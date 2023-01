Äkillisesti menehtyneen Ken Blockin julkaisut täyttyivät hetkessä surunvalitteluista – näin hänestä tuli supersuosittu someilmiö

Ken Block välitti rallin ja autourheiluin ilosanomaa valtaville ihmisjoukoille.

– En voi uskoa, että tämä tapahtuu.

– Niin järkyttävä menetys.

– Lepää rauhassa, veli. Olet aina kuningas.

Rallikuski Ken Blockin Instagram-tilin tuoreimmat julkaisut ovat täyttyneet alle vuorokaudessa ainakin sadoista, luultavasti tuhansista surunvalitteluista.

Osanottonsa ovat esittäneet useat autourheilun suuruudet F1:n maailmanmestarista Nico Rosbergista lähtien.

55-vuotias yhdysvaltalainen kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Utahissa maanantaina.

Block ajoi moottorikelkalla jyrkässä rinteessä, kun kelkka yhtäkkiä keikahti ylösalaisin ja kaatui hänen päälleen. Hän kuoli onnettomuuspaikalla saamiinsa vammoihin.

Block ei ehkä ole suomalaisesta näkövinkkelistä autourheilun suurimpia nimiä, mutta hänen vaikutuksensa lajin suosiolle on ollut viime vuosina melkoinen. Luvut kertovat sen vastaansanomattomalla tavalla.

Blockilla on Instagram-tilillään hurjat 7,7 miljoonaa seuraajaa. Se on rallikuskille melkoinen määrä. Vertailun vuoksi esimerkiksi rallin tuoreella maailmanmestarilla Kalle Rovanperällä seuraajia on 239 000.

1990-luvulla menestyksekkään DC Shoes -urheiluvaatemerkin perustajiin kuulunut Block oli nuoresta asti innokas moottoriurheilun harrastaja, mutta nousu suursuosioon tapahtui vasta varttuneella iällä.

Korkean tason rallikilpailuissakin Block alkoi vaikuttaa vasta vuonna 2005 – siis jo yli 35-vuotiaana.

Autonkäsittelijänä äärimmäisen taitavan Blockin ura oli moniulotteinen ja vaiherikas. Rallin MM-sarjassa hän ajoi vuosina 2007–2018 yhteensä 24 osakilpailuissa, joissa hän saavutti yhteensä 18 MM-pistettä.

Vuonna 2010 Block oli itse perustamassa Hoonigang Racing Division -tallin, jonka riveissä Block kilpaili suurimman osan MM-ralleistaan ja myös monissa muissa sarjoissa.

Block myhäilemässä oman tallinsa Hoonigan Racing Divisionin ajokin kanssa vuonna 2014.

Yhdysvaltalaisessa Rally America -sarjassa Block voitti yhteensä 16 osakilpailua ja oli kolmesti sarjan MM-pisteissä toinen. Hän kilpaili myös muun muassa rallicrossissa, lumilautailussa, skeittauksessa ja motocrossissa.

Parhaiten Block kuitenkin tunnetaan kilpailullisten saavutustensa sijasta sosiaalisesta mediasta, jossa hänen uskaliaat ja näyttävät ajeluvideonsa ovat keränneet valtavan suosion.

Jotkut videot ovat suoraviivaisia koppikameralla kuvattuja koosteita Blockin hurjasteluista erinäisillä – usein äärimmäisen vaarallisilla – rallireiteillä tai esteradoilla. Toisissa Block esittelee ja kokeilee erinäisiä tappiinsa viritettyjä urheilu- ja ralliautoja.

YouTubessa Blockin katselluimmilla videoilla on päälle seitsemän miljoonaa näyttökertaa. Tilaajia hänen tilillään on vähän vajaat kaksi miljoonaa.

– Loppujen lopuksi ajan autoja, koska aidosti rakastan sitä. Ja me teemme siitä viihdettä, ja viihdytämme ihmisiä jotka ovat tämän tyyppisen sisällön faneja, Block kuvaili suosionsa salaisuutta Racer-sivuston haastattelussa.

– Olen keksinyt tavan tehdä sisältöä, jota itse rakastan katsella, ja olen innoissani, että se vaikuttaa vetoavan moniin muihinkin ihmisiin.