Kalle Rovanperä ajoi päin kaidetta – kertoi tilanteesta: ”Tulimme siihen ylikovaa”

Toyotan Kalle Rovanperä on aloittanut vahvasti rallin MM-sarjan mestaruuden puolustamisen. Perjantain ajopäivän jälkeen suomalaiskuljettaja on Monte Carlon MM-rallissa toisella sijalla. Kisan johdossa ajaa tallikaveri ja MM-tasolla Monacossa seitsemän kertaa voittoa juhlinut Sebastien Ogier.

Ranskalaiskuski Ogier ei kuitenkaan aja täyttä sarjaa, joten Rovanperän aloitus on ollut vähintäänkin kelvollinen.

– Aamupäivän erikoiskokeilla oli tosi liukasta. Varsinkin leveät isot tiet olivat pölyisiä ja suolaisia. Oli aika haastavaa avata tietä, reilun puoli minuuttia Ogierista jäänyt Rovanperä kertoi.

Rovanperällä oli aamupäivän viimeisellä erikoiskokeella myös ”happipaikka”, kun kilpurin takapää osui kaiteeseen. Nuori suomalaistähti joutui sen jälkeen kurvailemaan loppupäivän pätkät ilman takapuskuria. Rovanperän drifting-harrastuksesta oli hyötyä tilanteessa, sillä pahemminkin olisi voinut käydä.

– Täytyy myöntää, että tulimme siihen kohtaan sen verran ylikovaa, että jos ei olisi perse edellä menty, niin aidasta olisi pamautettu läpi. Välillä on ihan hyvä taito osata laittaa autoa vinoon, Rovanperä naureskeli.

Rovanperän takana Hyundain Thierry Neuville vaanii vain 1,9 sekunnin päässä.

– Lauantaina on kovaa kilvanajoa luvassa. Täällä ei mikään ole varmaa ennen kuin on maalissa, varsinkin kun erot ovat noin pieniä, Rovanperä summasi.

Toyotan WRC-tiimistä Hyundaille täksi kaudeksi loikannut Esapekka Lappi aloitti Monte Carlossa vaisusti. Perjantain jälkeen pieksämäkeläinen on vasta kahdeksantena, ja eroa kärkeen on tullut liki kaksi minuuttia.

– Työkalut ovat aika vähissä, että mitä oikein pitäisi tehdä. Ajofiilis on ollut ihan hyvä, mutta pätkäajat surkeita. Paljon on jo kokeiltu säätöjä, mutta aina se ei mene oikeaan suuntaan, Lappi mietiskeli.

Hyundain suomalaiskuljettaja kuitenkin uskoo tietävänsä, miten vauhtia saadaan lisää. Monte Carlossa päivähuoltoja ei ole, joten jos auton säädöt ovat pahasti pielessä, on ainoa kunnon tilaisuus muuttaa niitä vasta iltamyöhään Monacon huoltoparkissa.

– Vaikuttaa siltä, että meidän automme on ihan liian pehmeä. Tasauspyörästön lukkojen kanssa on jo pelattu, ja sieltä tuntuisi jotain löytävän näihin haasteisiin.

M-Sport Fordin tiimiin vaihtanut Ott Tänak aloitti niin ikään tasolleen vaisusti. Tänak on kisassa neljäntenä, mutta eroa kärkeen on tullut jo lähes minuutti. Viidentenä kisassa on rengasrikon kärsinyt Toyotan Elfyn Evans ennen Hyundai-kuski Dani Sordoa.

Lauantaina Monte Carlossa ajetaan kuusi erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina.