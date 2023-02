Esapekka Lappi osti itselleen työpaikan: ”Sopivan erilaista puuhaa”

Rallikuski lähtee ns. veitsi kurkulla Ruotsin MM-ralliin.

Kahdeksannen sijan Monte Carlon rallista saalistanut Esapekka Lappi ei jäänyt surkuttelemaan kovaa kohtaloaan. Sivu on käännetty, ja Ruotsissa nähtäneen Lappia parhaimmillaan.

Kuljettaja on yhtä hyvä kuin hänen viimeisin tuloksensa. Näin usein ajatellaan, eikä tilanne juuri nyt tunnu Lapin housuissa kovin mairittelevalta. Jämäsija MM-rallissa on tehdaskuljettajan pahin pelko, jota ei halua kokea kovin usein.

Eikä Lappi sitä pelkääkään. Vuoden lyhyin työmatka saa miehen olemukseen sellaista leppoisuutta, jota hänessä on parhaimmillaan nähty. Hymyilevä ja vapautunut Lappi tietää vastustajille kiirettä.

– Monte ei siltä näyttänyt, mutta ajattelen niin, että olen parhaimmassa tilanteessa koskaan. Minun pitäisi pystyä huomattavasti parempaan suoritukseen kuin Montessa, ja haluan siihen myös pystyä. En varmasti aja enää kymmentä vuotta, enkä ehkä viittäkään, Lappi sanoi perjantaina.

Lappi, 32, on viihtynyt koko ikänsä kotimaisemissaan Pieksämäellä. Hänellä ei ole pienintäkään aikomusta muuttaa perheineen muualle, joten alituinen matkaaminen testi- ja kisapaikkakunnille vaatii nopeasti veronsa.

– Ajaminen on kivaa, mutta matkustelu ei napostele – siihen väsyy. Auttaisi vähän, jos muuttaisi Helsinkiin. Se kentillä notkuminen tässä ärsyttää. Mennään sen mukaan, millaisia mahdollisuuksia tulee eteen. Voihan se olla niinkin, että jos tämä kausi menee huonosti, niin ei ole enää mahdollisuutta jatkaa.

– Toivoisin, että pystyisin itse päättämään milloin lopetan. Toistaiseksi on kuitenkin nälkää jatkaa.

Läheltä piti, ettei kaikki loppunut jo kaksi vuotta sitten. Tuolloin Lappi oli hetken rallikuljettajien kortistossa. Kovalla tahdolla ja taustavoimien suosiollisella avustuksella Lappi kuitenkin kasasi ajatuksensa uutta ponnistusta varten.

Ennen kuin valo alkoi häämöttää tunnelin päässä, oli Lappi tehnyt sopeutumisratkaisuja siviilielämään paluuta ajatellen. Osakkuus moottoriurheilualan yrityksessä tuntuu houkuttelevalta eläkejärjestelyltä.

– Tein silloin sellaisia siirtoja. Ostin itselleni työpaikan, eli lähdin RTE-Motorsportiin mukaan. Ajatus on edelleen se, että kun lopetan, niin jatkan sitä hommaa. En ehkä täysipäiväisesti, mutta olen mukana lasten elämässä ja hoidan firmaa siinä sivussa, kuten tähänkin asti. Se on sopivan erilaista puuhaa, mutta kuitenkin ehdottomasti lajiin liittyvää.

Esapekka Lappi on ehtinyt jo tottua Hyundain vermeisiin.

Lapin ja kartanlukija Janne Fermin kotiutuminen Hyundain tiimiin on sujunut suotuisasti. Tiimiä alusta asti palvellut Thierry Neuville on paperilla ykkösnyrkki MM-taistelussa, mutta belgialainen luottaa paljon myös Lapin näkemykseen.

Kuluvalla viikolla Keski-Suomessa ajetut testit vahvistivat molempien miesten haluavan autolta samoja asioita, mikä yllätti Lapin positiivisesti.

– Thierry oli kipeänä ja minä paikkasin häntä päivän. Vaihdeltiin viestejä. Häntä kiinnosti kovasti, miten testini oli sujunut.

– Mitään negatiivista sanottavaa ei ole. Meillä on saman oloisia ideoita siitä, mihin suuntaan autoa pitäisi viedä. Siitä olen yllättynyt, koska ajattelin lähtökohtaisesti asian olevan täysin päinvastoin, Lappi hämmästelee.

Viime kaudella Lappi nosti useasti esiin riskien ottamisen ja uhkarohkean ajamisen mielekkyyden. Totuus on, että varmisteleva suoritus ei riitä osakilpailuvoittoon, joten voittava kuljettaja joutuu aina tasapainoilemaan riskien ja tiellä pysymisen välissä.

Suoritus Monte Carlossa ei Lapin mukaan johtunut haluttomuudesta ottaa riskejä.

– Ei se varmaankaan siellä näkynyt. Koko ajan yritin ajaa auton maksimiominaisuuksilla. Perjantaina tuli eniten turpaan, kun ei vain tehnyt mieli ajaa kovempaa. Auto ei olisi pysynyt hanskassa. Muutimme lukkoja ja sitten pystyinkin tasonnostoon.

– Powerilta olisi tullut kohtuullinen aika, mutta hybridini oli rikki. Autoa täytyy saada napsun paremmaksi minulle. Kun tuntee sen täysin, voi ottaa riskejä ja selvitä niistä.

Vaikka kauden aloitus sujui tuloksellisesti pahasti alakanttiin, on Lappi puskenut hartiavoimin töitä, jotta kauden ainoasta talvirallista olisi kotiin tuomisina parempi sijoitus.

Lapille on päivänselvä asia, että hänet palkattiin tiimiin menestymään, eikä vain varmistamaan tallikaveri Neuvillen selustaa.

Kuopion SM-ralli on Lapille tärkeä, sillä nyt vahvistetaan testijakson tuottamat tulokset ja rakennetaan itseluottamus ensi viikon h-hetkeä varten, kun Ruotsin MM-ralli alkaa.

– Sitä yritetään. Tuleehan tässä vähän painetta, se on pakko myöntää. Ruotsissa pitää onnistua, ja se on aina ollut vahva kisa minulle. En haluaisi epäonnistua, mutta turha paineita on liikaa ottaa, koska sitten se voi kääntyä negatiiviseksi. Sitä varten ajamme Kuopiossa; jotta saamme fiilistä autoon eri tilanteissa.

– Yllätyksiä tulee varmasti, mutta kisassa sen sitten näkee, miten auto käyttäytyy tai ei käyttäydy, tiedostaa Lappi.

Haastattelu tehtiin perjantaina ennen Kuopion SM-rallia. Lappi ajoi rallissa ylivoimaisessa, lähes kahden minuutin johdossa ennen viimeistä edellisen eli seitsemännen erikoiskokeen ulosajoaan.