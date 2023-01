Nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen ylisti Kalle Rovanperää – varoitti Ott Tänakista

Mäkinen povaa Ott Tänakin vauhdin löytyvän jo Ruotsin MM-rallissa.

Rallin nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen, 58, ei voinut kuin ihastella hallitsevan maailmanmestarin Kalle Rovanperän kauden avausta Monte Carlossa.

Lue lisää: Kommentti: Kalle Rovanperä toimi kuin kypsä ammattimies – flopanneen Ott Tänakin puuhissa näkyi outoja piirteitä

Rovanperän, 22, ensimmäinen ralli puolustavana maailmanmestarina toi Monte Carlossa toisen tilan, 18,8 sekuntia asvalttispesialisti Sebastien Ogierin perässä.

– Kallen kausi lähti liikkeelle ihan maailmanmestarin ottein. Se oli selvästi hallittu näytös, Mäkinen sanoi Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Jari-Matti Latvala hehkutti Kalle Rovanperän loistovetoa: ”Siinä näkyi mestarin ote”

– Se oli Kallelta hyvin tasaista hyvää ajoa asvaltilla. Hän joutui vielä tietä avaavan putsaajakuskin rooliin torstaina ja perjantaina, Mäkinen huomauttaa.

Rovanperän vauhtia ei hillinnyt edes perjantain osuma kaiteeseen.

Tommi Mäkinen on Toyotan entinen tallipäällikkö. Tallin, jossa Kalle Rovanperä ajaa nyt.

– Lopuksi Kalle haki vielä maksimipisteet Power Stagelta. Se oli huikea veto, Mäkinen ylistää.

Mäkinen korostaa, että periaatteessa Rovanperä johtaa MM-sarjaa, vaikka hän todellisessa tilanteessa onkin kolme pistettä Ogierin takana.

Periaatteellinen johto tulee siitä, että kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier ei aja täyttä MM-sarjaa. Ogier ei ole lähtöviivalla mm. seuraavassa kisassa, Ruotsin MM-rallissa.

Rovanperän kypsyyttä ihailtu ja ihmeteltykin jo pitkään. Mäkinen muistuttaa, että nuoresta iästä huolimatta Rovanperä on jo kokenut kuljettaja.

– Ralli kysyy kokemusta erittäin paljon, mutta Kalle on ajanut ihan pienestä saakka paljon erilaisia autoja. Hänellä on edellytykset ajaa aivan valtavan hieno kausi, Mäkinen painottaa.

Jos ei ollut Rovanperän vahva alku yllätys, vuoden 2019 maailmanmestarin, virolaisen Ott Tänakin kehnohko avaus oli.

M-Sportille vaihtaneen Tänakin sijoitus oli viides yli kaksi ja puoli minuuttia Ogierista jääneenä.

Ott Tänakille jäi paljon mietittävää Monte Carlon rallista, mutta Tommi Mäkisen mielestä Ruotsin lumiralli sopii virolaiselle jo paremmin.

Parasta Tänakia nähtiin vasta kisan päättäneellä Power Stagella. Siinä Tänak jäi vain 0,6 sekuntia Rovanperän pohja-ajasta.

– Tänak tuli Powerin tosi kovaa. Ruotsin ralli voi olla häneltä toisenlainen jo ihan alusta pitäen. Se on ihan eri kisa, kovavauhtinen nastarengasralli, jossa on kuitenkin kohtuullisen tasainen pito. Tänak on ajanut aina kovaa lumella, Mäkinen mietti.