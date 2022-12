Karuja paljastuksia Ott Tänakista – sisäpiiriläiset latasivat suoraa tekstiä kohukuskin röyhkeästä käytöksestä

Ott Tänak on kiistelty persoona, kertovat Ilta-Sanomien sisäpiirilähteet.

Ott Tänak on kiistelty ja ristiriitainen persoona.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 25. lokakuuta.

Maailmanmestari Ott Tänak, 35, on ravistellut moottoriurheilun maailmaa käytöksellään varsinkin tänä vuonna. Virolaistähti on jaellut julkisuudessa kärkeviä kommentteja milloin mistäkin.

Oman auton haukkuminen ja pisteliäät kommentit tallitoverista eivät ole ennenkuulumattomia juttuja, mutta tapa ja röyhkeys, jolla Tänak on sen tehnyt, hakee vertaistaan.

Tänak on voittanut tällä kaudella Hyundailla MM-ralleja, mutta on avoimesti myös arvostellut ajokkinsa suorituskykyä. Se rikkoo niin sanotusti koodistoa, koska autourheilussa on lopulta kyse autojen markkinoinnista.

Auto on yleensä ihmisen tai perheen toiseksi suurin hankinta asunnon jälkeen. Kuka kulkupeliinsä paljon rahaa laittanut haluaa kuulla ajavansa kehnolla automerkillä – kun maailmanmestari oikein erikseen sen suureen ääneen ilmoittaa?

Ott Tänak hyppyytti Hyundaita Suomen MM-rallissa 2021.

Ott Tänak söi kanaa ja syventyi puhelimeensa Katalonian MM-rallissa.

Viileästi esiintyvää Tänakia on verrattu ajoittain Kimi Räikköseen, mutta vertaus ontuu. Sekä Räikkönen että Tänak pyörivät televisiolähetyksissä kivikasvoina, mutta Räikkönen ei juuri koskaan haukkunut ajokkejaan julkisuudessa, vaan tyytyi ”se on sellaista” -tyylisiin kommentteihin ankarienkin pettymysten hetkillä.

Räikkönen ei esimerkiksi olisi koskaan päässyt takaisin Ferrarille, jos hän olisi ensimmäisellä jaksollaan italialaistallissa kertoillut laveammin asioiden syy-seuraussuhteista.

Tänakin nopeutta ja ammattilaisuutta ei kiistä kukaan, kun istutaan kilpa-autoon ja ampaistaan erikoiskokeelle. Hän on äärimmäisen nopea ja pätevä rallikuljettaja.

Mutta Tänak on kiistelty ja ristiriitainen persoona. Rallin sisäpiirissä hänen luonnettaan kuvaillaan myös alatyylisillä ilmauksilla. Se ei ole lajissa tavanomaista.

Tänakista annetaan kuvaa siltojen polttajana, joka ei ole montaa sydänystävää vuosien varrella MM-sarjassa kerännyt. Toisaalla hänestä puhutaan perhekeskeisenä miehenä, jonka kanssa kyllä tulee juttuun.

Tänakin vaatimustaso urheilullisissa asioissa on kuitenkin käynyt monesti selvästi. Virolaisen tapana on täräyttää asiat suoraan, eikä puheissa ole niin sanotusti suodatinta.

Huippukuljettajan täytyy toki jollain tasolla raivata oma tilansa ja osoittaa kovuuttakin, mutta Tänakin kohdalla näitä rajoja on koeteltu ja venytelty useasti.

– On siinä sitäkin, että joku kestää kritiikkiä enemmän kuin joku toinen. Jollekin asiat pitää esittää pehmeämmin kuin toiselle. Ihan normaalia ihmisten kanssakäymistä siis, IS:n haastattelema sisäpiiriläinen sanoo Tänakin toimintatavoista.

Tänak ajoi Toyotalla vuosina 2018 ja 2019 ja voitti mestaruudenkin 2019. Tuona aikana hänen kiistelty maineensa vahvistui, kertovat Ilta-Sanomien sisäpiirilähteet.

Sisäpiiriläisten mukaan Tänak haukkui autoa ajoittain kärkevästikin tiimin sisällä. Ainakin osa väestä koki hänen käytöksensä ylimieliseksi ja tylyksi.

Ott Tänak Toyotan ajohaalareissa vuonna 2019.

Tänak lähti Toyotalta Hyundaille kaudeksi 2020. Tämä pesti päättyi sunnuntaina ennenaikaisesti, kun Tänak ilmoitti sopimuksen purusta. Tällaista ratkaisua osattiin odottaa, sillä virolaisen ja Hyundain liitto nähtiin jo kestämättömäksi.

Mutta miksi Tänak on kitissyt autostaan julkisuudessa ja mitä käytöksen taustalla mahdollisesti on?

