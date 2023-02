Heikki Kovalainen ja Janni Hussi joutuivat melkoiseen pyöritykseen Kuopiossa – pian paljastui kova tavoite

Kaksikko aloittaa yhteisen taipaleensa SM-rallissa tänä viikonloppuna.

Kuopio

Entinen F1-kuljettaja Heikki Kovalainen starttaa lauantaina SM-ralliin Kuopiossa. Vielä ei ole suuren tähtihetken aika, mutta siemen tulevaisuuden sadonkorjuuta ajatellen kylvetään nyt.

Kovalainen ja juontajana tunnettu kartanlukija Janni Hussi olivat jo perjantaina suuren yleisön suosituin osallistujapari. Valokuviin pyytäjiä oli jonoksi asti. Kaikki halusivat hetken kaksikon aikaa.

Lauantaina on kuitenkin tositoimien aika, kun jaossa ovat kauden toiset SM-pisteet.

– Se on tietysti molemmille tärkeää, että kabiinissa on hyvä fiilis. Kunhan vain löytäisimme nopeasti sellaisen luottamuksen, että Janni pystyy rennosti lukemaan nuotteja ja minä vastaavasti voin laskea niiden mukaan penkkojen välissä. Sitä tavoitellaan, Kovalainen nyökkää.

Ralli on 41-vuotiaalle Kovalaisen suhteellisen uusi juttu, vaikka mies on Japanin rallisarjaa aiemmin ajanutkin ja osallistunut viime syksynä myös Japanin MM-ralliin.

Alla pörisee huippumoderni Skoda Fabia R5, jollaisella ajetaan kärkisijoituksia MM-ralleissa, ja jolla on hallittu kotimaan kilpakenttiä jo vuosien ajan. Rallin nopeudet eivät yllä lähellekään rata-autoilun huippulukemia, mutta toisaalta eroa on myös tien pinnassa.

– Huippunopeudessa eron tuntee. Ralliauto tuntuu hitaalta suorilla, sillä vilinä ei ole läheskään sellaista kuin radalla. Pitoa on vähemmän, mutta kun tie on epätasainen, niin vauhti alkaa tuntua.

– Kaarrenopeudet ja ajaminen tuntuvat totaalisen erilaiselta. Ralliauton teho ei tunnu missään, joten kaasun kyllä uskaltaa painaa pohjaan, mutta kaasun pitäminen pohjassa riittävän pitkään alkaa jo pelottaa.

Heikki Kovalainen ja Janni Hussi olivat median suosikkikaksikko Kuopiossa.

Ammattilaisurallaan Kovalainen voitti yhden formula ykkösten GP:n Unkarissa 2008. Japanin Super GT -ratasarjassa tuli vastaavasti kaudella 2016 maan mestaruus, joten asfaltilla mies on tunnetusti pitelemätön.

Erona ralliauton ja rata-auton välillä on myös kuljettajan sijoittuminen autossa. Tavallisesti ratakilpuria ajetaan hyvin läheltä auton keskilinjaa, mutta nyt auton oikeaan etukulmaan tulee huomattavasti pidempi matka, mikä vaatii erilaista ajosilmää, kun haetaan millintarkkaa ajolinjaa mutkiin.

– Ei se yhtä helppoa ole kuin radalla, mutta GT-autossa istuin jo vähän keskilinjasta vasemmalla. Sikäli olen jo tottunut koppiauton fiilikseen.

Suurin kynnys kivuttavaksi on sama kuin muillakin rallimaailman huipulle tähyävillä. Kyky hahmottaa edessä siintävä tie sanoiksi ja oman sanelun uskominen täydessä vauhdissa on vaativaa puuhaa.

– Tuntemattoman tien nuotittaminen, ja sen jälkeen tien ajaminen nuotin varassa aivan limitillä on iso haaste.

– Viiden kilometrin testitie tulee kolmella, neljällä ajokerralla tutuksi, minkä jälkeen se on helppo täräyttää. Huomattavasti vaikeampaa sen sijaan on ajaa 20 kilometrin erikoiskoe kovaa kahden harjoituskerran jälkeen. Se on rallin ylivoimaisesti suurin haaste, Kovalainen vakavoituu.

– Kaikki ratamiehet ovat sanoneet samaa. Kimikin ajoi testipätkällä kovaa, mutta homma vaikeutuu sitten itse rallissa. Meiltäkin puuttuu se 20 vuotta nuottikokemusta. Se on aika iso handikappi.

Heikki Kovalainen on asettanut tälle SM-rallikaudella maltilliset tavoitteet.

Rohkein tavoittein ralliin lähtevä Kovalainen on piirtänyt mielessään selkeän suunnitelman siitä, miten uran rallin SM-sarjassa tulisi edetä ihanteellisissa olosuhteissa. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat opettelua, ja kolmannella kaudella olisi oltava jo mestaruustaistelussa.

Tänä vuonna Kovalaiselle riittää kuuden parhaan joukkoon sijoittuminen.

– Se on oma visioni, mutta kun katsoo Tunturin suoritustani, niin melko kireältä vaikuttaa kuuden joukkoon yltäminen. En halua vielä luovuttaa, vaan kauden loppua kohti on tarkoitus nostaa vauhtia ja saada yhteistyö Jannin kanssa sujuvaksi.

– Meidän täytyy saada myös enemmän luottamusta nuotista ajamiseen. Kuinka hyväksi nuottimme kehittyy, sen aika näyttää, hyväntuulinen Kovalainen hymyili.