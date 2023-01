Kalle Rovanperän ”MM-esileikki” järjestettiin yleisön katseilta salassa – ”Muut eivät pysty vastaamaan”

Kalle Rovanperä ja muu Toyotan tiimi valmistautuu Ruotsin MM-ralliin suuren yleisön silmiltä piilossa.

Saarijärvi

Toyota-talli testasi peräti viiden päivän ajan Ruotsin MM-rallia varten. Kyseessä on tärkeä esileikki ennen tositoimia, sillä testeissä naulataan auton ja tiimin kilpailukykyisyys.

Suuren yleisön silmiltä piilossa tehtävä testityö on mittari, jolla tiimi saa haarukoitua iskukykynsä jo ennakkoon. Mikäli silmiä on uskominen, Kalle Rovanperä on jälleen vahvin ennakkosuosikki Ruotsin MM-rallissa, joka ajetaan 9.–12. helmikuuta. Sen verran vikkelään Toyota pöllytti lumista kylätietä.

Yhdellä testivedolla matkaa kertyy noin kaksikymmentä kilometriä. Se tarkoittaa kahta edestakaista ajokertaa testitien päästä päähän. Rovanperä tunnustelee auton millimetrisäätöjä takapuolellaan. Mikäli kello vahvistaa hyvän tuntuman todeksi, irtoaa hymy helposti.

– Onhan rallin ajaminen vähän erilaista talvella, mutta suhteellisen samalla tavalla valmistaudumme kisaan kuin vaikkapa Suomen MM-ralliin. Kun piikkirengas puree tiehen, niin pitoa on välillä todella paljon, Rovanperä sanoo.

Kalle Rovanperä valmistautui Ruotsin MM-ralliin Keski-Suomen teillä.

Ruotsin rallissa Rovanperä pääsee ensimmäisenä tielle. Sen, onko lähtöpaikka hyvä vai huono, tietää vasta ensimmäisen varsinaisen kisapäivän aamuna. Yöllinen lumisade olisi pieni katastrofi, sillä Rovanperä puhdistaisi siinä tilanteessa tahtomattaan tietä takana tuleville.

Tuttu tilanne talvirallista, siis. Ainut keino, jolla kuljettaja voi vähentää aikahukkaa, on välttää turhia sivuluisuja ja renkaiden kuluttamista rajulla ajotyylillä.

– Ei siihen hirveitä salaisuuksia liity. Jos irtolunta on paljon, niin silloin rengas ei tartu niin hyvin. Ajotyyli on talvella pehmeämpi, kesällä ajetaan aggressiivisemmin, Rovanperä analysoi.

Säännöt määrittelevät, että MM-rallissa nastaulkonema saa olla seitsemän millimetriä. Renkaan on toimittava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa – oli sitten lunta tai jäätä. Vertailun vuoksi, kotimaisessa SM-sarjassa ajetaan jopa kahdeksan tai yhdeksän millimetriä pitkillä piikeillä.

Nastojen sallittu koko on tarkasti määritelty MM-sarjassa.

Toyotalla valmistautuminen Ruotsin ralliin sujui hyvillä mielin. Pohjalla oli loistotulos kauden avanneesta Monte Carlon rallista, mikä lisäsi kaikkien itseluottamusta.

– Kaikki kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä autoon. Montessa ajat näyttivät siltä, että muut eivät pysty vastaamaan meille, joten toivottavasti Ruotsiin saadaan sama isku päälle.

Rallikalenteria katsellessa hätäisimmät ennustajat ovat povaamassa mestarin nimeä jo kevään ralleissa. Osviittaa koko kauden menestyjästä saadaan perinteisesti siinä vaiheessa, kun sarja siirtyy soralle ensi kertaa Euroopassa. Tuo hetki koittaa toukokuussa Portugalissa.

Rovanperä ei vielä pistetaulukkoa tuijottele.

– Riippuu, miten kausi menee. Siitä tulee varmasti tiukempi kuin viime vuonna. Puolivälissä kesää voi sitten katsoa pistetilannetta, ennakoi Rovanperä.

Kautta on takana vasta yksi ralli. Monte Carlossa Rovanperä sijoittui toiseksi tallitoverinsa Sébastien Ogierin jälkeen. Ranskalainen ei kuitenkaan aja koko kautta, joten käytännössä Rovanperä pitää sarjan piikkipaikkaa hallinnassaan.

Sillä paikalla hän on edennyt viime vuoden Ruotsin rallista lähtien. Elämä hallitsevana maailmanmestarina ei silti poikkea arjen osalta aiemmasta.

– En usko. Monten aloitus tietysti oli vähän erilainen, kun olin ensimmäisenä autona tiellä. Muissa ralleissa mennään sitten pistetilanteen mukaan.

Toyota-tähden voittomahdollisuudet ovat pitkälti kiinni siitä, millaista keliä on odotettavissa, kun ralli perjantaina pääsee toden teolla liikkeelle metsäerikoiskokeilla.

Rovanperä kaipaisi kovaa tienpohjaa autonsa renkaiden alle.

– Kyllä yleensä kaikki olosuhteet käyvät minulle, mutta ne vaikuttavat siihen, mitä pystyy tekemään.

– Jos lunta on paljon tai pinta on pehmeä, niin silloin ei pysty kädellä tilannetta oikein paikkaamaan. Mikäli keli taas on hyvä, niin lähtöpaikkamme ei ole huono, pyörittelee Rovanperä.

Toyotan testipäällikkö Timo Kankkunen on palvellut tiimiä alusta asti. Parasta testityössä on, kun näkee läheltä auton kehittymisen.

MM-tasolla toimivan rallitiimin toiminta ei ole mitään puuhastelua. Leiri testipäivää varten on pystytetty jo hyvissä ajoin ennen kuin tiimin ykköstykki Rovanperä saapuu paikalle. Tällä kertaa matkaa ei taiteta lentokoneella – 50 kilometrin ajo Jyväskylästä pohjoiseen riittää.

Jyväskylää kotipaikkanaan pitävä Toyotan päätiimi palasi Saarijärven maisemiin testaamaan oltuaan sitä ennen jonkin aikaa Korpilahdella. Kyse on niin sanotusta vapaatestialueesta eli ajopäivät Saarijärvellä eivät syö tiimin 21 päivän testikiintiötä, jonka Kansainvälinen autoliitto Fia on kaikille määritellyt.

Alue oli koko ajan tiimin käytössä, sillä Takamoto Katsuta ajoi omat testinsä Saarijärvellä.

– Täällä on 25 ihmistä paikalla koko ajan. Minä hoidan logistiikkapuolen asioita, ja insinöörit suunnittelevat testipäivän kulun kuljettajan kanssa, Kankkunen valottaa.

Toisin kuin rallissa, testipäivän aikana ei edetä minuuttiaikataululla. Mikäli autossa on suurempi remontin tarve, sille on aikaa juuri niin paljon kuin tarvitaan.

– Testityö on aina mukavaa, jos jotain kehitystä tapahtuu. Jos vertaa ralliin, niin täällä tapahtuu koko ajan. Rallissa sen sijaan on aamu- ja iltahuollot, eikä välissä tapahdu mitään. Se on mielenkiintoista seurata, kun pojat tekevät muutoksia autoon.

Kankkunen voisi olla menestyksekäs vedonlyöjä, jos hän haluaisi harrastaa uhkapeliä rallissa menestyjillä. Ainakin Toyotan osalta hän on ensimmäisten joukossa näkemässä, kun voittaja-auto saadaan synnytettyä.

Sen jälkeen kysymys onkin enää lähinnä siitä, kuka tiimin kuljettajista kykenee kiidättämään auton ykkösenä maaliin.

– Jos kaikki kuljettajat ovat tyytyväisiä, niin se kertoo hyvää ralliin. Mutta, ovatko olosuhteet rallissa samanlaiset? Joskus ei ihan kaikki onnistukaan, huomauttaa Kankkunen.

Salaisuus, jota ei lähempään tarkasteluun anneta kenellekään tiimin ulkopuoliselle on Toyotan pitkään odotettu Rally2-auto, jolla tähdätään WRC2:ssa menestymiseen.

Skoda on osoittanut, että hyvin tehdyllä Rally2-autolla kaikki on mahdollista – niin tulokset kuin tyytyväiset asiakkaatkin.

Toyotalla Kankkunen on mukana myös uutukaisen kehitystesteissä, joita ajetaan kuluvana vuonna todella usein.

– En ole ralleja paikalla, sillä minulla on nyt myös Rally2-auton testit hoidettavana tänä vuonna. Keskityn siihen, mutta kyllä rallia silti mahtuu yli 200 päivää vuoteen.

Yksi mielenkiintoa lisäävä projekti Toyotalla on nuorten japanilaiskuljettajien koulutusohjelma. Edellinen, vuonna 2015 alkanut ohjelma saatteli maailmalle Katsutan, joka kilpailee tällä kaudella jo Toyotan päätiimissä.

Seuraava suuri japanilaisnimi seulotaan triosta, johon kuuluvat Nao Otake, Hikaru Kogure ja Yuki Yamamoto.

– Se projekti on J-P Laulaisen, Jouni Ampujan ja Mikko Hirvosen hoidettavana, mutta kyllä aika usein tulee kyseltyä miten miehet etenevät. Katson tuloksia, jolloin näen kuka kehittyy. ”Taka” nousi jo kärkiporukkaan, joten jos sieltä tulisi vielä seuraava yhtä kova japanilainen kaveri.

Timo Kankkunen ei suinkaan ole ainut autourheilua harrastanut Mannilan tilalta, Laukaasta ponnistaneesta veljestriosta. Hän on kuitenkin tällä hetkellä aktiivisin rallin parissa toimija.

Kankkusten veljeksistä jokainen on jollain tavalla rallissa mukana. Olli Kankkunen seuraa rallia hieman etäämmältä kuin kaksi muuta veljestä, mutta on silti hengessä mukana.

Nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen sen sijaan viettää ansaittuja eläkepäiviä, mutta piipahtaa silloin tällöin katsomassa menoa MM-ralleissa, ja etenkin Toyotan suorituksia. Kankkunen ajoi Toyotalla maailmanmestariksi kaudella 1993 ja palveli tiimiä kolmeen otteeseen, kaikkiaan yhdeksän kauden ajan.