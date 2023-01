Kalle Rovanperän uudesta Toyotasta bongattiin mielenkiintoinen yksityiskohta

Kalle Rovanperä puolustaa mestaruuttaan uudistetulla Toyotalla.

Kalle Rovanperä, 22, ja Jari-Matti Latvalan, 37, johtama Toyotan rallitalli putsasivat palkintopöydän viime vuonna rallin MM-sarjassa. Rovanperä vei kuljettajien maailmanmestaruuden ja Toyota tallien MM-tittelin.

Toyotan pahin kilpailija, eli Hyundai oli kuitenkin vahvoilla viime kauden loppupuoliskon ralleissa, eikä Toyota voi muutenkaan jäädä kehitystyössään niin sanotusti tuleen makaamaan.

Dirtfish uutisoi nyt Toyota Yaris Rally1-hybridiajokin uudistuksista. Havainnot uudistuksista on tehty Monte Carlon MM-rallin testeistä. Niitä Dirtfishille kommentoi Toyotan rallitallin tekninen johtaja Tom Fowler.

Fowlerin mukaan suurimmat uudistukset ovat auton aerodynamiikassa.

– Aerodynamiikan päivitys, jonka teimme takalokasuojiin, on aika merkittävä ulkonäönkin kannalta. ”Hävittäjän malliset” ilmanottoaukot sivuilta ovat nyt kadonneet, joten meillä on sileämpi ajokki sivulta. Hybridijärjestelmän jäähdytystä on siis muutettu, mutta muutokset auttavat myös auton aerodynamiikassa kokonaisuudessaan, Fowler selvitti.

Fowlerin mukaan myös auton takasiipi toimii nyt paremmin, kun kokonaisuutta lokasuojineen on muutettu.

Toyota on pyrkinyt parantamaan myös moottoriaan sääntöjen sallimissa rajoissa. Tässä on tavoiteltu muun muassa hybridijärjestelmän ja polttomoottorin entistä parempaa ”yhteispeliä”.

Rallin MM-kauden 2023 avauskilpailu kaasutellaan Monte Carlossa 19.–22. tammikuuta.