Jari-Matti Latvalalta paljastus Esapekka Lapista – ”Se on kärsittävä”

Esapekka Lapin lähtö Hyundaille kirpaisee monella tapaa Jari-Matti Latvalan johtamaa Toyotaa.

Jari-Matti Latvala on Toyotan tallipomo. Arkistokuva.

Esapekka Lappi, 31, siirtyi ensi kaudeksi Hyundain MM-rallitalliin, kun eteläkorealaismerkiltä vapautui paikka virolaiskuljettaja Ott Tänakin, 35, lähdettyä.

Tänak siirtyi sittemmin Fordeja ajattavaan M-Sport-talliin.

Lappi loikkasi Toyotalta Hyundaille pitkälti siksi, koska siellä oli tarjolla täysiaikainen ajajapaikka. Toyotalla oli tarjota Lapille vain osa-aikainen paikka: hän olisi päässyt kilpailemaan vain osassa ensi kauden MM-ralleista.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala, 37, avasi kuljettajamarkkinoiden kuvioita perjantaina Kalle Rovanperän, 22, ja hänen kakkoskuljettajansa Jonne Halttusen, 37, mestaruusjuhlassa.

– Silloin kun ilmoitus Tänakin ja Hyundain sopimuksen purusta tuli, niin ei minulla heti suoranaisesta ajatusta ollut siitä, että Esapekka menisi (Hyundaille), koska me olimme aloittaneet keskustelut hänen kanssaan (ensi kaudesta). Se tuli kyllä vähän puun takaa, se Hyundain tarjous siihen kohtaan. Että se pääsi vähän yllättämään, Latvala tuumi.

– Hyundai pystyi tarjoamaan täyden kauden ja me emme pystyneet tarjoamaan kuin puoli kautta. Ei meillä ollut tavallaan vahvuuksia kilpailla hänestä, Latvala jatkoi.

Esapekka Lappi ei ole enää Toyotan mies. Arkistokuva.

Latvala myönsi, että Lappi vie mukanaan tietoa Toyotalta kilpailijatalli Hyundaille.

– Onhan se aina, kun kuljettaja siirtyy toiseen talliin – olen itsekin siirtynyt aikoinaan tallista toiseen – niin kyllähän siinä aika paljon sitä dataa vaan mukana menee. Sille ei voi mitään. Se on vain tietynlainen tappio, joka on kärsittävä.

Latvala povaa ensi kaudesta mielenkiintoista. MM-kausi alkaa tammikuun puolivälin jälkeen Monte Carlon osakilpailulla.

– Hyundai otti meitä viime kaudella kiinni melko paljon. Ne ovat tosi vahvoja. Sitä me emme oikein tarkasti tiedä, että mikä Fordin kilpailukyky tällä hetkellä on. Se on pieni kysymysmerkki.

– Mutta jokaisessa tallissa on nyt mielestäni kuljettaja, joka pystyy voittamaan maailmanmestaruuden. Sikäli uskon, että kokonaisuutena tulee mielenkiintoisempi kausi kuin viime kausi oli.