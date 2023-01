Kalle Rovanperästä täräytettiin huima arvio – tämä seikka suomalaisessa saa kilpakumppanit pelkäämään

Kalle Rovanperän suoritusta Monte Carlossa pidetään lupaavana.

Rallin MM-sarja käynnistyi viime viikolla perinteiseen tapaan Monte Carlon osakilpailulla. Haastavan kisan voitti kotikulmillaan ajanut suurmestari Sebastien Ogier. Hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä oli toinen.

Rallisivusto Dirtfish julkaisi tiistaina omat arvosanansa Rally1-luokan kuskeille. Jälkianalyysista vastasi ralliasiantuntija Colin Clark.

Kisan päällikkönä alusta asti häärinyt Ogier, 39, sai ansaitusti arvosanan 10/10, mutta myös Rovanperän kisasuoritusta hehkutettiin.

Toyotan suomalaiskuski sai sai arvosanan 8/10, joka oli koko joukon toiseksi paras. Sivusto mainitsee Rovanperän aloittaneen mestaruutensa juuri niin hyvin kuin vain saattoi odottaa.

– Ogierin lyöminen hänen omalla takapihallaan Montessa on lähes mahdoton tehtävä, ja Rovanperä tietää sen. Menestyksekäs riskienhallinta tekee mestarin, ja Rovanperä teki tässä omat laskutoimituksensa. Hän olisi voinut päästä vielä vähän lähemmäs Ogieria, mutta siihen liittyvää riskinotto olisi ollut liikaa, Clark kirjoittaa.

Sebastien Ogier juhli voittoa Monte Carlossa.

Dirfish huomauttaa myös, että Rovanperä näytti paitsi nopeammalta kuin viime vuonna Monte Carlossa, myös viihtyvän autossaan paremmin. Rovanperä, 22, on kuljettaja, joka opettelee vielä asioita ja kartuttaa kokemuspankkiaan. Sivuston mukaan hänen tuloksensa vain paranevat jatkossa.

– Se on helvetin pelottavaa muiden kuskien kannalta, kun he yrittävät syrjäyttää ralliautoilun nuoren prinssin. Rovanperä näyttää juuri siltä mestarilta, joka hän on, ja olisin valtavan yllättynyt, mikäli joku päihittäisi hänet tämän vuoden MM-sarjassa.

Toinen suomalainen Rally1-luokan kuski Esapekka Lappi ei saanut yhtä positiivista arviota suorituksestaan. Hyundailla täyden sarjan ajava pieksämäkeläinen oli kisan kahdeksas ja ansaitsi arvosanan 4/10.

– Lappi näytti vähän eksyneeltä Hyundai-debyyttinsä ensimmäisillä erikoiskokeilla. Eikä sen ehkä pitäisi olla edes kovin iso yllätys, Clarkin tuomio kuuluu.

Sivusto tosin arvelee, että Lappi parantaa otteitaan kauden edetessä, kun tulee tutummaksi uuden ajokkinsa kanssa. Lappi siirtyi Hyundaille Toyotalta täksi kaudeksi.

Rallin MM-sarja jatkuu Ruotsin rallilla 9.–12. helmikuuta.