Suomessa asuva japanilainen saa MM-rallissa huiman sauman – näin hän voi hyötyä asuinpaikastaan

Takamoto Katsuta saa elämänsä tilaisuuden Toyotan ykköstallissa.

Takamoto Katsuta on saanut aiempaa vastuullisemman roolin Toyota-tallissa.

Uumaja

Pitkän tien tehdaskuljettajan himoittuun pestiin kulkenut Takamoto Katsuta, 29, on ensimmäistä kertaa Toyotan kovimpien niskojen seurassa.

Käytännössä asialla ei ole suurempaa merkitystä, sillä jo Toyota-tallin Next Generation -koulutusohjelman kuljettajana Katsuta on saanut ykkösluokan palvelua. Mutta nyt vastuuta on sälytetty enemmän japanilaisen harteille.

Ruotsissa japanilaiskuljettaja kerää ensimmäistä kertaa MM-pisteitä, jotka ropisevat tai eivät ropise Toyotan koriin. Valmistajien taistelussa jokainen piste on arvokas, joten Katsutan voi todeta saavuttaneen tähänastisen uransa suurimman luottamuksenosoituksen.

– Ei tämä oikeastaan vielä tunnu mitenkään erilaiselta. Paineita kyllä on, mutta niiden määrä riippuu tilanteesta. Vielä ennakkotutustumisessa kaikki tuntui samalta kuin ennenkin, Katsuta iloitsee.

Katsuta kerää MM-pisteitä Toyota-tiimille niissä ralleissa, joita suurmestari Sébastien Ogier ei aja. Vielä viime kaudella Ogierin paikkaajana Toyotalla ajoi sittemmin Hyundaille siirtynyt Esapekka Lappi.

Se, että tulikoe tapahtuu Ruotsin lumilla voi olla Katsutalle jopa etu. Jyväskylässä jo pitkään asunut kuljettaja on päässyt vuosien varrella testaamaan paljon pohjoismaisissa olosuhteissa.

Omaan suoritustasoonsa kriittisesti suhtautuva kuljettaja ei koe vielä olevansa täysin valmis haastamaan nopeita tallikavereitaan Kalle Rovanperää ja Elfyn Evansia tai Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen kaltaisia sarjan kestotähtiä. Koko kauden kattavan nopeuden ja varmuuden osalta hän yrittää kehittyä vielä.

– En ole kovin tyytyväinen, mutta mennään askel kerrallaan. Tietyissä olosuhteissa minulta puuttuu vielä nopeutta.

Tarkoittaako se lisää rohkeutta?

– Se on se askel, vahvistaa Katsuta.

Heikon pidon olosuhteet ja likainen asfaltti olivat Toyotalle myrkkyä kaudella 2022. Katsuta nappasi osansa vaikeuksista, mutta kantaa haasteet leuka pystyssä.

– Kokemus auttaa, ja se tuo myös itseluottamusta. En ole huolissani tilanteesta, mutta parannus tarvitaan kyllä.

Takamoto Katsuta vauhdissa Ruotsin MM-rallissa viime vuonna.

Jonkinlaisen läpimurtonsa Katsuta teki Ruotsin rallissa vuonna 2018, kun hän voitti rehdissä loppukiritaistelussa WRC2-luokan mestarin, kotiteillään ajaneen Pontus Tidemandin. Siitä lähtien Katsutan nimi on ollut rallikansan huulilla.

– Ruotsi saattaa olla minulle helpompi kisa kuin muut. Yritän tietysti puskea, ja jos täytyy pisteistä ajaa, niin sitten paineita tuntee taatusti enemmän.

Lisää samankaltaista vastuuta on luvassa Katsutalle vielä kuudesti tänä vuonna. Hän ajaa sarjan kaikki rallit, mutta puolet yhä nuorten kuljettajien koulutusohjelmassa, erillään päätiimistä ja pistetaisteluista.

Testisääntö mahdollistaa Katsutalle seitsemän omaa testipäivää silloin kun hän ei ”syö” Toyotan 21 päivän kiintiöstä.