MM-rallissa alkoi heti kova sääntökikkailu – Markku Alén innostui: ”Kyllä ne pojat keksii, hei!”

Toyota ja Hyundai lähettävät autonsa Kuopioon, M-Sport Otepäähän.

Rallin MM-sarjassa leikattiin täksi kaudeksi testipäivien määrää, jotta tallien kuluja saataisiin vähennettyä.

Kikkailu alkoi heti. Tallit ovat keksineet kiertää testipäivärajoitusta ajattamalla Rally1-tykkejään kansallisissa kisoissa ennen Ruotsin MM-rallia.

Toyota lähettää Takamoto Katsutan ja Hyundai Esapekka Lapin WRC-kalustolla Kuopion SM-ralliin 4. helmikuuta.

Tiistaina myös kolmas WRC-talli M-Sport ilmoitti, että tallin tähtikuski Ott Tänak lähtee Ford Pumallaan Otepäähän Viron kansalliseen ralliin samana päivänä.

– Kyllä ne pojat keksii, hei! Se on ollut aina sama juttu, kun jotakin uusia sääntöjä tehdään, niin aina joku on hereillä, rallilegenda Markku Alén innostuu.

– Tuohan on laillista ja fiksuutta. Siellä ei nukuta. Hyvä veto tehtailta. Toyotahan tämän aloitti ja muut seurasivat heti.

Alén pitää Kuopion SM-rallia erinomaisena testinä Lapille, joka vasta totuttelee uuteen ajokkiinsa Hyundailla.

– Varmasti Lapille erittäin tärkeä testi. Joku Tänakkikin on maailmanluokan äijä, mutta sekin haluaa vain ajaa. Koska ekaa kertaa oli Monacossa Fordilla.

– Kato kypärä päähän ja kilpailuun. Se on ihan eri kuin testi. Ihan toinen maailma.

Esapekka Lappi ajaa Hyundaillaan ensi viikolla IsoValkeinen SM-rallissa.

WRC-kaluston saaminen mukaan SM-ralliin on harvinaista herkkua. Ensi viikolla Kuopiossa koetaan ensimmäinen kerta, kun nykyiset Rally1-hybridiautot ovat mukana kansallisessa kisassa Suomessa.

– Onhan tämä aika herkkua, että on tällainen tilanne. Hieno juttu etenkin Kuopion kisajärjestäjille, Rallin SM-sarjan lajipäällikkö Henrik Frank sanoo.

SM-sarjan puolelta on tehty myös lobbaustyötä tarjolla olevasta testimahdollisuudesta.

– Itse olin Toyotalle syksyllä yhteydessä, kun kalenteri varmistui, että olisi tällainen tilaisuus viikko ennen Ruotsin rallia. Varsinkin nyt kun testisäännöt ovat mitä ovat, Frank kertoo.

Kun Lappi siirtyi syksyllä Toyotalta Hyundaille, tieto kulki luonnollisesti mukana. M-Sport seurasi perässä.

– Eiväthän nämä tallit anna hirveästi toisten tehdä jotakin, mikä voisi hyödyttää ilman, että itsekin katsovat sen kortin, Frank hymähtää.

M-Sportin tallipäällikkö Malcolm Wilson sanoi vielä viime viikolla, ettei talli suunnittele menevänsä kansallisiin rallikisoihin. Mieli muuttui kuitenkin nopeasti, kun kilpailijatallien peliliikkeet valkenivat.

– Minusta on naurettavaa rajoittaa testit seitsemään päivään per kuljettaja. Meidän täytyisi olla valmistautuneita. Monissa tapahtumissa on huono testierikoiskoe. Se, ettei ole (riittävästi) testejä, voi aiheuttaa vaaraa jossakin vaiheessa, Hyundain Thierry Neuville puhisi viime viikolla Motorsport.comille.

Rallin MM-sarja alkoi viime viikonloppuna Monte Carlossa. Seuraava osakilpailu, Ruotsin lumiralli on ohjelmassa 9.–12. helmikuuta.

Alén seurasi tarkalla silmällä kauden avausta.

– Ensimmäistä kertaa näin noin kuivan tien siellä. Ei ollut mustaa jäätäkään kuin yhdessä kurvissa. Lumesta ei häivääkään. Nopeudethan oli aivan kaameat, Alén sanoo.

Hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä nousi lopulta toiseksi tallikaverinsa Sebastien Ogierin perään.

Rovanperän suoritus teki vaikutuksen vanhaan mestariin.

– Kyllähän Rovanperän ajo oli aivan mieletöntä, jos oli Ogierinkin. Koko Toyotalta. Kyllähän niillä on nyt mieletön laite.

– Tämä oli Rovanperälle jo pieni voitto. Hän oli kuitenkin nopein niistä, jotka ajavat koko sarjan. Tämä lisäsi entisestään hänen itsevarmuuttaan. Kallen olemuksesta näkyy, että itsevarmuus on tapissa. Aivan käsittämätön mies, Alén suitsuttaa.