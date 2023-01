Ott Tänakin ”ylimielinen” touhu hämmästytti – lähetti tiukan viestin omalle tallilleen

Ott Tänakin mukaan M-Sportilla on tiedossa hikiset viikot.

Ott Tänakin paluu Fordin puikkoihin jätti toivomisen varaa. Virolaistähti hävisi Monte Carlon rallin voittaneelle Sebastien Ogierille rapiat kaksi ja puoli minuuttia ollen lopputuloksissa viides.

Tänak kärsi teknisistä ongelmista läpi viikonlopun: torstaina Fordia vaivasi sähkövika ja lauantaina ohjaustehostimen ongelmat.

35-vuotias virolainen löysi vauhtinsa vasta sunnuntain Power Stagella, jossa hän murjoi toiseksi nopeimman ajan.

– Power Stage osoitti, että voimme olla kilpailukykyisiä tällä autolla. Meidän vain pitää löytää parempi tasapaino säätöihin, jotta kilpuri toimii koko viikonlopun ajan. Nyt emme pysty pitämään renkaita kunnossa kovinkaan pitkään, Tänak ruoti Autosportin haastattelussa.

Tänak säästeli renkaitaan toiseksi viimeisellä pikataipaleella maksimoidakseen mahdollisuutensa Power Stagen bonuspistejahdissa. C Moren asiantuntija Jari Ketomaa luonnehti puolivaloilla kurvailua ”järjettömäksi riskinotoksi”.

– Näyttäisi siltä, että oli ihan laskelmoitu temppu, mutta sanoisin että on jopa vähän ylimielisen rohkea riski, Ketomaa tuumi C Moren lähetyksessä.

Ott Tänak ei ollut täysin tyytyväinen Fordinsa säätöihin.

Tänakin mielestä tiimi sai Monte Carlosta mainiota dataa autonsa kehittämisen avuksi. Virolainen kuitenkin antoi ymmärtää, että tekemistä riittää.

– On monta asiaa, joita meidän täytyy tehdä, sillä olemme selvästi takamatkalla. Urakka on kova. Jos on riittävästi tahtoa, sitten löydämme oikeat keinot, Tänak sanoi viitaten auton kehitystyöhön.

Tänak tunnetaan rallipiireissä vaativana kuljettajana. Viime kaudella hän toistuvasti kyseenalaisti edustamansa Hyundain toimien riittävyydet, kun auton vauhti ei riittänyt taistelussa Toyotaa vastaan.

Rallin MM-kausi jatkuu helmikuun alussa Ruotsissa. Suomalaiskuljettajista Toyotan Kalle Rovanperä sijoittui Montessa toiseksi ja Hyundain Esapekka Lappi kahdeksanneksi.

Juttua muokattu kello 16.48: Poistettu virheellinen kohta, jossa Tänakin kirjoitettiin ajaneen Toyotalla.