Kalle Rovanperästä velloo kiivas keskustelu – otti nyt itse kantaa tulikuumaan kysymykseen kansanjuhlassa

Kalle Rovanperää ja Jonne Halttusta juhlittiin kansanjuhlassa.

Jyväskylä

Kalle Rovanperää, 22, ja hänen kakkoskuljettajaansa Jonne Halttusta, 37, juhlittiin perjantaina riemukkaasti kansanjuhlassa Jyväskylän Paviljongilla ja Lutakonaukiolla. Syynä tähän oli tietenkin kaksikon tänä vuonna voittama rallin maailmanmestaruus.

Nykyään Monacossa asuva Rovanperä on kotoisin Puuppolasta ja Halttunen on jyväskyläläinen.

– Aivan huikeat fiilikset! Mahtavaa, että meille järjestettiin tällainen tapahtuma. Siistiä, kun pääsee kotikulmille tällaiseen. Näissä on rento fiilis ja tämä on nimenomaan yleisölle ja faneille, eikä pelkästään meille. Se tekee tästä hienon jutun, Rovanperä sanoi.

Kansanjuhlan ohjelmassa oli muun muassa palkitsemisia, musiikkiesityksiä esimerkiksi Portion Boysilta, ilotulitus sekä Rovanperän ja Halttusen näytösajo driftingillä ryyditettynä.

Mukana kansanjuhlan menossa olivat myös Keski-Suomesta maailmalle ponnistaneet rallilegendat Juha Kankkunen, 63, ja Tommi Mäkinen, 58.

Tapahtuma oli maksuton. Järjestäjien mukaan Paviljongin sisällä olevan juhlatilan yleisömäärän ylärajaksi oli määrätty 6 500 ihmistä. Järjestysmiehet arvioivat, että ennen Rovanperän ja Halttusen lavalle nousua sisällä olisi ollut noin 3 000 ihmistä. Väkeä oli seuraamassa mestaruusjuhlia myös ulkona.

Ihmisjoukkua juhlistamassa Kalle Rovanperää ja Jonne Halttusta Jyväskylässä.

Suomen ralliperinteet saivat pitkään ja hartaasti kaivattua jatkoa tänä vuonna, kun Rovanperä liittyi sinivalkoisten rallin maailmanmestarien arvovaltaiseen joukkoon Ari Vatasen, Hannu Mikkolan, Timo Salosen, Juha Kankkusen, Tommi Mäkisen ja Marcus Grönholmin rinnalle.

Toyota-kuljettaja Rovanperä sanoi perjantaina, että hänellä on pitänyt kiirettä myös voitokkaan MM-rallikauden jälkeen. Hän jäi aluksi lomailemaan edustamansa automerkin kotimaahan Japaniin kauden päätösosakilpailun jälkeen. Sittemmin hän on palaillut töihin, ajanut jo hieman testiä ja hoitanut markkinointi ja pr-velvoitteitaan.

Rovanperä myönsi, että vähän pitempikin loma olisi maistunut, sillä uusi MM-kausi alkaa jo tammikuun puolivälin jälkeen Monte Carlon osakilpailulla.

– Kyllä tämä meidän off-season on aika lyhyt. Kausi loppuu myöhään loppuvuodesta ja alkaa heti tammikuussa, hän totesi.

Rovanperä on vielä nuori mies ja maailmanmestaruuskin uunituore. Silti Rovanperän ympärillä on jo käyty keskustelua hänen MM-ralliuransa kestosta. Myös mahdollisella lajinvaihdolla on spekuloitu.

Nuoren iän ja lahjakkuuden perusteella useiden rallin maailmanmestaruuksien metsästäminen ja ennätysten murskaaminen olisi Rovanperälle täysin mahdollista, mutta onko se Rovanperän juttu sittenkään?

Haluaako hän esimerkiksi tavoitella Sébastien Loebin yhdeksän maailmanmestaruuden ennätyksen lyömistä? Onko ”edes” Tommi Mäkisen ja Juha Kankkusen rinnalle yltäminen nelinkertaiseksi maailmanmestariksi hänelle oikeastaan mikään tavoite?

Jo lapsuudestaan asti rallia ajanut Rovanperä on antanut omilla lausunnoillaankin ymmärtää, ettei hän jäisi MM-sarjaan vuositolkulla pelkästään kunniaa keräämään.

Rovanperän erittäin tiiviistä lähipiiristä on myös todettu, ettei verrattain aikainen vetäytyminen rallin MM-sarjasta olisi päättäväisyydestään tunnetun Kallen kohdalla mikään jättiyllätys.

Perjantaina Rovanperä kommentoi MM-ralliuransa kestosta käytyä keskustelua ja spekulointia.

– Ei mulla ole siihen kummempaa kommenttia vielä. Nyt ajetaan rallia ainakin….jonkin aikaa. En vielä tiedä. Katsotaan, kuinka kauan sitä ajetaan, hän pohdiskeli.

– Totta kai nyt on ihan normaali keskittyminen. Ja ensi vuonna taas pitää ajaa kovemmin ja tehdä töitä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ihan normikaavalla tässä mennään, hän jatkoi.

Rovanperä on aiemmin maininnut suuren kiinnostuksensa muuta moottoriurheilua kohtaan. Hän on intohimoinen driftingin ajaja ja on myös kilpaillut lajissa.

Syksyllä hän kertoi Ilta-Sanomille haluavansa kokeilla myös montaa muuta moottoriurheilulajia.

Olet aiemmin puhunut, että moni moottoriurheilulaji kiinnostaa sinua. Drifting on sinulle tärkeää, onko jotain muuta lajia noussut pinnalle ajatuksissasi?

– Ei sen kummoisempaa. Aina eri lajit ovat kiinnostaneet paljon. Ihan mielenkiintoista sitten joskus – toivottavasti – päästä kokeilemaan muitakin lajeja, Rovanperä vastasi.

Myös Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala, 37, oli paikalla mestaruusjuhlissa. Hän myhäili tyytyväisenä.

– Hyvä fiilis on. Tänä vuonna minulla on varmaankin ollut enemmän ralliin liittyviä juhlia kuin koskaan aiemmin. Tämä tapahtuma on hieno juttu, koska tällaista yleisölle avointa mestaruusjuhlaa ei ole ollut miesmuistiin. Muissa lajeissa on toki ollut, muttei rallissa. Kiva juttu, Latvala sanoi.