Ökyrikas perijä halusi ajaa samaa autoa kuin Kalle Rovanperä – näin siinä kävi

Lorenzo Bertellin osallistuminen Ruotsin MM-ralliin ei ollut halpaa lystiä.

Muotitalo Pradan perillisiin kuuluva, 34-vuotias italialainen toteutti unelmansa ja hyödynsi tilaisuuden päästä kokeilemaan aitoa Toyota GR Yaris Rally1 -autoa. Siis vastaavaa menopeliä, jolla Kalle Rovanperä ajoi maailmanmestariksi viime vuonna.

Kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun Toyota vuokrasi autonsa rehelliselle asiakaskuljettajalle, jonka taidot eivät varsinaisesti edellytä huipputasolla kilpailemista.

Aiemmin Toyota on annettu ajettavaksi Marcus Grönholmille Ruotsissa 2019, Jari-Matti Latvalalle Ruotsissa 2020 sekä Esapekka Lapille Suomessa 2021.

Bertellillä on vyöllään 69 MM-starttia, joten mikään eilisen teeren poika hän ei ralliauton ratissa ole.

Unelmilla on hintansa, ja saadakseen Toyotan ajettavaksi Ruotsiin, piti Bertellin raottaa kukkaroaan tiettävästi jopa 450 000 euron verran. Se tekee 300 EK-kilometrin rallissa 1 500 euroa jokaista kilometriä kohden, joten mistään halvasta huvista ei voi puhua.

Italialaisen autoa ei huollettu Toyotan päätiimin teltassa, vaan oman Fuckmatie-tiimin armeijan vihreässä teltassa. Armeija-teema yhdistyy sekä kuljettajakaksikon ajovarusteissa, että koko tiimin tunnuksissa.

Itselleen Bertelli on antanut lempinimen ”Attila”, tunnetun hunnien yksinvaltiaan mukaan.

Bertelli käski Ruotsin lumiteillä Toyota GR Yaris Rally1 -autoa.

Kisan päättäneeltä Power Stagelta mies saalisti jopa yhdeksänneksi nopeimman ajan, mitä voi pitää onnistuneena suorituksena kovien kuljettajien joukossa.

– Hyppy oli painajainen minulle, sillä joka kerralla tuhosin siinä etupuskurin. Oli kiva saada ralli päätökseen täällä. Minulla oli muutama upea päivä mahtavan tiimin ja auton kanssa. Se on surullista, että aina kun pääsen rytmiin auton kanssa, niin ralli jo loppuu, Bertelli hymyili.

Lopputuloksissa edelle ehti kaikkien Rally1-autojen lisäksi myös kuusi Rally2-autoa, mutta se oli sivuseikka Bertellin viikonlopussa, josta hän nautti täysin siemauksin.

Uransa parhaan suorituksen MM-tasolla Bertelli ajoi viime vuonna Uudessa-Seelannissa sijoituttuaan seitsemänneksi. Kirkkaasti suurimman osan ralleistaan Bertelli on ajanut Fordilla, sillä M-Sport on ainut sarjan tiimeistä, joiden ydinbisnes on autojen vuokraaminen asiakkaille.

Toyota vuokraa vielä kuudesti Sébastien Ogierilta vapaaksi jäänyttä yksilöä, joten Bertelli nähtäneen vielä useamminkin japanilaismerkin ratissa.

Ruotsissa Bertellin autoa huollettiin samassa teltassa muiden Toyotojen kanssa, mutta ruokailu ja Bertellin tiimin muu toiminta järjestettiin heidän omassa teltassaan.

BERTELLI on muotitalo Pradaa johtavan Patrizio Bertellin ja yrityksen pääsuunnittelijan Miuccia Pradan poika. Perheen omaisuuden arvon on laskettu lähentelevän 20 miljardia euroa.