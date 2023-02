Kommentti: Kalle Rovanperän maailmanmestaruus oli täysi vitsi – näin minä ja kultainennoutaja Masse olisimme pärjänneet MM-rallissa

Minä olisin ollut viime kaudella yksi 20 parhaasta Rally1-kuljettajasta, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Kansallissankari Kalle Rovanperä, 22, voitti viime vuonna rallin maailmanmestaruuden kaikkien aikojen nuorimpana kuljettajana.

Tammikuun Urheilugaalassa hän sijoittui Vuoden urheilija -äänestyksessä sijalle viisi. Edelle mahtuivat maastohiihtäjä Iivo Niskanen, seiväshyppääjä Wilma Murto, estejuoksija Topi Raitanen ja koripalloilija Lauri Markkanen.

Rallitähden taakse jäivät esimerkiksi kaksinkertainen olympiamitalisti Kerttu Niskanen, yleisurheilun EM-mitalisti Kristiina Mäkelä ja Stanley Cupin voittanut jääkiekkoilija Mikko Rantanen.

Rovanperän sijoitus äänestyksessä aiheutti parranpärinää.

– Jos ei vittu rallin MM-voitto riitä 4 parhaan joukkoon, niin kyllä joku on vähä saatanan pielessä. Huhhuh, entinen F3-kuski William Alatalo kirjoitti Twitteriin.

Alatalon ja häntä myötäilevien ihmisten mielipiteet ovat täyttä höpöpuhetta.

Vaiettu totuus on, ettei Rovanperän mestaruus ollut urheilullisesti merkittävä saavutus ja hän oli ihan väärässä porukassa koko Vuoden urheilija -äänestyksessä.

Syy ei ole mestarin itsensä.

Syynä on se, että rallin MM-sarja on vitsi.

Erotetaanpa nyt toisistaan kaksi asiaa.

Ensinnäkin Kalle Rovanperä on ihmelapsi ja nero. Hänellä on jumalallinen kyky ohjata voimakasta kilpa-autoa rajuissa, lähes mahdottomissa olosuhteissa. Hän kaahaa luotettavasti ja nopeasti maaliin niin Monte Carlon vuoristoteillä, Ruotsin lumella, Jyväskylän soralla kuin Kenian savanneilla.

Rovanperä on ralliautoilulle sitä, mitä Pekka Kuusisto on suomalaiselle viulunsoitolle. Sillä erotuksella, että Sibelius-viulukilpailun voittaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Rovanperällä ei puolestaan ole vastassaan juurikaan kilpailua, mikä on se toinen juttu, joka pitää erottaa edellisestä. Rovanperä ajaa MM-sarjan parhaalla autolla Toyotalla, joka esimerkiksi otti neloisvoiton Safari-rallissa viime kesänä.

Japanilaisvalmistajan lisäksi mukana kisoissa ovat ainoa varsinainen haastaja Hyundai ja moniongelmainen M-Sport Ford.

Viime kaudella Rovanperän lisäksi vain viisi kuskia ajoi kaikki MM-rallit. Tällä kaudella hänet haastaa mestaruudesta käytännössä vain Hyundain Thierry Neuville ja ehkä oma tallikaveri Elfyn Evans sekä Fordille siirtynyt Ott Tänak. Huom. ehkä.

Yleisestä tasosta kertoo paljon se, että viime kaudella 48-vuotias rallieläkeläinen Sébastien Loeb ja 39-vuotias Sébastien Ogier kävivät näyttämässä pojille mallia ja voittamassa yhden osakilpailun mieheen.

Tällä kaudella parhailla Rally1-autoilla pääsevät omakustanteisesti köröttelemään esimerkiksi sellaiset harrastelijat kuin kreikkalainen liikemies Jourdan Serderidis, 58, ja Pradan muotisuvun italialaisvesa Lorenzo Bertelli, 34.

Koko sirkus on täyttä pelleilyä.

Rallin nolosta typeryydestä kertoo kaiken se, että minä, Etelä-Suomen huonoin autonkuljettaja, olisin ollut viime kaudella yksi maailman 20 parhaasta Rally1-kuljettajasta. Yhteensä 18 kuskia näet päästettiin näiden ralliautojen valioiden rattiin vuoden aikana.

Näin olisin tempun tehnyt.

Olisin ottanut merkittävän pankkilainan ja hankkinut M-Sportilta yksityiskuskin statuksen.

Kakkoskuljettajaksi karttaa lukemaan olisin palkannut ystäväni omistaman kultaisennoutajan, jonka nimi on Masse.

Tämän jälkeen me maanteiden kuninkaat Joonas ja Masse olisimme ajaneet läpi kaikki MM-rallien erikoiskokeet noudattaen kulloisenkin maan voimassa olevia tieliikennelakeja. Tärkeää olisi ollut, että kumpikin, myös Masse, olisi ollut selvin päin.

Vauhti olisi pidetty visusti 50:n ja 80 kilometrin tuntinopeuden välissä. Monte Carlossa olisi voinut pudottaa välillä vähän hitaampaan vauhtiin, jos olisi ollut liukasta. Ylämäissä olisi toki ollut hyvä antaa Fordille vähän enemmän kenkää, että olisi päästy ylös asti.

Olisi siinä rallikansalla ollut Jyväskylän Ouninpohjassa ihmettelemistä, kun olisin porhaltanut viittäkymppiä kesäistä soratietä ikkunat auki niin, että Massen korvat olisivat lepattaneet. Leevi and the Leavings olisi raikunut radiosta kuulaaseen suvi-iltaan.

Ei paljoa olisi auto hyppinyt. Eivät olisi ”Bastin paikka” tai ”Kallen kasa” pelottaneet.

Eihän rallia voiteta, jos siellä pelätään.

Ajo olisi ollut turvallista ja ekologista, sillä bensaa ja renkaita olisi säästynyt. Kilpakumppaneita olisi kaatunut elontiellä teknisiin ongelmiin ja rajuihin ulosajoihin. Joonas ja Masse sen kuin olisivat porskuttaneet.

Japanissa kauden päätteeksi meidät olisi kruunattu kauden 19. parhaana Rally1-parina. Olisimme olleet seitsemäs parivaljakko, joka olisi ajanut Rally1-autolla koko kiertueen läpi.

Masse olisi ottanut yhteiskuvan kartturikollegansa Jonne Halttusen kanssa ja avannut sitten magnum-pullon samppanjaa.