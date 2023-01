Kalle Rovanperän kirouksena mestaruuskrapula? Marcus Grönholm lataa kovaa tekstiä: ”Totta hemmetissä”

Kalle Rovanperä aloittaa kauden puolustavana maailmanmestarina. Rallilegenda Marcus Grönholm tuntee tämän asetelman haasteet.

MM-KAUDEN 2023 avauskilpailu, Monte Carlon ralli alkaa torstaina. Puolustavana maailmanmestarina Monte Carlon osakilpailun arvaamattomille erikoiskokeille ampaisee Toyotallaan 22-vuotias Kalle Rovanperä.

Rovanperä on itse sanonut, ettei mestaruuden puolustamisesta ole odotettavissa helppoa urakkaa. Rovanperän mielestä MM-sarjan kärjen taso on laajempi kuin viime vuonna ja tallien väliset voimasuhteet sekä kilpailu ovat tasoittuneet ”hirveästi”.

– Kaudesta tulee hankala. Hyundai on parantanut hirveästi ja Ott Tänak meni koko kauden sopimuksella ajamaan M-Sportille. Eli M-Sportillakin on voittoihin pystyvä kuski koko kauden – ihan jokaisessa kisassa. Joten kyllähän siinä tulee olemaan paljon tiukemmat karkelot kuin viime kaudella, Rovanperä sanoi.

Rallilegenda Marcus Grönholm, 54, voitti uransa ensimmäisen kuljettajien maailmanmestaruutensa vuonna 2000 maineikkaalla Peugeot´n 206 WRC-mallilla.

Se oli aikaa, jolloin kilpailu rallin MM-sarjassa oli kivikovaa. Autonvalmistajien satsaukset olivat isoja ja MM-osakilpailujen lähtölistat pursusivat mestareita ja muita tekijämiehiä.

Grönholm tietää kokemuksesta, ettei mestaruuden puolustaminen ole välttämättä helppoa. Mestaruusvuotta seurannut kausi 2001 menikin häneltä mönkään.

– Siinä alkoi vähän sellainen homma, että piti ruveta koko ajan voittamaan. Siinä mielessä tuli painetta, että kaikki odottivat meiltä voittoja ja itsekin rupesi odottamaan, että taas voitetaan, Grönholm kuvailee Ilta-Sanomille.

Palautumisaika MM-tittelin varmistumisesta ja edelliskauden kiireistä on rallissa lyhyt – varsinkin mestarille, jolle riittää vientiä.

Rallissa edellinen MM-kausi päättyy loppuvuodesta ja uusi alkaa jo tammikuussa. Tästä palautumisen ongelmallisuudesta on aiemmin puhunut muiden muassa nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen. Myös Grönholm on samoilla linjoilla.

– Kyllä siinä oli aika väsynyt sen ensimmäisen mestaruusvuoden jälkeen, kun mua vietiin joka suuntaan kuin litran mittaa. Ralli tuli jo korvista ulos silloin, Grönholm sanoo.

– Rallissa kun ei ole hirveästi taukoa. Ei ole kuin F1-sarjassa, jossa on useamman kuukauden paussi. Rallissa se on vaan heti uutta kehiin ja pitäisi heti olla motivaatio tapissa. Kyllä se oli ainakin mulla sellaista, että voi vittu, eikö me jo hoidettu tää homma, Grönholm kuvailee värikkääseen tyyliinsä.

Marcus Grönholmille kausi 2001 oli vaikea, mutta MM-kotirallista irtosi voitto. Onnittelemassa Grönholmin silloinen Peugeot-tallitoveri, Kalle Rovanperän Harri-isä.

Myös Kalle Rovanperä itse on myöntänyt, että mestaruuskauden jälkeen vähän pitempikin loma olisi maistunut.

– Kyllä tämä meidän off-season on aika lyhyt, hän totesi.

Grönholmin uran ensimmäisen mestaruuden jälkeinen kausi 2001 alkoi heti murheellisesti. Sekä Monte Carlon että Ruotsin MM-rallit menivät pieleen Peugeot´n teknisten ongelmien takia. Kauden aikana tuli myös ajovirheitä.

MM-pisteissä Grönholm oli lopulta neljäs. Kauden loppupuolisko sujui jo hienosti, kun hän nappasi kolme MM-osakilpailuvoittoakin.

– Kyllä me siitä alakulosta silloin selvittiin ja tsempattiin eteenpäin. Saatiin hyvä loppukiri, vaikka mestaruustaistoon ei enää ehditty, Grönholm kertaa.

Grönholm myöntää, että hänen kohdallaan voidaan puhua jonkin sortin ”mestaruuskrapulastakin” vuonna 2001.

– Olin väsynyt sen mestaruuskauden jälkeen. Sitten kun se kauden alkukin meni huonosti, niin se homma meni entistä väkinäisemmäksi. Mutta eihän ne tekniset ongelmat mun syytä olleet, mutta joka tapauksessa siihen tuli sitten yliyrittämistä.

Kaudella 2002 Grönholm otti uransa toisen maailmanmestaruuden. Ajokkina oli tuolloinkin Peugeot 206 WRC.

Grönholm toivoo, että Rovanperä saisi hyvän alun kaudelle 2023.

– Hyvä alku olisi nyt tosi tärkeä. Kyllähän se vaikuttaa tosi paljon mielialaan ja sitä kautta koko kauteen – totta hemmetissä.

Kalle Rovanperä ampaisee MM-kauteen mestarina.

Kauden avauskilpailun, perinteikkään Monte Carlon kilpailun perusteella ei kannata sen erityislaatuisuuden takia vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä autojen ja kuljettajien välisistä voimasuhteista.

Monte Carlossa kun voi olla tarjolla lunta, jäätä, kuivaa ja märkää asfalttia sekä mutaa ja muuta likaa.

Kauden edetessä tallien ja kuljettajien kilpailukyvystä saadaan jo parempi käsitys.

– Olisi vain saatava kausi hyvin käyntiin. Sitten katsotaan, missä ollaan. Toivottavasti pystymme jälleen taistelemaan mestaruudesta, Rovanperä itse tuumaa.