Kalle Rovanperälle hieno kunnianosoitus arvostetulta medialta: ”Sensaatiomainen”

Autosport arvostaa Kalle Rovanperän upean kauden korkealle.

Huiman menestyksekkään kauden jälkeen ralliautoilun kaikkien aikojen nuorimmaksi maailmanmestariksi kruunattu Kalle Rovanperä saa suitsutusta, kun moottoriurheiluvuoden parhaita arvioidaan.

Autourheilun arvostettu Autosport-sivusto listasi vuoden parhaat kuljettajat eri autourheilulajeissa, ja Rovanperä on komeasti kärkikolmikossa. Edelle kelpasivat vain kuninkuuslaji formula ykkösten kaksi tähteä eli F1-mestari Max Verstappen (rankingin 1.) ja sarjan pistekakkonen Charles Leclerc (2.).

– Dominoiva suoritus kohti ensimmäistä rallin maailmanmestaruutta ja Colin McRaen ennätyksen nuorimpana mestarina murskaaminen viidellä vuodella ja 88 päivällä osoittivat, että Kalle Rovanperä on todellakin erittäin erityinen lahjakkuus. Suomalaisella 22-vuotiaalla kuljettajalla oli sensaatiomainen kausi, jossa ei näkynyt vain ilmiömäistä vauhtia vaan myös kypsyyttä nuoresta iästä huolimatta, Autosport tiivistää Rovanperän loistovuotta.

Rovanperä kirjasi kauden aikana kuusi voittoa ja 70 etappivoittoa. Paljon kertoo sekin, että Rovanperä ajoi viidessä rallissa voittoon, vaikka olikin hankalassa paikassa "auraamassa" tietä ensimmäisenä kuljettajana. Mestaruus sinetöityi lopulta hyvissä ajoin ennen kauden päätöstä, kun Rovanperä voitti Uuden-Seelannin rallin lokakuun alussa.

Kalle Rovanperä juhli Uudessa-Seelannissa ensimmäistä maailmanmestaruuttaan.

Vuonna 2007 helikopterionnettomuudessa kuolleen Colin McRaen pikkuveli Alister ihasteli Rovanperän saavutusta ja arveli, että myös Colin olisi ollut haltioissaan suomalaisen tempusta.

– Se, mitä Kalle on tehnyt tänä vuonna eri kisoissa paineen alla, on hämmästyttävää. Hän ansaitsee mestaruutensa sataprosenttisesti, MM-sarjassa 1990- ja 2000-luvuilla ajanut Alister McRae sanoi Autosportille mestaruuden varmistuttua.

– Olen varma, että Colin olisi ällistynyt siitä, miten hyvä hän (Rovanperä) on näin nuorena. Se on huolenaihe muille MM-sarjan kuljettajille. Tiesimme, että hän on nopea, mutta tänä vuonna hän on osoittanut kypsyytensä ja kykynsä. Se saa monet ihmettelemään, miten hän pystyy tällaiseen tuon ikäisenä.

Autosport luottaa siihen, että Rovanperää ei helpolla horjuteta rallikuninkaan valtaistuimelta.

– MM-sarja on saattanut sanoa hyvästit (ranskalaismestareiden) Sebastien Loebin ja Sebastien Ogierin aikakausille, mutta näyttää siltä, että uusi aika Rovanperän hallinnassa on koittanut.

Autosportin top-50-kuljettajien joukkoon mahtui myös Suomen formulasuuruus Valtteri Bottas. MM-sarjassa kymmenenneksi sijoittunut Bottas on sijalla 31.