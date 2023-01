Tulikuuma huhu leviää MM-rallissa – tallipomo joutui vastaamaan tiukkoihin kysymyksiin

Huhut Hyundaista kiihtyvät.

Hyundain MM-rallitallin ympärillä on pyörinyt kuuma spekulointi sen jälkeen, kun eteläkorealaistiimi paljasti uuden tallipäällikkönsä nimen.

Hyundai julisti viime viikolla, että sen tallin nokkamiehenä toimii tällä kaudella ranskalainen Cyril Abiteboul.

45-vuotias moottoriurheilun monitoimimies on aiemmin vaikuttanut aiemmin F1:ssä Caterhamin (2012–2014) ja Renault’n (2017–2020) tallipäällikkönä.

Autourheilun kuninkuusluokassa alkaa uusi aikakausi vuonna 2026, jolloin uudet moottorisäännöt tulevat voimaan. Hyundai on yksi autonvalmistajista, joiden on spekuloitu tähyilevän F1:n suuntaan. Abiteboulin osaaminen formulapuolella on saanut huhut uudesta aluevaltauksesta entistä kuumemmiksi.

Abiteboul joutui vastamaan kysymyksiin kuumasta aiheesta torstaina Monte Carlossa, jossa WRC-kauden ensimmäinen osakilpailu pyörähti vauhtiin.

Tallipäällikkö korosti, että juuri nyt automerkki keskittyy rallin MM-sarjaan, koska se palvelee parhaiten sen maanteillä liikkuvien autojen menekkiä.

– Ralli on ehdottomasti ykkösprioriteettimme tällä hetkellä. Meidän pitää voittaa ja varmistaa, että ralli palvelee jatkossakin liiketoimintamme etuja, Abiteboul sanoi Motorsportin mukaan.

Ranskalainen vihjasi kuitenkin, että Hyundai voisi kasvattaa osuuttaan automarkkinoilla tulevaisuudessa muiden moottoriurheiluprojektien avulla.

– F1-projektista kysyttäessä en halua nyt vastata myöntävästi, koska siitä vedettäisiin johtopäätös, että Hyundai menee F1:een, hän selvitti.

Kansainvälisen autoliiton Fian puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem twiittasi tammikuun alussa, että hän haluaa mahdollisten uusien tallien kartoituksen.

Hän ilmoitti pyytäneensä tiimiään Fiassa tutkimaan prosessia, jossa uudet tallit voisivat ilmoittaa halukkuudestaan osallistua F1:n MM-sarjaan.

Ainakin Mario Andrettin Andretti Cadillac on ollut kiinnostunut F1:stä. Nykyiset F1-tallit ovat suhtautuneet uusiin tulokkaisiin nihkeästi, sillä ne tulisivat paitsi ajamaan kilpaa myös ottamaan oman osansa F1-sirkuksessa pyörivistä rahoista.