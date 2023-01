Jari-Matti Latvala yllättää – hyppää itse kuskiksi ralliin huippuautolla!

Toyotan tallipomon Jari-Matti Latvalan omat ajohalut eivät ole hiipuneet.

Jari-Matti Latvala, 37, aikoo ajaa rallin Japanissa Toyotan huippuautolla, kertoo Autosport-lehti.

Latvala kertoo lehdelle, että hän haluaa auttaa Toyotan uudehkon Rally2 GR Yaris -ajokin kehitystyössä ajamalla kilpaa Japanin rallisarjassa.

Toyotan ja Latvalan suunnitelmien mukaan suomalainen ajaisi Rally Hokkaido -kilpailussa syyskuussa.

– Olen erittäin innostunut. Tuo ralli on siellä, missä Japanin MM-ralli oli aikoinaan. Minulla on erittäin hyvät muistot sieltä. On erittäin upeaa palata sinne Rally2-autolla, Latvala sanoi Autosportin mukaan.

Latvala on Toyotan MM-rallitallin pomo. Hän lopetti aktiivisen uransa kuljettajana vuonna 2020, mutta on sittemmin ajanut historic-luokan kilpailuissa takavuosien Toyota Celicalla lähinnä omaksi ilokseen.

Latvala voitti kuljettajan urallaan 18 MM-osakilpailua.

Hän on aiemmin kertonut Ilta-Sanomille halustaan ajaa vielä MM-rallissa Toyotan Rally1-hybridiajokilla ennen kuin täyttää 40 vuotta. Latvala on arvioinut, että tällainen mahdollisuus voisi avautua lähivuosina Suomen MM-rallissa.

– Sillä tavalla se on realistinen juttu, että yksi kilpailu on mahdollista ajaa. Ei niitä enempää voi ajaa. Olen sanonut niin, että ennen kuin täytän 40 niin sitä voisi tällä tavalla juhlistaa, eli ajamalla MM-rallin. Ei se muuten oikein sovi tällainen, Latvala pohti syyskuussa Ilta-Sanomille.