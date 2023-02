Janni Hussilta kysyttiin yhteistyöstä Heikki Kovalaisen kanssa – heitti vastaukseksi hilpeän letkautuksen

Mediapersoona, näyttelijä ja radiojuontaja Janni Hussi osallistuu ensimmäiseen ralliinsa Heikki Kovalaisen vierellä.

Kuopio

Viime kesänä Janni Hussi istui kaksi rallia nuoren ja lupaavan, WRC2-sarjaa ajavan Sami Pajarin vierellä. Siltä tieltä ei ollut paluuta, joten nyt Hussi istuu kaikki kisaohjelmassa jäljellä olevat osakilpailut Heikki Kovalaisen kartanlukijana.

Moottoreiden pärinä ei ole Sipoossa asuvalle Hussille outo juttu, sillä nainen ulkoiluttaa säännöllisesti myös enduropyöräänsä. Nyt ohjakset eivät ole Hussilla, vaan käsissä on nuottivihko, johon on päivän harjoittelujakson aikana kirjattu Kovalaisen sanelemat nuotit.

Hussin, 31, konttori on ahdas, mutta kaikki tarpeellinen mahtuu mukaan. Kartanlukijan tehtäviin kuuluu nuottien lukemisen lisäksi pitää kuljettaja aikataulussa ja oikealla reitillä myös erikoiskokeiden välisillä siirtymäosuuksilla.

– Täältä löytyy vaikka mitä...Tuossa on töötti, sitten on lasinpesu ja trippimittari. Siirtymäosuuksilla mitataan matkoja, ja tuosta mittarin saa nollattua. Tähän saa kypärän ja kartturinlaukun, jossa on vähän toimistotarvikkeita, luettelee Hussi.

Sen verran uudesta lajista Hussin kohdalla on edelleen kyse, ettei hän koe olevansa vielä sinut kaikkien kartturin tehtävien kanssa.

– Ei herranjestas, vielä on pitkä matka ja koko ajan opin uutta. Innolla ja kovalla palolla tehdään näitä hommia.

Janni Hussi ja Heikki Kovalainen ovat toisilleen vielä uusia tuttavuuksia.

Suurella sydämellä rallin opettelemiseen suhtautuva Hussi myöntää olevansa jonkin sortin rämäpää, sillä kovat nopeudet saavat naisen sykkeen nousemaan.

-- No, kai se vauhdissa jokin viehättää.

Rallissa kartanlukija ennättää katsella tietä tämän tästä, mutta nuotitusjaksolla katse ei juuri ehdi nousta nuottivihosta, sillä kaikki kuljettajan sanelemat merkinnät on saatava kirjattua vihkoon oikein.

Vatsa ei saa seota missään kohtaa rallia, eikä se vaarana Hussin kohdalla olekaan.

– Ei tule huono olo nuotittaessa. Voin lukea tässä vaikka Runebergia, Hussi naurahtaa.

– Voin mennä kaikkiin huvipuistolaitteisiin vielä kymmenen hattaran jälkeen. Se näissä hommissa on edellytyskin.

Kovalaisen ja Hussin kohdalla puntteja tasoittaa se, että ralli on molemmille suhteellisen uusi tuttavuus. Niin ovat myös kuljettaja ja kartanlukija toisilleen, joten yhteistyön hedelmällisyydestä on vielä liian aikaista lausua mitään.

Hussi on kuitenkin varautunut pitämään sekuntitaistelun lomassa leppoisan tunnelman autossa.

– En tiedä, kun ei ole vielä yhtään starttia yhdessä. Vitsikirja on takataskussa.