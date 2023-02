Kalle Rovanperä huimassa sekuntitaistossa – tämä kommentti ei lupaa hyvää

Kalle Rovanperä jahtaa sunnuntain pikataipaleilla Thierry Neuvillea.

Uumaja

Kalle Rovanperä jättää ani harvoin haastajilleen rippeitä enempää MM-rallin päättävältä power stagelta.

Ruotsissa tilanne on kuitenkin hieman totutusta poikkeava. Rovanperän absoluuttinen huippuvire on jäänyt tällä kertaa näkemättä erinäisten pikku syiden takia, joten asennoituminen lisäpisteiden saalistamiseen on justeerattu sen mukaan.

Taistelu kolmossijasta huipentuu viimeisille erikoiskokeille. Thierry Neuville on enää vain 1,1 sekuntia Rovanperän edellä.

– Renkaan kanssa ei tule nyt niin paljon pelattua. Kaikki lähtevät samalla renkaalla tuolle pitkälle pätkälle, mutta muutoin ei ole niin hyvä fiilis. Thierry tuntuu menevän aina kovaa tokalla lenkillä. Meillä on vähän enemmän taistelua, Rovanperä myönsi.

Rovanperän mielialaan liittyy myös se, voidaanko Toyota-tähdeltä nähdä jälleen yksi täysosuma power stagella..

Harvoin Rovanperän nähdään jättäytyvän tarkoituksella lisäpistetaistelusta. Viime vuonna niin kävi vain Safari-rallissa ja Japanissa.

– Totta kai, sitä (viisi lisäpistettä) lähdemme hakemaan, mutta nyt täällä on niin monta autoa, jotka pystyvät säästämään renkaita tuolla pitkällä pätkällä. Tällaisessa jääpyörityksessä sillä on niin iso ero, missä kunnossa nasta on. Thierryn kanssa tulee taistelu, joten katsotaan miten hänellä kestää rengas tuon pitkän pätkän. Powerilla pitää sitten ajaa tarkasti, jos on rengasta jäljellä, Rovanperä naulasi.

Ruotsin rallin huipentava power stage alkaa sunnuntaina kello 13.18. Sitä ennen, kello 11.05 alkaen, kaasutellaan liki 26 kilometrin mittainen Västervik 2.

Ott Tänak johtaa osakilpailua 11,6 sekunnin erolla Craig Breeniin. Rovanperä on jäänyt virolaisesta 26 sekuntia.