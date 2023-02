Kommentti: Yksi kuva näyttää, mitä voitto Ruotsissa tarkoittaa Ott Tänakille ja M-Sportille

Ott Tänak osoitti, miksi hän on M-Sportille ison sijoituksen arvoinen kuljettaja, kirjoittaa Miika Wuorela.

Ott Tänakilla on maailmanluokan ranteet.

Uumaja

Viljandin maakunnan suurmies Ott Tänak teki Ruotsin MM-rallissa sen, mihin vain hänen ranteensa taipuvat; iski vastustajat tainnoksiin napakalla oikealla.

Tänak valmisteli hyökkäyksensä huolella lauantai-iltapäivän päättäville, kahdelle erikoiskokeelle. Niille hän oli varannut uudet renkaat Fordiinsa. Suunnitelma toteutui lähes täydellisesti, mutta rengasrikko toiseksi viimeisen erikoiskokeen lopussa tarkoitti sitä, että hurja pohja-aika vaihtui niukaksi 0,8 sekunnin tappioksi.

Ero Craig Breeniin kasvoi siitä huolimatta 2,8 sekuntia. Maalissa eroa irlantilaiseen oli 18,7 sekuntia, kun Breen oli ottanut kymmenen sekunnin aikarangaistuksen.

Taidoista Tänakilla ei ole ahdistanut kuuden viime vuoden aikana kertaakaan. Monte Carlossa tottuminen autoon otti oman aikansa, mutta virolainen koki aivan kisan lopussa heureka-hetkensä. Se takasi voiton avaimet myös Ruotsiin, sillä kun Tänak saa myllynsä käyntiin, tulee vastustajista silppua hetkessä.

Mikäli kyse olisi vain Tänakin taidoista, olisi hän pomminvarma ykköshaastaja Kalle Rovanperälle mestaruustaistelussa. Suurin kysymys kuuluu yhä: paljonko M-Sportilla on varaa lyödä löylyä kiukaalle, kun kehitystyön tarvetta ilmenee?

Kymmenien miljoonien eurojen vuosibudjetilla toimivat Hyundai ja Toyota eivät saisi päästä karkuun. Taloudellisesti M-Sport ei voi heille laittaa kampoihin, mutta talossa on rutkasti osaamista, joka kuitenkin on tuulennopean kuljettajan ohella erittäin oleellinen asia.

Ruotsin rallin voitto lupaa kuitenkin pelkästään hyvää tulevien rallien suhteen. M-Sportin rakentamassa autossa on yhä sellainen taika, jolla se muuttuu tekijämiehen ranteilla voittaja-autoksi. Sen vuoksi on helppo ymmärtää tallipäällikkö Malcolm Wilsonia, joka tasapainoilee usein huippukuljettajan ja nuoren ja edullisen lupauksen välillä.

Tätä Ruotsin voitto merkitsi! Ott Tänak ja Malcolm Wilson halasivat lämpimästi.

Liian usein vaaka on kallistunut maksukuljettajiin, mutta Tänakin suoritus Ruotsissa oli vahvistus sille, että ainakin tämä sijoitus on maksamassa itsensä urheilullisessa mielessä takaisin. Kokonaan toinen juttu on se, löytyykö tiimille merkittävä yhteistyökumppani kauden edetessä.

Suuri taloudellinen apu toki tulee itävaltalaiselta energiajuomajätiltä, joka lähti Tänakin matkaan kuluvalle kaudelle.