Valittamalla jatkuvasti autostaan Tänakin on uskottu tarkoituksellisesti vauhdittavan sopimuksensa purkua. Sopimuksissa voi olla pykälä auton suorituskyvystä. Tuo pykälä voi olla muotoiltu ympäripyöreästikin, eli vaikka Hyundailla on voitettu ralleja, voivat väitteet auton suorituskyvyn puutteesta silti vaikuttaa kontrahdin purkuun.

Auton arvosteleminen herättää toki myös työnantajan näkökulmasta vakavia kysymyksiä kuljettajan sitoutumisesta koko projektiin.

Ott Tänak vauhdissa Akropolis-rallissa syyskuussa.

Hyundai on ollut eräänlaisessa käymistilassa jo hyvän aikaa. Sikäli Tänakin esittämän kritiikin on voinut nähdä ainakin joiltain osin aiheelliseksi, mutta sen tylyys ja suoruus on yllättänyt kokeneetkin rallijermut.

Suurimpana ongelmana Hyundailla on nähty johtajuuden puute. Talli on toiminut käytännössä koko kauden ilman varsinaista tallipäällikköä. Ennen kauden alkua Hyundain rallitallin pitkäaikainen johtaja Andrea Adamo lähti yllättäen pomon paikalta henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Julien Moncet on sittemmin ollut tiimin nokkamiehenä, mutta varsinaista korvaajaa entiselle tallipomolle Adamolle ei nimetty.

– Moncet on ihmisenä mukava ja hyvä insinööri, mutta tallipomona ihan tossu, totesi IS:n haastattelema asiantuntija.

Huhupuheissa tallipomoksi on väläytelty F1-radoilta tuttua Eric Boullieria, mutta mitään vahvistusta tällaiseen ei ole saatu.

Tänakin viimeaikaiselle käytökselle ja lähdölle Hyundailta voi nähdä myös inhimillisiä ja ei-urheilullisia syitä. Kokeeko perhekeskeinen Tänak, että häntä tarvitaan enemmän kotona kuin rallipoluilla? Onko hänellä juuri nyt joku erityisen painava syy viettää entistä enemmän aikaa kotona?

Pitääkö Tänak sapattivuoden, lopettaako hän uransa kokonaan vai tavoitteleeko hän osa-aikaista ajo-ohjelmaa, jotta perheelle jäisi enemmän aikaa?

– Voi olla että lopettaakin. Ura kestää yhden vuoden sapatinkin, muttei oikein enempää, jos ajotuntumaa ei pidetä yllä, sisäpiiriläinen lausuu.

Joka tapauksessa Tänakin tila MM-sarjan hiekkalaatikolla alkaa käydä entistä ahtaammaksi. MM-sarjassa on tällä erää vain kaksi tehdastallia eli Tänakin jättämä Hyundai sekä Jari-Matti Latvalan, 37, johtama Toyota. Lisäksi on Fordeja ajattava M-Sport-talli, jonka ajokeilla Tänak on jo aiemmin kilpaillut.

Asiantuntijoiden mukaan nyt näyttäisi siltä, että Toyotan ovi olisi ilmatiiviisti Tänakille kiinni. Virolaisen paluu jättimäisen japanilaismerkin leipiin vaikuttaa epätodennäköiseltä kahdestakin syystä.

Toyotalla on kehuttu hyvää ilmapiiriä, eikä harmoniaa haluta vaarantaa. Toinen syy on se, että Toyotan nykyinen kuljettajakokoonpano on varsin kilpailukykyinen.

Toyotalla on kuljettajien puolesta hyvät mahdollisuudet vallata sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruus myös ensi vuonna. Miksi siis pestata korkeapalkkaista ja kiisteltyä hahmoa talliin?

Rallin MM-sarjassa jatkamiseen Tänakin ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi todennäköisesti vain paluu M-Sportille. M-Sportin resurssit ovat pienemmät kuin tehdastalleilla ja Tänakin pitäisi todennäköisesti viedä sinne mukanaan sponsorirahaa.

Tänakin taustalla vuosikaudet häärineen Markko Märtinin, 46, roolin voi myös nähdä mielenkiintoiseksi koko kuviossa. Entisellä MM-sarjan kuljettajalla Märtinilla ei ole ainakaan tiettävästi enää suoraa managerisuhdetta Tänakiin, mutta sisäpiiriläisten mukaan hänen tiedetään yhä junailevan asioita maanmiehensä taustalla.

Markko Märtin arkistokuvassa.

Viisinkertainen MM-osakilpailuvoittaja Märtin auttoi Tänakia etenkin tämän uran alkuvaiheessa. Julkisuutta välttelevä Märtin saatteli Tänakia niin sanotusti oikeisiin pöytiin ja availi tälle muutenkin ovia MM-sarjassa.

Myös Märtin on kiistelty persoona. Hänen kulissien takaisia, muun muassa ”hankaliksi” ja ”luimuileviksi” kuvattuja toimintatapojaan on ihmetelty vuosien varrella useastakin suunnasta.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon Märtinilla on yhä vaikutusvaltaa Tänakin päätöksissä.