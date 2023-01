Kalle Rovanperän kärkihaastaja kiehahti rallin kohupäätöksestä: ”Naurettavaa”

Thierry Neuville pelkää tiukentuneiden rajoitusten olevan jopa turvallisuusriski.

Kansainvälinen autoliitto Fia on määrännyt ralliautoilun MM-sarjaan uuden säännön auttaakseen talleja kulujen leikkaamisessa. Tallien testejä on rajoitettu viime kauden 28 päivästä siten, että tallit saavat tämän kauden aikana vain seitsemän testipäivää per kuljettaja.

Hyundain belgialaistähti Thierry Neuville on huolestunut asiasta.

– Minusta on naurettavaa rajoittaa testit seitsemään päivään per kuljettaja. Meidän täytyisi olla valmistautuneita. Monissa tapahtumissa on huono testierikoiskoe. Se, ettei ole (riittävästi) testejä, voi aiheuttaa vaaraa jossakin vaiheessa, Neuville sanoi Motorsport.comin mukaan.

Vaikka Fian tarkoitus on auttaa talleja hillitsemään kulujaan, Neuville pelkää rajoitusten jopa lisäävän rahanmenoa.

– Tallit saattavat mennä kilpailemaan kansallisiin rallikisoihin, mikä on kalliimpaa ja vie talleilta ja kuskeilta enemmän aikaa.

Rajoituksille löytyy myös ymmärrystä.

– Testaaminen on yksi kalleimmista osa-alueista WRC:ssä. Toivotamme asian (rajoitukset) tervetulleiksi, sanoi M-Sportin tallipomo Malcolm Wilson Motorsportin.comin mukaan.

Hänen mukaansa M-Sport ei tällä hetkellä suunnittele osallistuvansa kansallisiin kilpailuihin.

Tämän vuoden MM-sarja alkaa Monte Carlon osakilpailulla torstai-iltana. MM-sarjan kaikki kolme tallia – Hyundai, M-Sport ja Toyota – ovat käyttäneet päiviä testikiintiöstään valmistautumisessa Monte Carlon kisaan.

Kauden kalenteriin on merkitty yhteensä 13 osakilpailua, joista viimeinen ajetaan Japanissa marraskuussa.

Toyotan Kalle Rovanperä puolustaa maailmanmestaruutta. Esapekka Lappi ajaa Neuvillen tallitoverina Hyundailla.