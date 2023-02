Varoitus Kalle Rovanperälle – sisäpiiriläiseltä kova väite Ott Tänakista

Ott Tänakin pääinsinööri Jamie McMillian uskoo virolaiseen kuin vuoreen.

M-Sportin Ott Tänak löi muille luun kurkkuun Ruotsin rallissa viime viikonloppuna. Viron rallitähti varmisti perinteikkään lumirallin voiton karattuaan päätöspäivänä Hyundain Craig Breeniltä.

Ykköstilaa voi pitää yllättävänä, sillä Tänak siirtyi Toyotan ja Hyundain altavastaajana pidetyn M-Sportin Fordin puikkoihin täksi kaudeksi. Vielä kauden avausrallissa Monte Carlossa Tänak hävisi roppakaupalla kovimmille kilpailijoilleen.

Jos Tänakin pääinsinööriä Jamie McMillania on uskominen, virolainen on vasta pääsemässä vauhtiin. McMillianin mukaan Fordin Rally1-kilpurissa on vielä viljalti viilattavaa, jotta se saadaan Tänakin ajotyylille sopivaksi.

– Opimme jatkuvasti uusia asioita, eikä autoon liittyviä ongelmia ratkota yhdessä yössä. Meillä on pitkän aikavälin suunnitelma. Onkin ilahduttavaa, että Ott on näyttänyt jo vauhtinsa ja hän johtaa MM-sarjaa, vaikka ei ole kokenut autoa sopivaksi, McMillian hekumoi Speedcafen haastattelussa.

Tänak johtaa MM-sarjaa kolmen pisteen erolla Toyotan Kalle Rovanperään, joka jäi Ruotsin nietosten keskellä neljänneksi. Hyundain Thierry Neuville on kolmantena yhdeksän pistettä Tänakia jäljessä.

– Täytyy muistaa, että Ott oppii koko ajan uusia asioita autostaan siinä missä hänen kilpailijansa ovat totutelleet omiin kilpureihinsa vähintään vuoden verran. Ottin vauhti vain paranee, ja hänestä tulee entistä vahvempi, kun hän oppii, miten Fordia pitää ajaa. Tilanne on siis lupaava, McMillian kommentoi.

Rallikausi jatkuu Meksikossa 16. maaliskuuta.