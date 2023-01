Rallin MM-sarjassa kytee jättimäinen riita

Rallin MM-sarjan kulisseissa käydään kiivasta vääntöä äärimmäisen hankalasta asiasta. Ratkaisu tarvitaan pian.

Keskustelu rallin MM-sarjan tulevaisuudesta velloo kiivaana.

MM-kauden 2023 avanneen Monte Carlon rallin yhteydessä asiaan otti kantaa Kansainvälisen autoliiton Fian puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem. Hänen mielestään sarja kaipaa piristystä ja ratkaistavana on isoja asioita.

Iso kiistakapula on sähkö. Siirrytäänkö täyssähköautoihin vai jatketaanko hybridillä?

Kyseessä on ratkaisu, joka voi muuttaa koko lajin luonnetta dramaattisella tavalla. Vaakakupissa toisella puolella on autoteollisuuden yleinen kehitys ja ympäristöarvot, toisella puolella taas perinteinen käsitys rallista ja siitä, että lajiin on aina kuulunut moottorien ääni ja polttoaineen käry.

Isosta asiasta on syntymässä iso riita.

MM-sarjan pääluokassa käytetään nyt toista kautta Rally1-hybridiajokkeja, jotka ovat sähköavusteisia polttomoottoriautoja.

Hybridisääntöjen toivottiin lisäävän autonvalmistajien kiinnostusta MM-sarjaa kohtaan, mutta toistaiseksi on ollut hiljaista. Hybridin aikakaudelle lähtivät alun perin Toyota, Hyundai ja Fordeja ajattava M-Sport-talli. Uusista automerkeistä ei ole kuulunut.

Fian puheenjohtajan Ben Sulayemin, 61, mielestä rallin huipputasolle tarvittaisiin lisää autonvalmistajia MM-sarjan virkistämiseksi.

– Minusta tuntuu siltä, että tarvitsisimme ainakin yhden tai kaksi autonvalmistajaa lisää. Siten kilpailu paranisi, Ben Sulayem totesi Autosportin mukaan.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on MM-sarjan tähtiä.

Yhteiskunnan yhä kovenevan paineen takia myös rallin on pakko vetää entistä tiukemmin kestävän kehityksen mukaista linjaa.

MM-sarja kaipaakin kipeästi selvää linjanvetoa tulevista kilpa-autoistaan ja ajankuvan mukaista teknologiaa, jotta autonvalmistajien kiinnostus lajia kohtaan säilyisi tai jopa kasvaisi.

Autosportin mukaan Skoda, Alpine ja joku Stellantis-yhtiön merkeistä olisi kiinnostunut liittymään MM-sarjaan, jos ne kokevat sääntöjen muuttuvan autojen markkinoinnin kannalta mielekkääseen suuntaan.

Stellantis-yhtiöön kuuluvat esimerkiksi Citroën, Fiat, Lancia, Opel ja Peugeot, jotka ovat takavuosina niittäneet menestystä rallin MM-sarjassa.

Automerkkien pitäisi kuitenkin piakkoin tietää, minkälaisia kilpa-autoja lähivuosille olisi tulossa. Vastauksia tulevasta tekniikasta tarvitaan, jotta autonvalmistajat voivat pohtia ralliin sitoutumisen mielekkyyttä ja tehdä mahdolliset satsauksensa ajoissa.

Lancia on legendaarinen merkki rallipoluilta. Kuva Juha Kankkusen yksityismuseosta.

Kuumin kysymys lienee se, mihin suuntaan autoala on ylipäätään menossa ja miten se pitäisi näkyä MM-ralliränneissä. Kilpa-autojen kun pitäisi heijastella sitä, mitä liikenteessä tapahtuu.

MM-sarjassa on aiemmin kerrottu, että sopimus hybridien käyttämisestä umpeutuisi vuoden 2024 jälkeen.

Vuodenvaihteessa Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala kuitenkin arvioi Ilta-Sanomille, että hybridien aikakautta pidennetään eteenpäin aiemmin kaavaillusta.

– Muutama vuosi mentäisiin vielä tällä vuoden 2024 jälkeenkin, ehkä pari vuotta lisää. Näin uskoisin, siltä se nyt alkaa näyttää, Latvala, 37, kertoi MM-sarjan päättäjien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella.

KESKUSTELU ei ole lainkaan helppo, vaikka autoteollisuus on viime ajat vannonutkin vahvasti sähköistämisen nimeen. Sähkön ja sähköautojen ympäristöystävällisessä tuotannossa on omat vaikeutensa ja infraakin puuttuu.

Latvala on useasti korostanut, ettei täyssähköisyys ole hänen mielestään edes vaihtoehto rallin MM-sarjassa. Latvalan mielestä autojen ääni on rallissa tunnelman ja turvallisuuden (ääni varoittaa yleisöä lähestyvästä autosta) takia niin iso asia, ettei täyssähkö sovi lajiin. Hän ei haluaisi myöskään tuottaa ääntä keinotekoisesti sähköautoon.

Jari-Matti Latvala ruotii rallin tulevaisuutta jättimäisen japanilaismerkin Toyotan edustajana.

SEKÄ Hyundai että Toyota ovat esitelleet näkemyksiään MM-sarjan kehityssuunnasta. Hyundai on esitellyt näytösajoissa sähköistä Kona-ajokkiaan ja Toyota GR Yaris H2 -vetyautoaan.

Niin tai näin, Fian Ben Sulayem korostaa tulevan päätöksen tärkeyttä.

– Mielestäni talomme ei pala tällä hetkellä. Minusta meidän pitäisi käyttää nykytilannetta jatkeena, mutta sitten pohtia huolella ja ajan kanssa oikeat säännöt. Totta kai voi tulla joitain muutoksia (lähivuosinakin), mutta meidän pitää olla varmoja siitä, että uudet Rally1-luokan säännöt menevät oikein, entinen rallikuljettaja Ben Sulayem selvitti.

Hänen mielestään asiassa pitää kuunnella autonvalmistajien lisäksi kuljettajien ja jopa lehdistön mielipiteitä.

Autosportin mukaan MM-sarjassa odotettaisiin sääntöuutisia jo parin kuukauden sisällä. Lehden mukaan kyseessä olisivat vuodesta 2025 eteenpäin voimaan tulevat autojen tekniset säännöt.