Kuvat: Tällainen on Kalle Rovanperän uusi auto – ”Virtaviivaisempi ja hoikempi”

Toyota julkaisi vuoden 2023 menopelinsä rallin MM-sarjaan.

Rallin hallitsevan maailmanmestarin Kalle Rovanperän uusi auto on paljastettu. Toyotan rallitalli julkaisi vuoden 2023 ajokkinsa perjantaina.

Talli kuvaili Twitterissä uutta autoa aiempaa virtaviivaisemmaksi ja hoikemmaksi.

Toyotan rallitallin tekninen johtaja Tom Fowler kertoi autoon tehdyistä uudistuksista Dirtfishille aiemmin tällä viikolla.

Fowlerin mukaan suurimmat uudistukset ovat auton aerodynamiikassa.

– Aerodynamiikan päivitys, jonka teimme takalokasuojiin, on aika merkittävä ulkonäönkin kannalta. ”Hävittäjän malliset” ilmanottoaukot sivuilta ovat nyt kadonneet, joten meillä on sileämpi ajokki sivulta. Hybridijärjestelmän jäähdytystä on siis muutettu, mutta muutokset auttavat myös auton aerodynamiikassa kokonaisuudessaan, Fowler selvitti.

Tallin tilillä julkaistiin myös video, jossa esitellään GR YARIS Rally 1 HYBRID -nimellä kulkevaa ajokkia.

Toyota on hallinnut rallin MM-sarjaa viime vuodet. Se on voittanut kaksi edellistä valmistajien maailmanmestaruutta, ja japanilaistallin kuski on juhlinut kuljettajien maailmanmestaruutta nyt neljänä vuonna peräjälkeen.

Toyotan autoilla täyden kauden ajavat Rovanperä ja Walesin Elfyn Evans. Rallilegenda Sebastien Ogier ja japanilainen Takamoto Katsuta jakavat vastuun tallin kolmannesta autosta.

MM-sarja alkaa 19.1. Monte-Carlon rallilla.