hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä ajaa maaliskuun alussa Jyväskylän Talvirallissa Toyota Starletilla. Hän on jo päässyt testaamaan uutta autoa.

– Ensimmäiset kilometrit uudella Starletilla. Auto kuulostaa ja näyttää upealta, lisää siitä myöhemmin! Rovanperä kirjoitti Twitterissä videojulkaisunsa yhteyteen.

Starletilla on oma osansa Rovanperän historiassa. Rovanperä aloitti ralliharrastuksensa 8-vuotiaana juuri Starletilla, mutta auto on toki uudistunut sen jälkeen merkittävästi.

– Toivottavasti kaikki pelaa. Autoa on muutettu aika paljon. Toivottavasti edes vähän ehdittäisiin ajaa testiä ennen Jyväskylää, sillä autossa on niin paljon uutta, että minulla ei ole mitään hajua, miten se auto toimii. Niin paljon on uusia osia ja kaikki on muuttunut, Rovanperä sanoi Rallit.fi-sivustolle tammikuussa.

Myöhemmin testit osoittivat, että kyllä pelaa.

Rovanperä ajaa Jyväskylässä nolla-autona. Myös Rovanperän kartanlukija Jonne Halttunen nähdään Talvirallissa nolla-auton ratissa. Hän ajaa Toyota Corolla GT:tä.

Rallin MM-sarja jatkuu maaliskuun puolivälissä Meksikon osa-kilpailulla.