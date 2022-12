Esapekka Lapilta yllättävä arvio Hyundaista – sivalsiko suomalainen ovelasti Ott Tänakia?

Suomalaiskuljettaja on ajanut jo satoja testikilometrejä Hyundailla.

Rallin MM-sarjassa yhdeksänneksi sijoittunut Esapekka Lappi aloittaa ensi kaudella uusissa väreissä. Seitsemän MM-osakilpailua viime kaudella Toyotan ratissa kurvaillut Lappi hurjastelee ensi kaudella Hyundailla.

Testit tammikuussa alkavaa uutta kautta varten ovat täydessä vauhdissa. Lappi on kellottanut lähes 600 testikilometriä i20N-ajokilla. Asfalttitestit on ajettu Saksassa, lumella on kurvailtu Suomessa.

Autosportin mukaan Lapin testimenopelissä on nähty myös uusia osia, joukossa uusittu keula. Suomalaisella on uudesta autostaan hyvää sanottavaa.

– Syystä tai toisesta ajaminen on tuntunut aika yksinkertaiselta, Lappi sanoi sivustolle.

– Me kaikki tiedämme, että auton ajettavuutta on kommentoitu vähän haastavaksikin. Rehellisesti, näin ei minusta ole. Toivottavasti näin ei käy jatkossakaan. Ensikilometrit ovat olleet oikein positiivisia.

Ei liene salaisuus, kenen kommentteihin Lappi sivumennen viittaa. Hyundailta lähtenyt mestari Ott Tänak oli ahkera auton kriitikko ja vaihtoikin talvella M-Sportin leipiin.

Lapilta kysyttiin luonnollisesti myös mielipidettä eroista Toyotan ja Hyundain välillä. Siihen nähden, että Kalle Rovanperä voitti maailmanmestaruuden ylivoimaisella erolla ennen Tänakia, voidaan Lapin arviota pitää hieman yllättävänä.

– En sanoisi, että autojen välillä on kovin suurta tasoeroa. Viimeisen puolen vuoden aikana Hyundai otti Toyotaa paljon kiinni. Joissain kisoissa se oli parempikin. Lopulta autot eivät ole kovin erilaisia ja aloitamme kauden hyvin tasaväkisistä asetelmista.

31-vuotias suomalainen kertoi olevansa ”realistinen” alkukauden tavoitteistaan. Hän sanoi tarvitsevansa aikaa uuteen menopeliin totuttelemiseen. Monte Carlon ralli on edessä jo tammikuussa.

– Minun täytyy antaa itselleni vähän aikaa, enkä saa vaatia itseltäni liikoja ensimmäisissä kilpailuissa. Yritän silti olla mahdollisimman kilpailukykyinen tietysti.