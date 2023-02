Kalle Rovanperä taistelee auraajana ja yllättyi iloisesti: ”Oletin heidän tulevan kovempaa”

Kalle Rovanperä joutuu auraamaan tietä muille perjantaina Ruotsin MM-rallissa.

Uumaja

Perjantain kolmen erikoiskokeen jälkeen Kalle Rovanperä on Ruotsin MM-rallissa neljännellä sijalla.

Eroa kisaa johtavaan Ott Tänakiin on vain 4,7 sekuntia.

Aikaero sai Rovanperän myhäilemään tyytyväisyyttä kisakeskukseen Uumajaan huoltotauolle saavuttaessa, sillä Toyotan tähti taivalsi rallin haastavimmat kilometrinsä ”kuivin jaloin”.

– Oletin, että muut olisivat tulleet kovempaa takaa. Kisaaminen vaikutti hankalalta meille. Ehkä se ei ole ollut sitten aivan puhdasta heillekään. Ajamiseen olen ihan tyytyväinen. Tultiin aika kovaa ja muut ajelivat miten sattuu, niin aina siinä vähän häviää aikaa, Rovanperä kertoi huoltotauolla.

Ainoastaan aamun ensimmäisellä erikoiskokeella kello kävi epäsuotuisaan tahtiin Rovanperän kannalta, kun tie puhdistui selkeästi takaa tuleville.

– Se näkyi kellossa. Näillä muilla kun oli puhdasta, niin pystyi heti ajamaan sitä omaa ajoa. Se riitti hyvään aikaan, Rovanperä iloitsi.

Näin pomppaa Kalle Rovanperän Toyota.

Iltapäivän lenkki on oma haasteensa, ja aamun kokemukset ikään kuin nollautuvat. Olosuhteet ovat varmuudella erilaiset kuin aamun lenkillä, jolloin tiet eivät olleet vielä ehtineet kulua urille.

– Autoa pitää parantaa toiselle lenkille. Aika moni valitteli aliohjauksesta. Ekana autona meillä ei ole mitään pitoa takana, niin auto luistaa kuitenkin. Kun mennään ajamaan tuonne uraan, niin autoa on vielä parannettava sitä varten.

Omaan suoritustasoonsa Rovanperä oli erityisen tyytyväinen. Lähtöpaikasta johtuva aikatappio tuli minimoitua, ja toisen kierroksen anti on oletusarvoisesti puhtaampi, joten Rovanperän parhaat pätkät ovat vasta edessäpäin.

– Ajaminen tulee hyvin, kyllä minä sen tiedän. Putsaamista siinä vain on. Ajoin vain pidon mukaan, virheittä ja kovaa. Irtolunta oli paikoin paljon, joten toiselle lenkille risteykset ja selkeät paikat, joissa ei pysty ajamalla tekemään eroa, muuttuvat. Kun pito lisääntyy, niin kellokin tykkää siitä, Rovanperä tietää.

Aamuun verrattuna samankaltaisuutta löytyy heti tauon jälkeen ajettavalla EK5:llä, joka kysyy Rovanperältä malttia. Historic-autojen sotkemat ajolinjat kun eivät millään sovi suomalaisässän autolle.

– Veikkaan, että iltapäivän eka on hankalampi. Muutaman kuvan sieltä jo näin, niin aika hirveässä kunnossa se tie on. Uria on tullut ja tie on sotkuinen. Se on pahin mahdollinen avata tietä, Rovanperä harmittelee.