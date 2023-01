Suomalaiselle rallilupaukselle karmea pettymys – ruokamyrkytys pilasi kisan

Sami Pajarin ja Enni Mälkösen katseet on suunnattu jo Ruotsin ralliin.

21-vuotiaalla Sami Pajarilla jää Monte Carlon MM-ralli väliin.

Pajari kertoo tiedotteessaan kärsivänsä ruokamyrkytyksestä. Pajari ja kartturi Enni Mälkönen ajavat WRC2-luokassa.

– Tietysti tämä on kamala pettymys. Olen testannut autoa ja se tuntuu hyvältä. Yhteistyö tiimin ja Ennin kanssa on toiminut myös hienosti. Vastoinkäymiset kuitenkin kuuluvat urheiluun ja nyt on näin. Kaikkea voi tapahtua juuri ennen h-hetkeä, Pajari kommentoi tiedotteessa.

Pajarin ja Mälkösen katseet on suunnattu seuraavaan Ruotsissa ajettavaan ralliin.

WRC2-luokan mestaruushaaveita ruokamyrkytys ei romuttanut, sillä Pajari ei ollut Monte Carlossa keräämässä MM-pisteitä.

Luokan mestaruus jaetaan kuuden parhaan tuloksen perusteella, autokuntien ilmoittautuessa kaikkiaan seitsemään kilpailuun.