Emil Lindholm livahti alakoululaisena salaa ajamaan arvokkaalla rallitykillä – tästä syystä isä ei suuttunut

Hallitseva rallin WRC2-luokan maailmanmestari Emil Lindholm seuraa isänsä jalanjälkiä.

Uumaja

Lindholmin perheessä ralli on ollut ykköspuheenaiheita jo vuosien ajan.

Sebastian Lindholm muistetaan aktiivikuljettajana yli 20 vuoden ajalta. Kotimaan ykkösnimiin kuulunut inkoolainen kolkutteli tehdastiimien ovia, mutta ei saanut koskaan kisakuljettajan paikkaa koko kaudeksi.

Sen sijaan ”Basti” rahoitti itse ajamisensa ja kilpaili menestyksellä kotimaan kilpailuissa. Hän teki autourheilusta itselleen ammatin.

Samalla polulla on myös 26-vuotias Emil, jonka ensipuraisu auton ratissa tapahtui pitkällisen maanittelun jälkeen. Tuossa vaiheessa isoveli Axel oli jo löytänyt autoharrastuksen, joten vapaa-aika kului moottorin jytkeessä.

– Axel oli silloin 13-vuotias ja ajeli mökillä. Emil oli kuusivuotias ja vinkui minulta koko ajan mahdollisuutta päästä itsekin kokeilemaan. Hän ei antanut periksi, joten sunnuntaiaamuna vähän hermostuin. Päätin, että lähdemme kokeilemaan autoa jäälle, isä Sebastian muistelee.

Mökin rannassa, Inkoossa, nousi joinain talvina vettä pellolle. Siihen sai tehtyä mainion jääradan, jolla oli turvallista harjoitella autolla ajamista. Kymmenen hehtaarin maa-alue mahdollisti laajemmankin radan tekemisen.

Isä Sebastian Lindholm (oik.) on Emil-poikansa tukena jokaisessa rallissa, johon tämä osallistuu.

Isän yritys saada pojan into laantumaan kääntyikin päinvastaiseksi, kun Emil sisäisti autolla ajamisen niksit ilman opastusta.

– Se oli Peugeot 307 dieselmoottorilla. Siinä autossa oli helkkarin hyvät säätömahdollisuudet penkille. En yrittänyt yhtään neuvoa, vaan pyysin Emilin painamaan kytkimen pohjaan ja laitoin ykkösen silmään. Halusin ennemminkin todistaa, että se ei ole mahdollista. Lopulta istuin puoli tuntia siinä vieressä, ja hän jatkoi ajamista vielä sen jälkeen.

– Emilillä oli mönkkäri jo kaksivuotiaana. Lisäksi hän tottui ajamaan moottorikelkalla.

Ensi kosketus tehokkaaseen A-ryhmän Ford Escort RS Cosworthiin tuli hyvin nuorella iällä. Auto oli isän käytössä asiakastilaisuuksia varten. Kokeilu tapahtui isältä salaa, mutta Emilin nopeuden nähtyään isä ei ollut lainkaan harmissaan, että "juniori" oli päästetty rattiin.

– Vuonna 2006 ajoin vielä itse rallia ja olin järjestänyt huoltomiehilleni jääratapäivän. Kerroin heille, että Emil saa kokeilla takavetoista Escortia, mutta ei Escort Cosworthia. Menin laittamaan savusaunaa lämpiämään ja kuuntelin ihmeissäni, että kuka siellä nyt ajaa ihan eri tahtiin. Emil oli heti kaikista nopein, isä myhäilee.

Nyt tilanne on varsin toisenlainen. Isä seuraa rallin huoltoalueella kilpailun etenemistä, ja poika paahtaa tuhatta ja sataa metsän siimeksessä.

– Kun ajoin itse, se oli helppoa. Juuri ennen kisaa vielä jännitti, mutta lipun heilahdettua ei enää lainkaan. Nyt tämä on jännittämistä koko viikon. Kävelen yleensä ympyrää, joten minulle kertyy paljon askeleita viikonloppuisin, naurahtaa Sebastian Lindholm.

Isä on jokaisessa poikansa rallissa läsnä, mutta erikoiskokeille hän ei kykene.

– Hyvin harvoin käyn pätkillä. Se näyttää niin kauhealta.

Vanhempien rooli taustavoimina on suuri. Äiti Arja on yhtä lailla mukana toiminnassa, vaikkei jokaiseen ralliin lähdekään paikan päälle.

– Olemme yrittäneet auttaa rahan keräämisessä ja mahdollisten kontaktien kanssa. Joka viikko pitää joitain asioita hoitaa.

Kaudelle 2023 Lindholmin kisakalenteriin on piirretty alustavasti kahdeksan rallia. Määrä saattaa vielä lisääntyä, mutta seitsemän kisaa on minimi WRC2-ohjelman kannalta.

Vanhemmat ovat asettaneet omat ukaasinsa ralliuran jatkumiseen liittyen. Emil valmistuu ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta, Hankenista, kauppatieteiden maisteriksi – sitä ei saa estää ralli nyt tai tulevaisuudessa.

– Se on ehdottomasti Emilin oma halu, ja vähän meidän vaatimuksemme myös. Autamme rallissa, mutta ammatti hänen pitää hoitaa itselleen. Sikäli hän on erilainen kuin vanhempansa, että hän tykkää opiskelusta.

Emil Lindholm ja kartanlukija Reeta Hämäläinen vauhdissa Ruotsin MM-rallissa.

Erityisen ylpeä isä on siitä, että poika on ottanut järjestelmällisen asenteen monien asioiden suhteen. Nykyajan vaatimuksiin kuuluvat vähintään välttävät mekaanikon taidot, jotta autoa voi tarvittaessa kursia kokoon autossa kulkevin varaosin ja omin käsin.

– Hän on perfektionisti ja perehtyy asioihin. Jos tietoa ei ole, niin halua selvittää asia löytyy kyllä. Jos vertaan itseeni, niin Emil on hyvin perillä tekniikasta. Nykyisin asioiden selvittäminen on aiempaa helpompaa, kun ei tarvitse käydä kirjoja lainaamassa mistään. Jos rallissa tapahtuu jotain, niin hän pystyy nollaamaan tilanteen hyvin ja ajamaan taas hyvän ajan seuraavalle erikoiskokeelle.

Kertaalleen perheen miehet ottivat mittaa toisistaan Skodan R5-autolla jääradalla. Tuloksia ei julkisteta, mutta järjestyksen saattaa arvata.

Kun isä on kahdeksankertainen Suomen mestari ja monia tehdastiimejä testikuljettajana palvellut rattimies, on vaikutus jälkeläisiin väistämättä suuri. Juuri isän menestys ja esimerkki saivat myös Emilin rakentamaan omaa uraansa rallin parissa.

– Onhan hänen roolinsa ollut iso. Olisi vaikea kuvitella, että olisin lähtenyt mukaan ralliin ilman isän esimerkkiä. Olisiko sellainen päähänpisto jostain tullut? Nuorena ajelin pellolla ”Bastin” kotipaikassa Mustiossa, ja siitä se vähitellen lähti.

Kaksi osakilpailuvoittoa ja WRC2-mestaruus olivat oiva kruunu kaudelle 2022, mutta menestyksen nälkää se ei suinkaan tyydyttänyt.

– Viime vuosi sujui ihan ookoo. Ajoimme podiumille melkein joka kisassa. Tiedän, että parannettavaa on vielä; vauhtia ja varmuutta pitää löytää. Tämä tilanne motivoi tekemään tätä hommaa. Viime vuosi oli ensimmäinen koko kauteni MM-sarjassa, joten tästä kasvetaan vielä.

Rohkeasta ajotyylistään tunnettu nuorimies ei kaihda riskejä. Ne ovat menestyksen edellytys etenkin MM-tasolla, joten sinänsä Ruotsin rallin äärimmäisen vauhdikkaat erikoiskokeet eivät tuntuneet vastenmielisiltä.

– En nyt mistään kahelin nopeasta tiestä tykkää, ja toisaalta, hitaasta ja teknisestä osuudesta puuttuu vauhti. Ehkä sellainen Ouninpohjan kaltainen tie, jossa on korkeuseroja ja hyppyjä on makuuni. Sellaisia osuuksia on myös täällä, Emil sanoi innostuneena.

Lindholm sijoittui Ruotsin rallin yleiskilpailussa lopulta kuudenneksitoista. WRC2-luokan voittanut Oliver Solberg oli yleiskilpailussa kahdeksas.