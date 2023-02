Oliver Solberg, 21, sai tylyt lähtöpassit Hyundailta – kieltäytyy ostopaikasta: ”Ei antaisi minulle mitään”

Oliver Solberg ajoi vielä viime kaudella Hyundain tehdastiimissä. Nyt nostetta uralle haetaan kuitenkin oheisluokasta.

Uumaja

Kauden avauskisassa Monte Carlossa ei jäänyt epäselvyyttä kisan nopeimmasta kuljettajasta. Erinäiset ongelmat veivät mahdollisuuden hyvään sijoitukseen, mutta 21-vuotias ruotsalainen Oliver Solberg oli parhaassa vedossa WRC2-luokassa.

Oliver on vuoden 2003 norjalaisen maailmanmestarin Petter Solbergin poika.

– Montessa tunne auton kanssa oli hieno. Emme saaneet pisteitä, mutta puskimme kovaa ja ajoimme eri tavalla. Oli makea tunne voittaa niin monta erikoiskoetta. Täällä lähtökohtani on erilainen, sillä ajattelen mestaruustaistelua, huomauttaa Solberg.

Katsojille ja kuljettajille tilanne on ihanteellinen, sillä paikalla Ruotsissa on koko luokan parhaimmisto. Pelkästään suomalaiskuljettajia vilisee lähtöluettelossa niin paljon, ettei Solberg pääse rallissa helpolla.

Solberg osallistuu ralliin Toksport -tiimin ajattamalla Skoda Fabia RS Rally2-autolla.

– Vaikeaa tulee olemaan, kun katsoo lähtöluetteloa. Tässä luokassa pitää olla koko ajan vauhdissa. Tajusin viime vuonna WRC:ssa sen, kuinka kovaa kärki menee, ja tässä luokassa on sama juttu. Niin paljon on erilaisia autoja mukana, että tämä on kiva haaste.

Värmlannin metsissä lapsuutensa viettänyt Solberg nauttii talvirallista ja liukkaista olosuhteista. Toisten valittaessa teiden pehmeydestä, on Solbergilla eri ääni kellossa.

– Tästä rallista pidän ja lumella ajamisesta yleensäkin. Jotkin erikoiskokeet ovat todella teknisiä ja monilla on fantastinen rytmi. Perjantai alkaa heti hienosti erikoiskokeilla, joilla on vaihteleva luonne.

Hätäisimmät olivat istuttamassa nuorukaista vuokrattuun Rally1-autoon, mutta yli 400 000 euron vuokrahinta ei houkuttele.

– Ei, se maksaisi aivan liikaa. Haluan keskittyä nyt tähän luokkaan, ajaa paljon ja pitää hauskaa. En halua tehdä mitään puolittain. Osa kautta tai yksittäinen ralli Rally1-autolla ei antaisi minulle mitään. Pyrin tekemään nyt tuloksia WRC2:ssa ja päästä ensi vuodeksi takaisin Rally1:en.

Hyvillä tuloksilla Solberg uskoo pääsevänsä takaisin tehdastiimien päälliköiden potentiaalisten kuljettajien listalle.

– Ei tällaista luokkaa voi dominoida. Voimme voittaa ralleja ja ehkä mestaruuden. Se on tärkeää, Solberg laskee.

Ruotsin MM-ralli alkaa torstai-iltana.