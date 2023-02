Olosuhteet tekivät Kalle Rovanperän ajamisesta vaikeaa – ”Se oli ihan herran haltuun...”

Kalle Rovanperä lähtee lauantain lenkille viidenneltä sijalta. Eroa kisaa johtavaan Craig Breeniin on kertynyt jo 31,1 sekuntia.

Uumaja

Koko kauden ajavista kuljettajista Rovanperä piti kärkipaikkaa Monte Carlo -rallin jälkeen, joten asema ensimmäisenä matkaan lähtevänä autona oli ansaittu.

Sen vuoksi Rovanperä ei liiemmin lähtenyt purnaamaan tilanteella.

– Kaikkien täytyy sopeutua ajamaan ensimmäisenä silloin, kun johtaa MM-sarjaa. Tiet vaikuttavat aina tilanteeseen. Eroa kärkeen alkaa olla jo liian iso, mutta täytyy taistella kuitenkin, Rovanperä nyökkäsi.

Uumajan hämärtyvässä illassa Rovanperän oli kaikesta huolimatta hyvin leppoisalla tuulella. Hän jaksoi analysoida kyselijöille tilannettaan juurta jaksaen.

– Tämä oli ihan odotettavissa. Kun tienpohja on kunnossa, vauhtimme on hyvää. Takkiin tuli, kuten odotinkin, eikä muuta pysty tekemään. Yritetään nyt huomenna ajaa kisaa lähellämme olevia vastaan. Kun erikoiskokeet ovat näin nopeita, niin eroa on vaikea tehdä.

Nähtäväksi jää, monentenako autona Rovanperä on lauantain lenkillä reitillä. Mikäli tallitoveri Takamoto Katsutan Toyota saadaan ajokuntoiseksi ulosajon jäljiltä, lähtee japanilainen superrallisäännön turvin kisan kärjessä puhdistamaan tietä takaa tuleville – siis, myös Rovanperälle.

– Se oli ihan herran haltuun ensimmäisenä autona. Kun tiessä on 20 sentin ura ja siinä kymmenen senttiä lunta, niin on jo taistelua pysyä tiellä. Se oli hirveää kuraa. Ei piikkirengas pure sellaisen lumikerroksen läpi.

Sen mies kuitenkin lupaa, että taistelematta hän ei aio kaatua. Epäsuotuisten olosuhteiden jäädessä taakse taisteluvirettä voi virittää ylöspäin.

Kovassa vedossa ollut, rallin kakkossijaa pitävä Ott Tänak osoitti, että Fordillakin ehtii, joten virolainen saattaa olla paha kanto kaskessa.

– Kunnon lähtöpaikalla yritän aina niin kovaa kuin vain pääsen. Ott sai lähtöpaikkaansa paremmaksi huomiseksi, mutta yritetään nyt joitain sijoja saada. Eihän sitä tiedä, mitä kärjessä tapahtuu.

Railakkaan vauhdin pidon tunnusmerkkejä on lumipenkkojen hyödyntäminen. Rovanperä ei kuitenkaan laske sen varaan, että voisi tarpeen tullen pelastaa tilanteen penkkaan nojaamalla.

– Penkat ovat aika kovia ja välillä taas pehmeitä. Itse olen koettanut tulla vain tietä pitkin, vaikka olen joutunut ensimmäisenä autona riehumaan, mutta olen nähnyt klippejä, joissa toiset nojaavat penkkaan enemmän. Tänään yritin tulla vain mahdollisimman puhtaasti, summasi Rovanperä.